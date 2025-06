Gewitter und Starkregen im Landkreis Reutlingen erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Sonntag soll ein Unwetter über Baden-Württemberg ziehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet verbreitet mit Gewittern und starkem Regen. Am Nachmittag ab etwa 15 Uhr könne es auch im Landkreis Reutlingen schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde, bis zu drei Zentimeter große Hagelkörner und Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmetern geben, warnt der DWD auf seiner Webseite.

Da sich diese Unwetter erst sehr kurzfristig vorhersagen lassen, rät ein DWD-Experte den Menschen, vorsichtig zu sein und auf Unwetterwarnungen zu achten. Laut dem DWD werde vor allem der Südosten Baden-Württembergs betroffen sein.

Bereits erste Gewitter am Morgen

Zunächst ziehen am Morgen Böen und Gewitter durch das Land. Vor allem sei Stuttgart und Nordbaden zwischen Karlsruhe und Mannheim betroffen, hieß es. Dabei seien schauerartige Regenfälle mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter möglich.

Die Temperaturen sollen bis zum Nachmittag auf bis zu 29 Grad steigen. Mit dem Unwetter zieht auch eine Kaltfront über den Südwesten. Entsprechend kühler werde es dann, so der Experte.

Wochenstart kälter - aber mit Sonnenschein

Am Montag kommt dann wieder die Sonne raus und es wird dann kühler. Die Höchstwerte liegen laut dem DWD zwischen 20 Grad im Bergland und 26 Grad zwischen Mannheim und Karlsruhe. Von der Alb in Richtung Allgäu sei am Morgen noch mit einzelnen Schauern zu rechnen. (dpa/GEA)