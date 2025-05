Großer Demotag in Reutlingen: Das ist in der Stadt passiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Großer Demo-Tag in Reutlingen: Das Bündnis »Gemeinsam für Deutschland« hat an diesem Samstag zu seiner zweiten Demo in Reutlingen aufgerufen, ein breites, linkes Bündnis zur Gegendemo. Die linke Gruppierung blockierte am frühen Samstagnachmittag für rund eine Stunde die Reutlinger Karlstraße. Wenig später löste sich die linke Demo dann auf. Nur noch das Bündnis »Gemeinsam für Deutschland« zieht (Stand 16.10 Uhr) auf der vereinbarten Route durch die Reutlinger Innenstadt.

Während die linke Gruppierung die Karlstraße blockiert hatte, herrschte ein großes Verkehrschaos in der Reutlinger Innenstadt. Die Mitglieder von verschiedenen Antifa-Gruppen aus der Region waren auf der vorgesehenen Demo-Strecke vom Listplatz über die Karlstraße auf die Metzgerstraße gezogen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch mit einer Reiterstaffel. Zweimal hatte die Polizei die Gruppe erfolglos zum Räumen der Straße aufgerufen. (GEA)