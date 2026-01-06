Feiern trotz klirrender Kälte: Musiknacht in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwar beteiligten sich am Montagabend bei der ersten von vier Musiknächten in diesem Jahr etwas weniger Kneipen als in den Jahren zuvor, das sollte der Partystimmung jedoch keinen Abbruch tun. Auch die klirrende Kälte mit bis zu minus acht Grad konnte die Reutlinger nicht vom Feiern und Musikhören in den 13 beteiligten Bars abhalten.

Gabi steht fröstelnd vor dem Alexandre, als ihre beiden Freundinnen kurz vor 22 Uhr eintreffen: »Lasst uns schnell reingehen, hier friert man sich ja alles ab«, ruft sie ihnen zu und stürzt sich sogleich ins Getümmel. Hier im Alexandre ist es nicht nur eng und warm, es steht mit »Rock it« auch eine Band auf der Bühne, die den Besuchern mit englischsprachigen Hits kräftig einheizt. Während bei Titeln wie »Song 2« von Blur Mittanzen auf engstem Raum angesagt ist, erleben die Besucher im Joli einen energetischen Auftritt der sechsköpfigen JB Band, die mit rockigen Coverhits wie »Typical Male« von Tina Turner die Besucher mitreißt.

Auch in der proppevollen Kaiserhalle geht es laut und feierwütig zur Sache. Das, was die sechs Musiker der Rockband P-Town auf der kleinen Bühne abziehen, geht Alt und Jung gleichermaßen in die Glieder. Präsentiert werden Rock- und Deutschrock-Klassiker wie »99 Luftballons« von Nena und natürlich zielen diese Oldies allesamt darauf ab, das Publikum zum Mitfeiern zu animieren: »Da fühlt man sich fast in die 80er-Jahre zurückversetzt«, freut sich eine schon etwas ältere Besucherin, die in der Kaiserhalle hängen bleibt. Im Alten Rappen animiert Sängerin Sabine die Besucher einmal mehr zum Mitsingen und im Maxx-Café sorgt die Band Kalyja mit zwei Sängerinnen und Coverhits für Stimmung.

Tanzwütige kommen auch in der Mezcalitos Bar auf ihre Kosten, in der die Pit Lopez Band das Blut der Latin-Fans in Wallung versetzt. Wer mehr auf ruhigere Musik steht, kann sich in der Village Bar Songwriter-Pop mit dem Duo Luii Revenge & Dallay Gray reinziehen oder im Dublin Irish Pub mit Mick’n’Alan in Folkballaden schwelgen. Selbst in Kneipen, in denen keine Livemusik läuft, sondern ein DJ auflegt, ist an diesem Abend einiges los. So wie im Billy Bobs, in der Alten Bank, in der Vogue Bar & Lounge oder in der Nullsechs Ristobar. (GEA)