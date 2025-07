»Gin und Jazz« trotzte den Regenschauern im Reutlinger Bürgerpark

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fast wäre das neue Event »Gin und Jazz« im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Das Programm abzusagen, kam für die Eventmanagerin Hannah Leukert und ihr Team vom Stadtmarketing Reutlingen aber nicht infrage. »Wir haben das Event seit einem Jahr geplant«, erzählte die Organisatorin. Der Beginn der ersten Band verzögerte sich, dem Wetter geschuldet, um eine Stunde. Doch danach ließ sich immer mal wieder die Sonne über der Achalmstadt blicken und lockte viele Besucher auf die Wiese im Bürgerpark.

Zum ersten Mal organisierte das Reutlinger Stadtmarketing in Kooperation mit dem Jazzclub »Jazz in der Mitte« ein Alternativprogramm zum jährlichen Stadtfest. »Da das Stadtfest nur alle zwei Jahre stattfindet, wollten wir dieses Jahr zum ersten Mal auch in dem anderen Jahr ohne Stadtfest ein ähnliches Outdoor-Event anbieten«, sagte Hannah Leukert. Das Ziel sei es gewesen, Aufenthaltsqualitäten zu schaffen. Die farbenfrohen Liegestühle auf der Wiese sorgten dafür, dass der Regen in Vergessenheit geriet. Wenn doch mal der ein oder andere Tropfen fiel, genossen die Besucher ihre kühlen Drinks eben unter dem Regenschirm.

Vielfalt im Jazz

Auch für den Reutlinger Jazzclub war die Zusammenarbeit ein richtiger Checkpot. »Von September bis März bieten wir freitags und samstags Konzerte bei uns in der Gartenstraße an«, sagte Stefan Teusch vom Vorstand des Jazzclubs. Im Sommer ziehe es die Menschen eher in die Biergärten, deshalb sei »Gin und Jazz« eine perfekte Mischung aus beidem. »Wir wollen natürlich hier viele Menschen erreichen und auch junge für Jazz begeistern«, sagte Stefan Teusch weiter.

Im Sommer will der Jazzclub noch weitere Konzerte im Echazhafen anbieten und so ein gemütliches Ambiente schaffen. Dass Jazz ganz verschiedene Stilrichtungen abdeckt, wissen die meisten gar nicht. Hannah Leukert wählte auf Vorschlag des Reutlinger Jazzclubs drei Bands aus. »Uns war es wichtig, dass wir regionale Bands unterstützen«, betonte die Eventmanagerin. Mit modernem Jazz, einer Swing-Combo und Soul war dieses Wochenende im Bürgerpark alles mit dabei. Bis in die Nacht hinein begeisterten das Swingtett Iris Oettinger, das Duo Christoph Neuhaus und Pauline Ruhe sowie Linda Kyei Swing-Combo mit ihren Jazzstilen das Publikum.

Das Swingtett Iris Oettinger begeistert das Publikum Foto: Sarah Kugele

Wer nicht nur zuhören wollte, konnte in der Mitmach-Ecke selbst aktiv werden und Stofftaschen bemalen. Ein Angebot, das sehr gut angenommen wurde, sagte Sabrina Laraia von der Herzlich Kinderbetreuung. »Beim Aufbau hat es noch geregnet. Kurz nachdem wir mit Abtrocknen fertig waren, standen auch schon die ersten bei uns am Stand«, erzählte sie weiter. Gegen Abend tauchten die Leuchtkugeln den Bürgerpark in viele bunte Farben. Und möglicherweise wiederholt sich ein ähnliches Event schon bald, verriet Hannah Leukert. »Vielleicht können wir auch andere animieren, den Bürgerpark für Events zu nutzen«, sagte sie. (GEA)