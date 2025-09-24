Gespräche ohne Störenfriede: Reutlinger Gruppen probieren neue Diskussionsmethode aus

An einem Tisch sitzen, reden und aktiv zuhören, das kommt im Alltag oft zu kurz. Dr. Kathrin Messner, Dr. Claudia Guggemos, Franz-Xaver Baur, Dr. Joachim Rückle, Stefan Schwarzer und Lutz Adam (von links) freuen sich auf angeregte Gespräche, die die Teilnehmer verändern.

REUTLINGEN. Vier Minuten reden, dann zuhören, den anderen ausreden lassen und ohne Kommentar die Meinung des anderen annehmen. Was erstmal einfach klingt, stellt sich als herausfordernd heraus. In täglichen Gesprächen wollen Menschen häufig andere Diskussionsteilnehmer von ihrer eigenen Meinung überzeugen oder andere Überzeugungen bewerten. Viele Menschen schrecken vor einer Teilnahme an Diskussionen zurück. Verantwortliche aus dem Bündnis für Menschenrechte, der Evangelischen und Katholischen Erwachsenenbildung, der Citykirche, des Stadtjugendrings, der Caritas und dem Diakonieverband wollen das ändern und gemeinsam angenehme Diskussionsrunden schaffen - sogenannte Verständigungsorte.

»Das Bündnis für Menschenrechte setzte von Anfang an auf Dialog auf der Straße«, erzählt Pfarrer Dr. Joachim Rückle, der Sprecher des Bündnis für Menschenrechte, Geschäftsführer des Diakonieverbands Reutlingen und Vorsitzender der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Reutlingen. Schnell fiel aber auf, dass der Austausch mit den Menschen nicht so einfach ist. Angst, Unbehagen und Gegenbewegungen hinderten die Menschen am offenen Austausch. In Verständigungsorten sollen die Menschen leichter Mut zum Austausch zu schwierigen und kontroversen Themen fassen können.

Zuhören und annehmen

Dr. Claudia Guggemos von der Katholischen Erwachsenenbildung erlebte selbst die Gesprächsmethode, die nun auch in Reutlingen vermehrt etabliert werden soll. »Bei uns ging es um die deutsche Haltung zum Thema Gaza«, erzählt sie. Von dem Gespräch war sie sehr positiv überrascht. »Die Menschen in der Gruppe verändern sich, ohne dass jemand von außen etwas gesagt hat«, betont Guggemos. Jeder kann mitmachen. Ein Gespräch beginnt immer gleich: Der Moderator stellt das Demokratieverständnis, das Thema und die Regeln vor. Letztere gibt es aber nicht viele. »Andere Meinungen dürfen nicht bewertet werden, schweigen ist in Ordnung, und es müssen immer Ich-Botschaften formuliert werden«, erklärt Franz-Xaver Baur, der Caritas-Leiter für die Region Fils-Neckar-Alb. Dann beginnt der erste Monolog. »Wie geht es dir mit ...?«, so geht es immer los, veranschaulicht Gesch

Am 11. Oktober startet eine Moderatorenschulung mit dem Verein Mehr Demokratie. In Reutlingen werden dann Moderatoren ausgebildet, die eigenständig Gesprächsrunden leiten können. Über 70 Anmeldungen gingen schon ein. Interessierte können sich noch online anmelden. Für die Verständigungsorte gibt es schon einige Themen und Termine. Wer selbst ein Thema und den Gesprächsort organisieren will, kann diese per Mail anmelden.

Nachdem alle vier Teilnehmer jeweils vier Minuten einen Monolog gehalten haben, fängt es wieder von vorne an. Insgesamt hält jeder in der Gruppe drei Monologe. »Es geht nicht darum, am Ende eine Lösung zu finden«, betont Lutz Adam vom Stadtjugendring. Was in den vier Minuten gesagt wird, hängt vom Teilnehmer ab. »Es darf ganz individuell gestaltet werden«, sagt Pfarrer Stefan Schwarzer von der Citykirche. Am Ende können Teilnehmer freiwillig ihre Erfahrungen während der Gesprächsrunden teilen.

Themen zur Landtagswahl

Dass das Gesprächsprojekt genau jetzt gestartet werden soll, hängt mit der Landtagswahl zusammen. Die Gespräche sollen unter anderem von Wahlkampfthemen handeln. Aber es gibt freie Wahl bei den Themen, die unabhängig von der Landtagswahl sind. Die Organisatoren wollen noch Landtagskandidaten mit ins Boot holen, die sich mit den Bürgern austauschen. Am 21. Januar geht es in der Vesperkirche um das Thema Armut. Neben dem Austausch soll auch der Spaß im Vordergrund stehen. »Wir hoffen auf eine Atmosphäre, die nicht zu gedankenschwer wird«, betont Rückle. (GEA)