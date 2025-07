Gegen Windräder: Reutlinger AfD startet Bürgerbegehren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die AfD macht gegen die geplanten Windräder am Käpfle Front und will nun auch die Bürger ins Boot holen. Der Reutlinger Kreisverband der »Alternative für Deutschland« kündigt in einer Pressemitteilung den Start eines Bürgerbegehrens an. Ab sofort beginne die Unterschriftensammlung zur Fragestellung: »Soll die Verpachtung kommunaler Waldflächen der Stadt Reutlingen an Windanlagenbetreiber/-investoren unterbleiben?« Ziel der Initiative sei, die Verpachtung der Fläche »RT-TÜ-01« an private Windkraftinvestoren zu verhindern.

Die Stadtverwaltung hatte sich unlängst nach einer Sitzung im Ohmenhäuser Bezirksgemeinderat, wo die Idee bereits aufs Tapet gekommen war, zurückhaltend zum Thema Bürgerbegehren geäußert: Die Komplexität des Themas stehe einer Ja-Nein-Entscheidung entgegen. Rein rechtlich sei jedoch ein Bürgerentscheid in dieser Angelegenheit grundsätzlich möglich.

Um das Thema zur Abstimmung zu bringen, muss ein Bürgerbegehren vorausgehen. Dieses muss laut Gemeindeordnung schriftlich eingereicht werden und neben Frage und Begründung auch einen Vorschlag zur Kostendeckung enthalten. Mindestens sieben Prozent der Wahlberechtigten müssten teilnehmen. Das Quorum in Reutlingen wäre bei 6.020 Unterzeichnern erreicht. Abstimmungsberechtigt wären alle Reutlinger, nicht nur die in den betroffenen Teilorten Bronnweiler, Gönningen und Ohmenhausen.

AfD führt Ängste ins Feld

Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat. Beim folgenden Bürgerentscheid müssten dann zum Erfolg des zur Abstimmung gestellten Anliegens mindestens 20 Prozent der Reutlinger Stimmberechtigten ihr Plazet erteilen.

Die inhaltliche Skepsis der Verwaltung in Sachen Bürgerbegehren ist für die AfD ein Zeichen, dass die Mitbestimmung durch die Bürger »politisch nicht gewünscht ist«, erklärt Maximilian Gerner, Landtagskandidat der AfD im Wahlkreis Reutlingen und Kreissprecher des AfD Kreisverbands.

Der Reutlinger AfD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat und Kreisrat Hansjörg Schrade bezeichnet das Bürgerbegehren als »eine der letzten Chancen, das demokratische Heft des Handelns in die Hände der Bürger zurückzugeben«.

Gegen die Räder führt die AfD neben »Waldschutz und Naherholung« unter anderem ins Feld, dass Windkraft angeblich keinen »konstanten« Strom liefert und in windschwachen Regionen wie Reutlingen die Versorgung »unsicher« sei. (GEA)