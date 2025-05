Freizeitsportler und Leichtathleten feiern Jubiläum des SV Ohmenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN.. Vor zwei Jahren feierte der Hauptverein SV Ohmenhausen (SVO) sein hundertjähriges Bestehen. Jetzt legt die Abteilung »Freizeitsport und Leichtathletik«nach, die vor 50 Jahren gegründet wurde. Begonnen hat es im August 1975 mit einer Jedermann-Gymnastik und zwölf Männern, denen vom strengen Übungsleiter einiges abverlangt wurde. Die Abteilung ging schon bald mit den Sparten Lauftreff, Leichtathletik und Volleyball auf Wachstumskurs. 2018 wurde der etwas angestaubte Abteilungsnamen Jedermannsport zu »Freizeitsport und Leichtathletik« – kurz »FuL« - umgetauft. Im Jubiläumsjahr hat die Abteilung mit 291 Mitgliedern einen Rekord erreicht. Den runden Geburtstag feiert sie mit einem Klassiker: dem Frühjahrslauf, den der SVO am 24. Mai zum 44. Mal austrägt und dem sich eine Fete im Waldstadion anschließt.

Der SV Ohmenhausen war jahrzehntelang reiner Fußballverein, erst 1967 kam mit der Frauengymnastik eine neue Abteilung dazu. 1975 zogen die Männer nach. Eher ungeplant, denn die Geburtsstunde der »Jedermann-Gymnastik« ging auf Mund-zu-Mund-Propaganda zurück. Im Friseurladen von Läufer Helmut Riehle erzählte man sich, abends finde eine Gymnastikstunde statt. Zwölf völlig untrainierte Männer kamen, Übungsleiter Willy Dekansky ließ Böcke aufbauen. »Wir sind geflogen wie die Mucken«, erinnern sich Teilnehmer an die ersten Stunden, die ihnen »Muskelkater bis ins Genick« bescherte. Doch Dekansky versprach: »Eure Frauen werden es euch danken.« Die Männer hielten also tapfer durch.

Stammtisch statt Abteilungsversammlung

Erster Abteilungsleiter war Gerhard Rösler. Der Wahlmodus war überschaubar, er bestand in der Aufforderung »Du machst’s«. Interna regelten die Jedermannsportler am Stammtisch im Sportheim, erst ab 1978 gab es ordentliche Versammlungen samt Protokollen. Von 1979 bis 1992 machten die turnenden Männer mit der Frauengymnastik gemeinsame Sache, danach gingen die Abteilungen wieder eigene Wege. Zwischenzeitlich hatte der Jedermänner Zuwachs durch weitere Sportarten bekommen - 1976 dem Lauftreff, 1978 der Leichtathletik und 1982 dem Volleyball. Im Lauf der Jahre wurden die Sparten weiter ausgebaut und sind bis heute sportlich erfolgreich.

Leichtathleten machen größte Gruppe aus

Die Jedermannsportler waren eine gesellige Truppe. Anfangs organisierten sie Fußballturniere, Familienwanderungen und Ausflüge waren feste Größen im Jahresprogramm. Aus der rustikalen »Gymnastik« der Gründerjahre ist längst funktionelles Training geworden. 2018 entschloss man sich, die Abteilung umzubenennen, weil vor allem Jüngere mit dem Begriff »Jedermannsport« nicht viel anfangen konnten. Seither firmiert die Abteilung als »Freizeitsport und Leichtathletik«.

Vor allem die Leichtathletik erlebte in den vergangenen Jahren einen Boom. Von den aktuell 291 Mitgliedern machen die jungen Athletinnen und Athleten die größte Gruppe aus, die zahlenmäßig die Läufer und Nordic-Walker überholt hat. Letztere schreiben seit Entstehung des Lauftreffs Erfolgsgeschichte. Mit Läufer-Urgestein Helmut Riehle, der es 1988 beim Berlin-Marathon in die Sendung ARD Sport Extra geschafft hatte, war sogar ein »Promi« in ihren Reihen. Weit über die Region hinaus bekannt geworden sind sie aber mit dem Ohmenhäuser Frühjahrs-Volkslauf, der 1980 das erste Mal startete. Bei der 44. Auflage am kommenden Samstag, 24. Mai (siehe Info-Box), soll dann auch der 50. Geburtstag der Abteilung gefeiert werden. Nach der Siegerehrung gibt’s ein Festle im Waldstadion mit Leckerem vom Grill, Getränken und Musik. Auch VfB-Fans kommen auf ihre Kosten, den das DFB-Pokalfinale wird übertragen.

Erst laufen, dann feiern Erst wird gelaufen, dann gibt’s die Geburtstagsparty: Die Abteilung Freizeitsport und Leichtathletik des SV Ohmenhausen feiert ihren 50. Geburtstag am Samstag, 24. Mai, nach ihrem 44. Frühjahrslauf. Der Hauptlauf über zehn Kilometer startet um 18 Uhr, ebenso der Fünf-Kilometer-Hobbylauf (Laufen und Nordic-Walking). Der Kids-Lauf über zwei Kilometer beginnt um 18.10 Uhr. Bereits nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen samt kühlen Getränken, ab 18 Uhr dann Leckeres vom Grill. Nach der Siegerehrung wird das Jubiläum mit einem Fest im Waldstadion gefeiert. (pm)

www.sv-ohmenhausen.de

Außerdem will sich die Abteilung im Jubiläumsjahr einen Wunsch erfüllen. »Wir wollen mehr als 50 Sportabzeichen abnehmen«, erklärt Abteilungsleiter Matthias Koch. Man sei bisher schon nah an die 50er-Marke gekommen, jetzt wolle man sie knacken. (GEA)