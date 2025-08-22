Gmindersdorfer Schülerhort in Reutlingen hat zugemacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach den Worten von Kariane Höhn geht im Reutlinger Gmindersdorf bedauerlicherweise »eine Erfolgsgeschichte zu Ende«: Ein Hort für Grundschüler aus sehr unterschiedlichen Schulen hat am Freitag für immer seine Pforten geschlossen. Dabei blicke diese Einrichtung auf eine durchaus lange Geschichte zurück – schon vor 110 Jahren wurden in dem Gebäude eine Krippe und eine Kindertagesstätte eingerichtet. Und zwar von dem Textilfabrikanten, dessen Namen die gesamte Siedlung trägt.

»Dabei war Gminder ja durchaus fortschrittlich, die Öffnungszeiten der Kita waren den Arbeitszeiten in der Fabrik angepasst«, sagte Höhn, die einige Jahre Abteilungsleiterin der Kindertagesbetreuung bei der Stadt war. Den Gmindersdorfer Schülerhort, der vor 55 Jahren ins Leben gerufen wurde, hätten Kinder aus den umliegenden Grundschulen besucht, laut Höhn waren es zu den Hochzeiten bis zu 50 Kinder, am Schluss noch 14.

Eltern frühzeitig informiert

Auf Rückfrage bei der Stadt, warum der Hort geschlossen wurde, antwortete Karin Glück als stellvertretende Sozialamtsleiterin: »Das Thema war 2022 eigentlich erledigt, damals wurden die Eltern informiert, dass ihre Kinder noch bis zum Verlassen des Horts in der Theodor-Fischer-Straße bleiben können.« Kids und ihren Eltern, die in diesem Zeitraum neu hinzukommen sollten, sei klar gewesen, dass am 31. August 2025 Schluss sein würde.

»Es ist alles ganz regulär erfolgt, Eltern, Gemeinderat und Bezirksgemeinderat sind informiert worden«, sagte Glück. Außerdem habe es vor wenigen Tagen eine Abschlussfeier in kleinerem Rahmen gegeben. Kariane Höhn wies jedoch auf die Bedeutung der Arbeit in dem Schülerhort mit der 55-jährigen Geschichte hin: »Es ist, wie es ist – die Schließung war eine politische Entscheidung, aber immerhin wurde hier in dem Hort im Gmindersdorf ebenso wie in den ähnlichen Einrichtungen in der Planie und an der Römerschanze hervorragende Arbeit geleistet.« Und diese Arbeit sei eine »Erfolgsgeschichte der Reutlinger Kinderbetreuung«.

Zudem habe Höhn vor 20 Jahren persönlich dafür gesorgt, dass der Schülerhort im Gmindersdorf nicht geschlossen wurde. »Für einige Kinder waren dieser Schülerhort gut und wichtig«, sagte Kariane Höhn, die selbst zwei Enkel dort gut betreut wusste. Die 20 bislang kostenpflichtigen Plätze in dem Hort würden ja nicht verloren gehen, sagte Karin Glück. Sie würden in 20 Kitaplätze für die Ü3-Betreuung umgewandelt. Und für die Grundschüler gebe es ja immer noch die Ganztagsbetreuung an den jeweiligen Schulen. (GEA)