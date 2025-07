Finanzlage des Landkreises Reutlingen »dramatisch«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Finanzlage des Landkreises Reutlingen ist »dramatisch«. Das sagte Landrat Dr. Ulrich Fiedler am Mittwoch bei der Vorstellung des ersten Finanzzwischenberichtes 2025 vor dem Verwaltungsausschuss des Kreistags. In diesem Jahr könne man noch auf einen Nachtragshaushalt verzichten, bleibe die Kreisumlage unverändert. Aber schon 2026 »werden wir die Kreisumlage erhöhen müssen«, so Fiedler.

»Die Konten sind leer, die Hosentaschen nach außen gekehrt«

Nur eine weitere Krisenmeldung in schwierigen Zeiten? Leider nein, wer den Worten des Landrates genau zuhört. »Die Konten sind leer, die Hosentaschen nach außen gekehrt«, warnt Fiedler. Kreiskämmerer Wolfgang Klett präsentiert einen Finanzzwischenbericht, der wie eine Lichterkette voller Warnlampen ist. »Wir brauchen eine schnelle Stabilisierung der kommunalen Finanzen«, fordert Klett im Einklang mit sämtlichen Spitzenverbänden. Es ist ein Hilferuf, denn letztlich werden es die Bürger auch im Kreis zu spüren bekommen, wenn es so weiter wie bisher laufen sollte.

Nach dem derzeitigen Stand für das Haushaltsjahr 2025 »muss im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von etwa 4,9 Millionen Euro gerechnet werden«, sagt der Kreiskämmerer. Geplant war ein positives Ergebnis von etwa 1,3 Millionen Euro. »Leider muss ich zum dritten Mal in Folge berichten, dass der Landkreis mit einem negativen Ergebnis abschließen wird«, bedauert Klett. Wie konnte es dazu kommen? Es seien vor allem die gesetzlichen Pflichtausgaben, die den Landkreis immer weiter in eine finanzielle Schieflage gebracht hätten.

Vornehmlich die Bereiche Sozial- und Jugendhilfe sowie die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen seien »mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden«. Einerseits aufgrund schwer prognostizierbarer Fallzahlen und Kostenentwickungen, zum anderen aufgrund schwer vorhersehbarer Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes. Im Kern geht es um Kostenerstattungen: Bezahlen Bund und Land dem Kreis letztlich auch das, was sie angeordnet haben?

»Ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels«

Gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich laut Finanzbericht im Ergebnishaushalt höhere Erträge in Höhe von insgesamt 3,9 Millionen Euro, aber auch höhere Aufwendungen mit einer Summe von etwa 7,5 Millionen Euro. Dem Bericht liegen die Entwicklungen der ersten fünf Monate des Jahres zugrunde. Es könne sich daher nur um eine erste Bewertung der Finanzsituation für das Haushaltsjahr 2025 handeln. Die beschreibt Klett eindrücklich mit dem Satz: »Ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels.« Im Laufe von 2025 seien größere Abweichungen durch die noch nicht abschätzbaren Folgen der globalen Krisen sowie »insbesondere bei den sozialen Leistungen noch möglich«. Denn die wirtschaftliche Entwicklung habe maßgeblichen Einfluss auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen.

Das Fazit von Landrat Fiedler lautet: »Wir erhöhen die Kreisumlage nicht weiter, weil wir keinen Nachtragshaushalt aufstellen werden«. Aber er gehe »fest davon aus, dass wir in den Folgejahren die Kreisumlage erhöhen müssen«. Dabei ist dem ehemaligen Oberbürgermeister von Metzingen glasklar, wen er damit treffen wird, »denn die Not ist auf beiden Seiten. Nicht nur beim Landkreis, sondern auch bei den Kommunen«. Die Frage einiger Kreisräte, wo denn überhaupt gespart werden könne, trifft den Kern des Dilemmas. Pflichtaufgaben sind tabu, aber manches an gewohnten Leistungen zum Wohle der Menschen im Landkreis könnte dem Rotstift zum Opfer fallen. Fiedler will sich dazu in einer der kommenden Sitzungen des Verwaltungsausschusses äußern. (GEA)