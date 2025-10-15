Gastronomie mit sozialer Verantwortung: Reutlinger S-Haus wird 25 Jahre alt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Das Demokratieverständnis geht bei uns nicht verloren«, betont Achim Scherzinger als Vorstandsvorsitzender des Reutlinger Bürgertreffs Unter den Leuten. Der Verein war und ist auch heute noch Träger des S-Hauses in der Rommelsbacher Straße 1. In diesem besonderen Restaurant werde Demokratie gelebt, das soziale Miteinander gefördert und gepflegt. »Das ist Voraussetzung bei uns«, bekräftigen auch Winfried Hörmann und Wolfgang Kuhn als Teil der ehrenamtlich enorm engagierten Truppe im S-Haus.

Anfänge im November 1997

Die Anfänge des Restaurants reichen in den November 1997 zurück. In der Metzgerstraße bei Elvira Laraia wurde eine Koordinationsstelle für ehrenamtliches Engagement geschaffen. »Es kamen Leute, die gerne auch einen Kaffee getrunken und ein bezahlbares Mittagessen gehabt hätten.« Bei den folgenden Überlegungen war die Reutlinger Vesperkirche »Dreh- und Angelpunkt für uns alle«, erinnert sich Scherzinger. Zusammen mit dem Arbeitskreis Vesperkirche, der Stadtverwaltung, der Liga der freien Wohlfahrtspflege und dem Bürgerbüro wurde überlegt und nach Lösungen gesucht.

»Wir haben damals eine Skizze für das Lobbyrestaurant entworfen«, sagt Scherzinger, neben dem Günter Klinger (vom Diakonieverband) und Gisela Steinhilber (von der AWO), Ide Schneider (vom Kreisseniorenrat) und Gerd Pflumm (Sozialamtsleiter der Stadt) maßgebliche Treiber der Idee eines sozialen Restaurants waren. Von Anfang an sollte der Betrieb von Ehrenamtlichen gestemmt werden – was aber auch hieß, dass ein Caterer das Essen liefern musste.

Ein Foto aus dem September 2008 zeigt die damalige ehrenamtliche Küchen-Crew im Lobbyrestaurant Unter den Leuten. Foto: Norbert Leister Ein Foto aus dem September 2008 zeigt die damalige ehrenamtliche Küchen-Crew im Lobbyrestaurant Unter den Leuten. Foto: Norbert Leister

Gleichzeitig habe die Stadtverwaltung nach einer neuen Nutzung für das Pflegeheim in der Rommelsbacher Straße 1 gesucht. »Wir waren ein gewünschtes Vorzeigeprojekt für die Stadt«, sagt Achim Scherzinger. Im April 2000 sollten die Engagierten loslegen. »Das war überraschend schnell«, denn: »Da war der Trägerverein noch gar nicht gegründet«, so der heutige Bürgertreff-Vorsitzende. Hurtig wurde ein Kooperationsvertrag zwischen Kreisseniorenrat und AWO gezimmert, und »das hat dann sehr gut geklappt«. Am 8. März 2001 wurde der Trägerverein im Vereinsregister eingetragen und übernahm die Restaurantleitung.

Fördermittel gleichen Defizit aus

Über 16 Jahre hinweg wurde das Lobbyrestaurant rein ehrenamtlich betrieben, zwei oder drei Caterer lieferten das Essen. »Dann haben wir im gastronomischen Bereich ganz viel über Regulierung und Kontrolle lernen müssen«, sagt Scherzinger und spricht damit den Wirtschaftskontrolldienst sowie die grassierende Bürokratie an. »Ohne eine hauptamtliche Kraft konnten wir nicht weitermachen, wir mussten den Betrieb professionalisieren.« Mit Petra Wagner wurde eine Fachkraft eingestellt.

Aber: »Ohne die Unterstützung der Lechler-Stiftung wäre all das nicht möglich gewesen«, sagt Wolfgang Kuhn, der seit 2017 der Finanzchef im Bürgertreff ist. Das jährlich auftretende Defizit wurde durch die Fördermittel der Stiftung ausgeglichen. »Und dann kam Corona«, so Kuhn. Zwei Alternativen habe es gegeben: »schließen oder selbst kochen«. Täglich wurden dann bis zu 100 Essen gekocht und »to go« über die Theke gereicht.

Auf dem Foto die langjährige Vorsitzende des Lobbyrestaurants Elvira Laraia (rechts) und Achim Scherzinger (links) zum zehnten Geburtstag von UdL im Oktober 2010. Foto: Norbert Leister Auf dem Foto die langjährige Vorsitzende des Lobbyrestaurants Elvira Laraia (rechts) und Achim Scherzinger (links) zum zehnten Geburtstag von UdL im Oktober 2010. Foto: Norbert Leister

Seitdem ist das Selbst-Kochen im S-Haus selbstverständlich. Auf Wagner folgte Deborah Roscini als hauptamtliche Kraft. »Wir versorgen Bedürftige aber nicht nur mit günstigem Essen in angenehmem Ambiente, wir sorgen hier als Quartierstreff auch für Begegnung«, so Scherzinger. Kultur und Veranstaltungen werden geboten, mit Kunst an den Wänden, mit Vernissagen, Lesungen, kleinen Konzerten und mehr. Die Räume sind gewachsen, das AWO-Büro kam hinzu – Anmietungen für private Feiern sind möglich.

Dankbar über städtischen Zuschuss

2017 wurden laut Kuhn rund 25 Essen täglich ausgegeben. »Heute sind es durchschnittlich 39, manchmal sogar bis zu 69.« Rund 20 Prozent Solidaresser sind dabei, die einen höheren Preis zahlen - auch deren Anteil an den Gästen ist gestiegen. »Das zeigt doch, dass das Angebot erhalten bleiben muss«, sagt Kuhn. Glücklich schätzt sich Scherzinger über den jährlichen Zuschuss durch die Stadt, aber der reicht nicht aus.

»Wir müssen Fundraising betreiben«, sagt Winfried Hörmann. Dafür ist er genau der richtige. Er ist Teil der rund 40 ehrenamtlich Aktiven, er kümmert sich um Sonderaktionen wie zu Weihnachten, er entwirft Förderlabel und denkt sich andere Marketingstrategien aus. »Wir bieten maximale Flexibilität«, sagt Achim Scherzinger. Alle Ehrenamtliche finden nach den Worten des Vorsitzenden mit ihren jeweiligen Fähigkeiten und Zeitwünschen ihren jeweiligen Platz. Auch das wird im Rahmen eines Geburtstagsfestes gefeiert: am kommenden Freitag, 17. Oktober, ab 15 Uhr im S-Haus. (GEA)