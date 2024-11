Wilfried Thron, umrahmt von seiner Frau Elisabeth (links) und Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger, blickt im Kunstmuseum Konkret freudig der Auszeichnung mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg entgegen. Foto: Steffen Schanz Wilfried Thron, umrahmt von seiner Frau Elisabeth (links) und Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger, blickt im Kunstmuseum Konkret freudig der Auszeichnung mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg entgegen. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.