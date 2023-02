Die Grünen in Ohmenhausen gehen in die Offensive: Viele Gründe, sich fürs Projekt stark zu machen.

Hellmer Malthaner (von links), Dr. Peter Scharf, Heide Schnitzer, Manfred Salzbrunn und Hans Gampe von den Grünen und Unabhängigen Ohmenhausen stehen auf die Regionalstadtbahn – und die alte Bahntrasse (Foto), deren Reaktivierung ihrer Meinung nach am schnellsten geht. FOTO: GLAGE Hellmer Malthaner (von links), Dr. Peter Scharf, Heide Schnitzer, Manfred Salzbrunn und Hans Gampe von den Grünen und Unabhängigen Ohmenhausen stehen auf die Regionalstadtbahn – und die alte Bahntrasse (Foto), deren Reaktivierung ihrer Meinung nach am schnellsten geht. FOTO: GLAGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.