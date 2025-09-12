Friedrich-Silcher-Schule Sickenhausen: Bereit fürs neue Schuljahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Noch ist es ruhig in den Klassenräumen und Fluren der Sickenhäuser Friedrich-Silcher-Schule. Die Lehrer sind in dieser letzten Ferienwoche zwar schon ab und zu da, um sich auf den Schulstart am Montag vorzubereiten, ebenso das Team der »Kerni«-Betreuung, die zu einer Besprechung rund um einen Tisch sitzen. Die aber, die Schulen mit Lachen, Lärm und Leben füllen, die genießen noch die letzten Ferientage - die Schüler.

Rund 90 Kinder besuchen die Sickenhäuser Grundschule: Es gibt vier Klassen, die von sechs Lehrkräften unterrichtet werden. Die Schule ist das, was man gemeinhin als »klein und ländlich« bezeichnet. Erst im vergangenen Jahr wurde der grundlegende Umbau fertiggestellt. Eine Sanierung der Schule, die einst 1965 an ihrem jetzigen Standort eingeweiht wurde, war dringend notwendig. Die Sickenhäuser Dorfgemeinschaft ist glücklich, dass die Stadt, trotz klammer Kassen, mehr als acht Millionen investiert hat. »Wir sind stolz, dass dieser Umbau gestemmt worden ist«, betont Bezirksbürgermeister Klaus Nagel. Ein Ort ohne Grundschule - für ihn völlig undenkbar. Schließlich war auch er einst als kleiner Steppke Schüler der Friedrich-Silcher-Schule.

Alles ist für den Schulstart vorbereitet - bis zum Tafelanschrieb. Foto: Anja Weiß

»Eine Schule gehört einfach zur Infrastruktur eines Ortes«, ist er überzeugt, schließlich mache dies eine Ortschaft interessant für junge Familien. »Das war eine wichtige Investition in die Zukunft«, sagt der Bürgermeister. Eine Grundschule sorge auch für Identifikation der Kinder mit der Dorfgemeinschaft und bedeute Integration ins gesellschaftliche Leben. Freundschaften, die im Kindergarten geschlossen wurden, können in der Schule fortgeführt werden und auch die Freizeit können die Kinder nach Schulschluss zusammen verbringen. Die Vereine und Institutionen bieten in der Schule immer wieder etwas an, von Sport-Schnupperkursen bis zur Besichtigung des Feuerwehrfahrzeugs. Etwas, von dem alle profitieren: Die Kinder sammeln Erfahrungen, die weit über den Lehrplan hinausgehen, und die Vereine können neue Mitglieder gewinnen.

Zudem können die Kinder zu Fuß in die Schule kommen, getreu dem Motto »kurze Beine, kurze Wege«. Elterntaxis fahren hier nur selten, berichten Schulleiterin Nicole Biehal sowie Bianca Sonntag und Cathrin Klingeberg vom Förderverein. Die Kinder bilden Laufgemeinschaften und bereits auf dem Schulweg entstehe so eine Gruppendynamik. Apropos Gruppe: eine solche ist auch die Schulgemeinschaft, denn an einer kleinen Schule »kennt jeder jeden«, und zwar nicht nur die Kinder untereinander, sondern auch Eltern und Lehrer. Das sorge auch dafür, dass man sich gegenseitig mal unter die Arme greifen und unterstützen könne, erzählen Sonntag und Klingberg. »Es ist ein Stück weit einfach eine heile Welt«, so Nagel.

»Unsere Schule ist nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Lebensort«, ergänzt Biehal. Die Kernzeitbetreuung wird gerne angenommen - und selbst nachmittags tummeln sich viele Schüler auf den Plätzen rund um die Schule. Die Erlebnisse in einer eher dörflich geprägten Schule seien zudem andere wie die in einer Stadtschule. »Wir können direkt ins Grüne rausgehen, mal ein Lägerle bauen oder draußen Radieschen anpflanzen«, sagt Nicole Biehal.

Sie hat auch schon an einer großen Schule mit mehr als 400 Grundschülern unterrichtet, »das ist anders, anonymer«, blickt sie zurück. Den Entschluss, sich als Rektorin an einer kleinen Schule zu bewerben, hat sie ganz bewusst getroffen. Sie wollte es »familiärer«, zudem hat ihr der inklusive Hintergrund der Friedrich-Silcher-Schule zugesagt. Wobei dieses »anders« nicht besser oder schlechter und auch nicht ruhiger oder gemütlicher bedeutet, das ist Biehal wichtig, »beides hat Vor- und Nachteile«. Denn kleiner bedeutet auf der anderen Seite, dass die Aufgaben, die anfallen, auch auf weniger Schultern verteilt werden können als an einer größeren Schule.

Zudem steigen momentan die Kinderzahlen in Sickenhausen wieder an - sodass die Klassen an der kleinen Schule mitunter recht groß sein können. Die Schülerschaft bildet einen Querschnitt der Gesellschaft ab, von eher sozial Schwachen bis hin zu Kindern aus der Oberschicht findet man hier alles - »wir haben die ganze Bandbreite«, sagt die Rektorin.

Das Kollegium genießt die Arbeit an der Schule ebenfalls, berichtet Biehal, sie, und die anderen Lehrerinnen seien mit Herzblut dabei. Das, sagt sie, sei das wichtigste - ob nun an einer kleinen Schule wie in Sickenhausen oder an einer Großstadtschule. Deshalb freut sie sich bereits jetzt, wenn sich die Schule wieder mit Leben füllt, die Kinder nach sechs Wochen Ferien zurückkommen und der Alltag wieder seinen Lauf nimmt. (GEA)