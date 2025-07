Großes Interesse an Bürgerbeteiligung zum neuen Betriebshof Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Dienstag, 15. Juli, ist die Regionalstadtbahn Neckar-Alb (RSBNA) in die Bürgerbeteiligung zum Thema Betriebshof gestartet. Der soll bis Ende 2029 in Reutlingen dort entstehen, wo bis um die Jahrtausendwende der Güter- und Containerbahnhof war. Bei geführten Rundgängen erhielten Bürger - und etliche Gemeinderäte - an sieben Stationen auf dem 5,5 Hektar großen Gelände Infos von Mitarbeitern des RSBNA-Zweckverbands, der Stadt Reutlingen und beteiligten Experten. Dabei ging es um Lärm- und Schallschutz ebenso wie um Untersuchungen zur Tier- und Pflanzenwelt, die sich auf der derzeitigen Brachfläche angesiedelt haben.

Das Interesse war groß und die Stimmung gut: Etwa 60 Menschen, darunter direkte Anwohner, die persönlich angeschrieben und eingeladen worden waren, umfasste schon die erste Gruppe. Insgesamt folgten den Touren zwischen 17 und 20 Uhr rund 150 Männer, Frauen und Kinder. Viele Nachfragen galten technischen Daten. Ein paar der Fragen:

Welche Gebäude sollen dort entstehen?

Grafiken und Schaubilder zeigten, wo genau auf 3,5 Hektar des Geländes in Zukunft welches Gebäude stehen und wie es aussehen soll. Der Betriebsleiter der RSB-Projektgesellschaft, Uwe Kunath, und Angebotsplaner Fritz Kuch erläuterten die Funktionen des Betriebshofs: Von 2028 an sollen in 18 Monaten Bauzeit neben einem Lager und der Leitstelle eine Werkstatt, eine Waschhalle und eine Abstellhalle entstehen. Damit könnten dort gleichzeitig bis zu 20 der maximal 52 auf der RSBNA-Strecke verkehrenden Tram-Trains auch über Nacht stehen. Nicht nur die Dächer der Hallen werden begrünt, auch drumherum entstehe viel Grün, hob Stefan Dvorak vom Amt für Stadtentwicklung hervor. Der derzeitige »Unort« werde aufgewertet: »Das wird nicht nur eine geordnete Fläche, sondern richtig schön«.

Wer wird dort arbeiten?

Laut Fritz Kuch werden dort pro 24-Stunden-Schicht zwei bis drei Personen durchgehend beschäftigt sein. Wobei nach Auskunft von Baubürgermeisterin Angela Weiskopf durch das Projekt insgesamt bis zu 150 Arbeitsplätze entstehen - von der einfachen Tätigkeit bis zum Verwaltungsjob.

Wann rollen die ersten Bahnen an?

Die Trams wurden in Kooperation mit Salzburg, Linz, Saarbrücken und Karlsruhe entwickelt. Die Saarbahn hat die ersten schon erhalten. Sobald der Betriebshof fertig ist, könnte es also losgehen. »Durch die Ähnlichkeit sinken die Zulassungskosten«, erklärte der bei der RSB-Projektgesellschaft für Fahrzeuginstandhaltung zuständige Stephan Meiser. »Und die Kinderkrankheiten sind dann schon überwunden.« Allerdings brauchen die in der Region Neckar-Alb eingesetzten Wagen wegen des Gefälles von zehn Prozent bei Honau »größer dimensionierte Bremsen«. Dort gebe es dann »die steilste normalspurige adhesionsgebundene Bahnstrecke in Europa«, fügte Tram-Train-Projektkoordinator Christian Schölch hinzu.

Wird das für Anwohner laut?

»Mehrere Gleise führen zunächst auf Höhe der Sondelfinger Straße 8 rein und raus«, erläuterte Kunath. Dort ist eine Gleisschlaufe geplant. In Kurven kann es zu Quietschgeräuschen kommen, führte Thomas Heine vom Büro Heine + Jud zum Schallschutzgutachten aus. »Das kann man aber durch Gleisschmieranlagen unterdrücken.« Es gebe »strenge Richtwerte«, die man deutlich unterschreite - nachts 34 und tagsüber 49 Dezibel. Die neu entwickelten Trams seien »leiser als Zug und Straße«, bekräftigte Meiser. »Das Geschäft findet in den Hallen drin statt«, betonte Professor Dr. Tobias Bernecker, der Geschäftsführer der Stadtbahn-Projektgesellschaft. Auch beim Ein- und Ausfahren kann es quietschen, doch automatische Tore lassen die Fahrzeuge »ganz schnell in den Hallen verschwinden«. Später könnte eine Zufahrt zu den Bahngleisen im Norden dazukommen. Das Gelände dort liegt aber unter dem Straßenniveau und vier Meter tiefer als die Wohnbebauung. Dank einer drei bis vier Meter hohen Schallschutzwand werde der Lärm im Vergleich zu heute abnehmen, ist Dvorak überzeugt.

Stadtplaner Stefan Dvorak erklärt, welche Vorteile der RSBNA-Betriebshof der Stadt Reutlingen bringt. Foto: Frank Pieth Stadtplaner Stefan Dvorak erklärt, welche Vorteile der RSBNA-Betriebshof der Stadt Reutlingen bringt. Foto: Frank Pieth

Was bedeutet artenschutzrechtlicher Ausgleich?

Jeanette Hauenstein von der HPC AG macht seit Februar Ortsbegehungen. In den Grünstreifen könnten vor allem Brutvögel und Haselmäuse vorkommen, in brachliegenden Gleisanlagen etwa Zauneidechsen. Die Untersuchungen laufen noch. Laut Naturschutzgesetz sind bestimmte Tiere besonders geschützt. Die müssen dann vergrämt oder in ein Ersatzhabitat umgesiedelt werden.

Gibt es an der Kreuzung Rückstau vom Storlach her?

Im Bauausschuss war dort ein Kreisel gewünscht, der nähme aber zu viel Platz in Anspruch, erklärte SPD-Gemeinderätin Edeltraut Stiedl. Da die Kreuzung »voll signalisiert« werde, sollte es keine Probleme geben. Vor allem die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern sei den Räten wichtig.

Teilnehmer lobten via Post-its an einer Stellwand, das sei ein »super Projekt« und wünschten »gutes Gelingen«. Als nächstes steht am 22. Juli im Gemeinderat der Grundsatzbeschluss zur Entwicklung des Areals an. (GEA)

www.regional-stadtbahn.de/betriebshof