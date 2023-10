Aktuell Zuwanderung

Flüchtlinge im Kreis Reutlingen: Sporthallen wieder belegt

Kreis und Kommunen sind eigentlich an der Grenze des Leistbaren, was die Unterbringung von Flüchtlingen angeht. Doch es werden bis Jahresende weitere 1.000 Menschen erwartet. Wie die Verantwortlichen nun reagieren - und was sie in einem Hilferuf an die große Politik fordern.