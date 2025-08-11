Fast drei Jahre Haft für Reutlinger Freibad-Grapscher

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für Angst und Aufsehen haben eine Reihe von sexuellen Übergriffen auf mehrere Mädchen und Frau vor einem Jahr in Reutlingen gesorgt. Jetzt wurde der 21 Jahre alte Täter vom Schöffengericht am Amtsgericht Reutlingen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der trotz einer psychischen Erkrankung als voll schuldfähig eingestufte Angeklagte hatte gestanden, in insgesamt acht Fällen gegenüber wahllos von ihm ausgesuchten Opfern körperlich übergriffig und gewalttätig geworden zu sein.

Selbst nach einem Jahr hörbar und ersichtlich mitgenommen bestätigten die jugendlichen Zeuginnen in der Beweisaufnahme, was Oberstaatsanwältin Rotraud Hölscher in ihrer zehnseitigen Anklageschrift dem deutschen Staatsangehörigen zur Last gelegt hatte. Im Juli 2024 gingen mehrere sexuelle Übergriffe, teils in Tateinheit mit Körperverletzungen, auf sein Konto. Alle am helllichten Tage, an vollkommen beliebigen Orten. Kriminell wurde der Mann auch im Reutlinger Wellenfreibad. Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei sorgte für erhebliches Aufsehen und Ängste bei vielen Frauen.

»Er griff an meine Brüste«

Das Tatmuster stellte sich laut den Zeuginnenaussagen immer ähnlich dar. »Da kam jemand von hinten, griff an meine Brüste. Dann fing er an, auf mich einzutreten. Ich versuchte, um Hilfe zu schreien. Ich dachte, ich sterbe«, erinnerte sich eines der Opfer. »Er hat irgendetwas Ekliges dazu gesagt, schlug gegen meinen Kopf und haute mit dem Rad ab«, beschrieb eine andere Frau das traumatische Ereignis. »Er hat mich an den Schultern gepackt und geschlagen, riss dabei meinen Ohrring raus«, sagt eine weitere Betroffene aus. So ähnlich lief das auch am Rand des Wellenbeckens im Freibad ab.

Während die rein körperlichen Folgen der Übergriffe wie blaue Flecken schnell verheilten, wurden bei der Beweisaufnahme die dramatischen seelischen Folgen deutlich. Die jungen Frauen haben bis in die Gegenwart hinein Angst, alleine aus dem Haus zu gehen oder an Bushaltestellen zu warten. Schaut sie ein unbekannter Mann länger an, ist ihnen unwohl. Prozessbeobachter können nur erahnen, wie viel Kraft sie ihre Aussagen kosten. Der Angeklagte nimmt das alles mehr oder weniger ohne Zeichen von Anteilnahme zur Kenntnis. Sein Verteidiger Matthias Hunzinger verliest im Namen seines Mandanten ein Geständnis.

»Es hat einen Tatplan gegeben«

Keine Frage, das wird im Verfahren schnell klar: Der Täter ist krank. Diesen Eindruck bestätigt als Sachverständige auch Dr. Friederike Wernz vom Uniklinikum Tübingen. Sie diagnostiziert eine »Störung im Autismus-Spektrum und ADHS«. Bei der Auswertung von privater Kommunikation des Täters hätten sich auch zahlreiche Belege für »Frauenhass« ergeben. Klar ersichtlich ist für Wernz, dass es einen »Tatplan Wellenfreibad sowie einen Tittengrapschplan« gegeben habe. Der 21-Jährige habe seine Wut darüber ausgelebt, selbst Zurückweisungen erfahren sowie seine sexuellen Bedürfnisse nicht stillen zu können.

Klar ist für die Sachverständige auch die volle Schuldfähigkeit des Angeklagten - trotz seiner Erkrankungen. Vor diesem Hintergrund fordert Oberstaatsanwältin Hölscher in ihrem Plädoyer drei Jahren und drei Monate Haft. Der Verteidiger wünscht sich eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Das Schöffengericht verurteilt den Mann schließlich zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Richter Hausch begründet dies mit den zahllosen und vollkommen beliebigen Übergriffen, die »insgesamt für Unruhe im Juli des letzten Jahres gesorgt haben«. (GEA)