Großes Interesse herrschte auch an der zweiten Pilzberatung, die am Sonntag im Naturkundemuseum stattfand. Dr. Norbert Haiß und Karlheinz Baumann, staatlich geprüfte Pilzsachverständige, halfen wieder vielen, die sich nicht sicher waren, was sie sich da ins Körbchen gelegt hatten.

Dr. Norbert Haiß (Zweiter von links) und Karlheinz Baumann (rechts) bieten regelmäßig Pilzberatungen an. Foto: Gabriele Böhm Dr. Norbert Haiß (Zweiter von links) und Karlheinz Baumann (rechts) bieten regelmäßig Pilzberatungen an. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.