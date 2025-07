franz.K und Stadtbahn-Spitze tauschen sich über Trassen-Varianten in Reutlingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Ich kümmere mich darum, dass aus den einzelnen Komponenten des Projekts ein Gesamtbild entsteht.« So beschreibt Professor Dr. Tobias Bernecker seinen Job als Geschäftsführer des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb auf der RSBNA-Website. Und weiter: »So schaue ich, dass am Ende alles zusammenpasst.« Wie man den Trassenverlauf der Variante Lederstraße in Reutlingen so gestalten könnte, dass auch im Bereich Unter den Linden und Gutenbergstraße alles zusammenpasst, wollte er am vergangenen Dienstag herausfinden. Deshalb hat er sich vor einem Bürger-Termin im künftigen Betriebshof in Reutlingen mit zwei Mitarbeitern im Kulturzentrum franz.K eingefunden. Denn das Gelände, das die bislang von vielen favorisierten Lederstraßentrassen durchschneidet, hat die Stadt seit 2021 ans franz.K verpachtet. Und das hat dort mit dem Echazhafen ein beliebtes Open-Air-Gelände eingerichtet.

Vier Routen wären im Rahmen der Lederstraßentrasse im Bereich des franz.K (oben) mit dem Open-Air-Gelände Echazhafen (Baumskizzen mitte links) möglich. Den Kulturzentrums-Machern wäre die blaue Trasse am liebsten. Foto: Plan: DB Engineering & Consulting Vier Routen wären im Rahmen der Lederstraßentrasse im Bereich des franz.K (oben) mit dem Open-Air-Gelände Echazhafen (Baumskizzen mitte links) möglich. Den Kulturzentrums-Machern wäre die blaue Trasse am liebsten. Foto: Plan: DB Engineering & Consulting

Dass diese charmante Spielstätte unter Bäumen der Regionalstadtbahn zum Opfer fallen könnte, hat in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Kommentare und Fragen gingen diesbezüglich beim RSBNA-Zweckverband ein. Denn der Echazhafen eignet sich nicht nur für Festivals, Konzerte, Biergarten und Veranstaltungen vieler Art, sondern verleiht der Stadt ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal. Und kann nicht einfach »irgendwo anders wieder aufgebaut werden«, wie Sarah Petrasch vom franz.K-Vorstand betont. Zu rar sind solche Flächen. Zu viel Energie und Geld stecken schon drin.

Kulturverein für »Variante vornerum«

So steckten also Planer und Kulturschaffende die Köpfe zusammen. Für den Stadtbahn-Geschäftsführer entsprang daraus unter anderem die Erkenntnis, dass eine Route, die das Open-Air-Gelände verschont, allein noch nicht zu dessen Erhalt beiträgt: Denn die Fläche ist fürs Sicherheitskonzept elementar. Die Echazhafen-Besucher könnten im Notfall schlecht über viel befahrene Schienen vom Gelände geführt werden. Auch dass die Toilettenanlage nicht einfach so verlegt werden kann, hob Petrasch mit ihrer Co-Vorsitzenden Claudia Heldt hervor: »Dort wurde ja extra die Kanalisation verlegt.« Deshalb wäre für den Kulturverein »die Variante vornerum«, am franz.K-Haupteingang vorbei, »die Allerschönste«.

Bernecker seinerseits war es wichtig, die möglichen Trassen anhand aktueller Pläne genauer vorzustellen. Die Varianten seien das Ergebnis erster Vorplanungsphase, um die grundsätzliche Machbarkeit zu prüfen. Derzeit würden in Phase zwei die Untersuchungen vertieft - samt der »Ausplanung kleinräumiger Trassierungsalternativen« wie beim Echazhafen: »Wir können heute bestätigen: Auch im Bereich des Geländes sind verschiedene Verläufe möglich«, teilt der Zweckverband nach dem Treffen mit. Auf GEA-Nachfrage erläutert der Geschäftsführer: »Entscheidend wird die Querung der Echaz sein.« Die Frage, ob der bestehende Fahrbahndeckel auch die Stadtbahn trägt, sei offen. Muss der neu gebaut werden, wird's teurer, je länger der Abschnitt, desto mehr. »Aber alles gehört zur Variante Lederstraße und im Verhältnis zu den zu erwartenden Kosten der Trasse ist dieser Bereich nicht entscheidend.«

Entscheiden wird der Gemeinderat

Der Beschluss, wo die Gleise später verlaufen, obliegt dem Eigentümer der Fläche, betont er. Also den städtischen Gremien. Zweckverband und Gutachter prüften vorbereitend jede Variante sorgfältig. »Und berechnen daraus objektiv miteinander vergleichbare Nutzen-Kosten-Verhältnisse.« Vor der Trassenentscheidung im Gemeinderat werde weiter öffentlich informiert.

Und auch wenn Petrasch und Heldt auf eine »zeitnahe Lösung« hoffen, so eines haben sie mit dem obersten Planer eines gemeinsam: Alle drei finden die Regional-Stadtbahn wichtig, da sie - O-Ton Bernecker - »unsere Region fit für die Zukunft macht«. (GEA)

Kleinod unter Bäumen: Blick in den Echazhafen beim Open-Air-Konzert von Tocotronic auf ihrer aktuellen Tour. Foto: dia Kleinod unter Bäumen: Blick in den Echazhafen beim Open-Air-Konzert von Tocotronic auf ihrer aktuellen Tour. Foto: dia