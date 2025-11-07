Finale Proben für Reutlinger Riesenchor: »Haben bisher alle zum Singen gebracht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Pünktlich zu Probenbeginn strömen 140 Sängerinnen und Sänger am Donnerstagabend in die Reutlinger Kreuzkirche. Veranschaulicht heißt das: Schon die Hälfte der Sitzplätze im Kirchenschiff ist mit Musikern belegt. Es liegt Vorfreude in der Luft, aber auch ein wenig Nervosität. Denn der anstehende Konzertgottesdienst naht und bis dato gibt es nur noch wenige Proben. Wenn dann am 15. November die Kirche in der Paul-Pfizer-Straße in bunte Farben getaucht wird und teils so viele Besucher wie an Heiligabend in die Kirche gelockt werden, müssen jeder Ton und jede Stimme sitzen.

Schon beim Einsingen füllt die Kraft der Stimmen den Raum mit der hohen Bogendecke. Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassstimmen sorgen für den optimalen Klang in der Kirche. Es hört sich professionell an, dabei singt und probt der Chor in der derzeitigen Besetzung erst wenige Wochen zusammen. »Wir wollten einen Chor, der nicht wöchentlich probt«, erzählt Chorleiterin Barbara Vogler. Wöchentliche Termine sind für viele Menschen zu stressig. Proben für eine bestimmte Zeit könnten den wöchentlichen Terminkalender entlasten. Der Projektchor kommt gut an und die Idee sprach sich schnell rum. »Im ersten Jahr waren wir 70 Leute, letztes Jahr waren es 90, dieses Jahr sind wir 140 Sänger«, erzählt die Dirigentin, die selbst Musik studiert hat.

Mischung aus Kirchen- und Popmusik

Barbara Vogler und ihr Team - Thorsten Eißler, Stefanie Bröckel und Andrea Höneß - stellen zum dritten Mal einen Konzertgottesdienst auf die Beine, mit nur sieben Proben zwischen dem Ende des Sommers und dem Beginn der Adventszeit. Der Chor ist bunt gemischt: Teilweise kommen die Sänger aus der Gemeinde, aber viele singen auch ohne einen direkten Bezug. »Ein paar Sänger kommen von weiter her und fahren zur Probe rund 45 Minuten und wieder zurück«, berichtet die Chorleiterin. Das Konzertprogramm ist sehr vielfältig. »Wir singen nicht nur christliche Lieder, sondern auch andere«, sagt Barbara Vogler. Der Riesenchor ist eine Mischung aus Kantorei und Popchor. Dieses Jahr stehen mit »Don't stop me now« von Queen und »Africa« von Toto zwei Top-Hits aus den 80ern auf dem Programm.

»Meine Kinder können alle Lieder auswendig«, soll eine Frau zu Barbara Vogler letztes Jahr gesagt haben. Warum also nicht zusätzlich einen Kinderchor anbieten? Dieses Jahr singen das erste Mal auch 30 Kinder beim Konzertgottesdienst mit. Die Kinder singen zwei Stücke alleine und eins mit den Erwachsenen zusammen.

Freude und Familie

»Es sind am Anfang immer welche dabei, die sagen, dass sie eigentlich gar nicht singen können«, erzählt Barbara Vogler. Nach nur wenigen Proben sind sie aber eines Besseren belehrt. »Bisher haben wir alle zum Singen gebracht«, ergänzt die Dirigentin. »Für mich ist der Chor mittlerweile wie eine große Familie«, sagt sie weiter. Das Besondere sei die Freude, die der Chor mitbringt. »Keiner hat schlechte Laune und alle gehen immer fröhlich aus der Probe nach Hause.« Die letzten Proben laufen und die Vorfreude steigt auf den Konzertgottesdienst, der mit schöner Musik und einer tollen Gemeinschaft gefüllt sein soll. (GEA)