Freund aus Notwehr mit Messer attackiert: Freispruch für den Reutlinger

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN / TÜBINGEN. Unterschiedlicher hätte man den Tatverlauf am 22. April vergangenen Jahres in Reutlingen kaum werten können: Während Staatsanwalt Dr. Valentin Rebstock den Tatvorwurf des versuchten Totschlags bestätigt fand, plädierte Verteidiger Matthias Hunzinger am Donnerstag vor dem Tübinger Schwurgericht für seinen Mandanten auf Freispruch. Rebstock forderte 2,5 Jahre Haft, doch das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Armin Ernst folgte den Darstellungen des Verteidigers. Denn der Sachverhalt bei der Tat sei nicht eindeutig geklärt. Der größte Haken an der Geschichte: Weder der Angeklagte, noch der Geschädigte konnten sich wirklich an die Tat erinnern.

Klar war jedoch, dass beide an diesem Tag mehrere Flaschen Wodka zusammen gebechert hatten. Abends hatte der Angeklagte rund 3,6 Promille, das Opfer, sein bester Freund, nicht viel weniger. Der Geschädigte hatte in der Vernehmung durch das Gericht gesagt: »Ich kann mir vorstellen, dass ich den Angeklagten angegriffen habe.« Aber ob das wirklich so war? Zumindest hatte der 58-jährige Angeklagte das dem Richtergremium so erzählt. Er glaube, dass ihn der Freund angegriffen und gegen den Türrahmen gedrückt habe. Dann habe er wohl zum Messer gegriffen und sich verteidigt. Genau das glaubte ihm der Staatsanwalt aber nicht.

Ein Klappmesser benutzt

Zweifelsfrei habe der Täter nicht zu dem Messer gegriffen, das oben im Spalt des Türrahmens steckte. Denn ein Polizeibeamter sagt aus, dass sich an dem Messer mit blauem Griff kein Blut des Geschädigten befunden hat. Also muss ein anderes Messer benutzt worden sein. Ein Klappmesser. »Wo das herkam, konnte nicht geklärt werden«, sagte Richter Ernst. Aber das spiele auch gar keine Rolle – weil das Gericht dem 58-Jährigen glaubt, dass er sich verteidigen wollte. Er habe also in Notwehr gehandelt.

Dabei habe mit Sicherheit eine Rolle gespielt, dass vor rund 2,5 Jahren das Opfer mit seinen 100 Kilogramm Körpergewicht schon einmal den 40 Kilogramm leichteren Freund angegriffen und übelst verletzt hatte. Davon hatte die Polizei sogar Lichtbilder angefertigt. Angezeigt hatte der Freund seinen Kumpel damals aber nicht. Geblieben sei ihm aber wohl Todesangst, nämlich davor, dass noch einmal so was passieren könnte. Und dass der 56-jährige Kumpel dabei vielleicht sogar noch einen Schritt (oder Schlag) weiter gehen könnte. »Es ist davon auszugehen, dass der Angeklagte am 22. April Todesangst hatte«, so Ernst.

Acht Messerhiebe

Der Staatsanwalt sah das ganz anders: Einen Grund für Todesangst habe es nicht gegeben, der Angeklagte hätte sich auch anders als durch acht Messerhiebe wehren können. Und überhaupt: Hatte der Mann das Klappmesser womöglich aufgeklappt dabei? Dann müsse von einer geplanten Tat ausgegangen werden, sagte Rebstock.

Das Richtergremium sah das anders. Wie sonst hätte der Angeklagte sich wehren sollen? Die »tangentialen Stiche« auf Hals, Gesicht und Thorax können nach den Worten des sachverständigen Mediziners durchaus beim abwehrenden Gefuchtel entstanden sein können. »Da war kein Vernichtungsvorsatz erkennbar«, sagte Armin Ernst. Viel mehr spreche für die Notwehrsituation. »Deshalb ist der Angeklagte vom Vorwurf des versuchten Totschlags freizusprechen«, so der Richter.

In Sorge um das Opfer

Auch habe es sich aufgrund der Notwehr nicht um gefährliche Körperverletzung gehandelt. Außerdem sei dem Angeklagten bei den beiden Notrufen, die er abgesetzt hatte, anzumerken gewesen, dass er sich ernsthaft Sorgen um das Opfer machte. Der 58-Jährige hatte sich während der Verhandlung zudem bei seinem Freund fast unter Tränen entschuldigt – der Kumpel nahm die Entschuldigung an.

»Die Kosten für das Verfahren übernimmt die Staatskasse«, sagte der Richter. Zudem erhalte der Freigesprochene eine Entschädigung für die Untersuchungshaft, in der er seit mehr als neun Monaten saß. Immerhin: »Sie haben selbst gesagt, dass Ihnen die U-Haft gutgetan hat – weil Sie dort keinen Alkohol gekriegt haben«, so Ernst. Wäre der Angeklagte nicht in Haft gewesen, hätte er vielleicht auch den dort erlittenen Herzinfarkt nicht überlebt. »Sie sehen, dass Sie so nicht weitermachen können«, betonte der Richter. Der Alkoholiker solle seine Situation nochmals »ernsthaft überdenken« und eine Therapie anstreben. Vielleicht besteht sogar Anlass zur Hoffnung: »Wo kann ich denn Hilfe kriegen?«, erkundigte sich der Freigesprochene. (GEA)