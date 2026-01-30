»Gläsernes Haus« in Reutlingen eröffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Geist der Geschichte soll im »gläsernen Haus« der Oberamteistraße Generationen von Reutlingern viel Freude machen. Am Freitag wurde der Neubau alias Hausnummer 34 mit einem Vergnügen eröffnet, dass in diesen Zeiten bemerkenswert ist. Dabei machen Oberbürgermeister Thomas Keck und Baubürgermeisterin Angela Weiskopf glasklar, um was für einen historischen Tag es sich handelte. Denn erhalten wird nicht weniger als die älteste Häuserzeile der Stadt, ja des Landes, wobei das »gläserne Haus« den stützenden Abschluss bildet.

Besichtigungstermin und weitere Informationen Das Interesse am »gläsernen Haus« ist riesig. Deshalb hat die Stadt einen weiteren öffentlichen Besichtigungstermin organisiert. Am heutigen Samstag, 31. Januar, können Interessierte von 10 bis 13 Uhr einen Blick in das neue markante Gebäude in der Oberamteistraße werfen. Der Zugang erfolgt über die Spendhausstraße beim Haupteingang zur Volkshochschule. Da aus baulichen Gründen die Besucherzahl im Gebäude eingeschränkt ist, ist mit Wartezeiten zu rechnen. Fotos, Zahlen, Daten und Fakten zum Projekt offeriert die Stadt im Internet. Zu holen sind etwa Baustellenfilme. Vorgestellt werden beteiligte Fachleute und Unternehmen – vom Architekt bis zum Statiker. Kurze Texte und Bilder würdigen die Vergangenheit und Zukunft der Häuserzeilen. Äußerst lesenswert gemacht. (zen) www.reutlingen.de/oberamteistrasse

»Wir feiern etwas Einmaliges für unsere Stadt. Die Fertigstellung des Neubaus – ein zentraler Baustein unserer neuen Kultureinrichtung und ein Meilenstein auf dem Weg zur großen Eröffnung 2029«, sagt Keck, und meint damit die erst in einigen Jahren abgeschlossene Sanierung der viele Jahrhunderte auf dem Gemäuer tragenden beiden Altbauten.

»Ein Bauwerk, das durch seine Erscheinung begeistert«

In Anwesenheit von Staatsrätin und Ex-OB Barbara Bosch, der ehemaligen Baubürgermeisterin Ulrike Hotz und anderen Prominenten aus Land und Stadt und Gemeinderat und so weiter verspricht Keck nach Ansicht derer, die im Anschluss das Bauwerk besichtigen dürfen, nicht zu viel: »Ein neues Bauwerk, das nicht nur durch seine äußere Erscheinung begeistert, sondern auch im Inneren durch Klarheit, Offenheit und Schönheit berührt«. Ein Schritt hinein, schon umfängt Besucher die Weite eines Raumes, in dem ein Fachwerk aus Tannenholz wie ein Kunstwerk anmutet. Ganz unten erinnert ein Lehmboden an das 1972 abgerissene »steinerne Haus«. Etwas weiter oben der noch geschlossene Durchgang zum Altbau an das Museum der Zukunft.

Das Tragsystem dient den Altbauten, stützt sie ab. Die Holzkonstruktion umfasst über 200 Knotenpunkte. An einzelnen Punkten treffen bis zu 14 Hölzer zusammen – und es riecht wundervoll im Raum. Foto: Frank Pieth Das Tragsystem dient den Altbauten, stützt sie ab. Die Holzkonstruktion umfasst über 200 Knotenpunkte. An einzelnen Punkten treffen bis zu 14 Hölzer zusammen – und es riecht wundervoll im Raum. Foto: Frank Pieth

»In seiner Funktion als Teil des Mu-seums- und Ausstellungskomplexes ist es ein Zeichen des Respekts gegenüber unserer Geschichte und ein Appell für den verantwortungsvollen Umgang mit unserem baulichen Erbe«, betont der OB. In Teilen der Stadtgesellschaft sind die Ausgaben dafür umstritten. Egal wo etwas in der aktuellen Haushaltslage eingespart wird, stets kommt der Einwurf »dafür habt ihr kein Geld, aber fürs Glashaus schon«. OB Keck und Finanzbürgermeister Roland Wintzen werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass dies zum einen sachlich falsch sei und es sich zudem um eine millionenschwer geförderte Investition in die Zukunft handele.

»Der Neubau hat dienende Funktionen für die Altbauten«

Technische Details zum Staunen über das Projekt liefert Baubürgermeisterin Angela Weiskopf. Notwendig sei das Haus mit seiner prägnanten Gestalt zur statischen Sicherung des historischen En-sembles geworden. »Der Neubau hat damit dienende Funktionen für die historischen Gebäude«. Staunend sitzen die ersten Besucher dann später auch auf dem beheizten Holztreppen, verrenken sich den Hals beim Blick hoch auf eine Holzkonstruktion, die über 200 Knotenpunkte umfasst.

Beeindruckend sind auch die Zahlen der Gebäudehülle, die »schemenhaft das frühere steinerne Haus nachbildet«. Ganz genau 28.477 Glasziegel aus Frankreich wurden verbaut, jeder einzelne speziell beschichtet, »damit sich im Schadensfall keine Splitter lösen und gleichzeitig als Graffitischutz«. Dank für ein »Projekt dieser Qualität und Einzigartigkeit« zollt die Baubürgermeisterin den Planerinnen und Planern: Von der Stuttgarter Wulf Architekten GmbH, dem Ingenieurbüro Grau aus Bietigheim-Bissingen, der Structure GmbH Stuttgart (Tragwerk) und der Stuttgarter Strebewerk Architekten GmbH für die denkmalgerechte Instandsetzung der Altbauten.

Im Keller mit seinem historisch nachempfundenen Lehmboden zeigt ein Modell das Ensemble, wie es 2029 komplett fertig sein soll. Links die beheizten Holztreppen, auf denen es sich angenehm sitzen lässt. Foto: Frank Pieth Im Keller mit seinem historisch nachempfundenen Lehmboden zeigt ein Modell das Ensemble, wie es 2029 komplett fertig sein soll. Links die beheizten Holztreppen, auf denen es sich angenehm sitzen lässt. Foto: Frank Pieth

Das letzte Wort des Empfangs haben zwei führende Köpfe der Wulf Architekten. Ingmar Menzer erinnert daran, dass Städte »gebaute Kontinuität« seien. Denkmäler würden »Bewusstsein für Geschichte schaffen«. Tobias Wulf erklärt, man habe die geschichtliche Bedeutung des Ortes räumlich umsetzen wollen. Das Ergebnis bezeichnet er als »ein bisschen zauberhaft und geheimnisvoll«. Jetzt wird’s darauf ankommen, wie die Bürger das »gläserne Haus« empfinden. (GEA)