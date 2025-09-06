Große Freude mit kleinen Modellfliegern in Ohmenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wenn meist alte Männer große Freude mit den kleinen Fliegern aus ihrer Jugend haben, dann ist das die »Retro Süd« des Flugmodellsport-Clubs Reutlingen (FMSC). Auf dem Flugplatz des Vereins zwischen Ohmenhausen und Reutlingen versammeln sich am heutigen Samstag sowie auch noch am Sonntag Modellbegeisterte aus dem ganzen Bundesgebiet sowie sogar dem europäischen Ausland . Geflogen wird mit erlesenen Modellen der 60er bis 90er Jahre.

»Das ist eine Super-Veranstaltung hier«, sagt Kees Denhoed aus dem niederländischen Lewedorp. In der Hand hält er seinen »Alpha Elektrosegler« von Multiplex – ein typisches Modell mit Geschichte. »Bausätze haben damals einen höheren Aufwand bedeutet. Da waren Teile drin, die man selber aussägen musste. Die Technik war deutlich einfacher«, erklärt mit Holger Brunke vom 1971 gegründeten Reutlinger Club einer, der es wirklich wissen muss. Denn Brunke hat vor langer Zeit die erste Reutlinger Adresse für Modellbauer – den legendären Gewalt Modellbau – übernommen. Er ist seit 2019 der führende Organisator der »Retro Süd«.

Selber basteln und fliegen

Wer zu dieser Attraktion nach Ohmenhausen kommt, hat kein Interesse daran für viele tausend Euro ein fertiges Modell zu kaufen, sondern seinen Spaß dabei es selber zu basteln und gerne auch zu verfeinern. Schließlich muss das Ding in die Luft. »Zwei Tage lang zwanglos fliegen«, erklärt Brunke. Das zieht auch Holger Weinert aus Bad Waldsee/Reute an. Mitgebracht hat er einen »Mini-Flipper« Baujahr 1981 mit einem Motor, der heute selten geworden ist. Die Maschine verbraucht ein Gemisch aus Methanol und Rizinusöl. »Verbrenner zu fliegen ist schön. Der Sound, der Geruch«, schwärmt Weinert. »Wenn Elektro mal riecht, dann ist es schlecht«, scherzt dazu Holger Brunke. Zügig steigt die zur Kategorie der Kunstflugzeuge gehörende »Mini-Flipper« derweil in den strahlenden Sommerhimmel.

Betankt wird per Hand und mit viel Gefühl. Foto: Stephan Zenke Betankt wird per Hand und mit viel Gefühl. Foto: Stephan Zenke

Am anderen Ende der Geländes gibt es Schleppstarts wie bei den großen Segelfliegern: Vorne eine Motormaschine, hinten der Segler. Ab einer gewissen Höhe ist fürs normale Auge dann nicht mehr erkennbar, ob es sich um ein Modell oder ein richtiges Flugzeug handelt. Am Boden stehen Dutzende Modelle in langen Reihen, werden bestaunt und besprochen. Mittendrin steht der zweite Clubvorsitzende Andreas von Pfeil mit einem sehr glücklichen Gesicht. Schließlich handele es sich um die größte Vereinsveranstaltung im Jahreslauf. »Es kommen sehr viele Leute von weit her«, meint von Pfeil, »und viele fliegen noch mit der alten Technik«.

Mitmachen ist einfach Seit 1971 bietet der Flugmodellsport-Club Reutlingen e.V. »eine tolle Gemeinschaft, in der das Hobby Modellflug mit Leidenschaft gelebt wird«. Zusammen mache es einfach viel mehr Spaß: Man treffe als Neuling immer hilfsbereite Modellflieger, die ihre Erfahrung gerne weitergeben. »Der Einstieg ist leicht. Es gibt praktisch flugfertige Modelle zu kleinen Preisen. Ob Segel- oder Motorflugzeuge und Helis mit Elektro- oder Verbrennerantrieb – für alles findet man bei uns ideale Bedingungen«, wird um Nachwuchs geworben. (zen) www.fmsc-reutlingen.de

Bilder von der »Retro Süd« werden sich bald auf der Homepage des Vereins oder in einem Forum von Modellfans finden. (GEA)