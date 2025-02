Die traditionelle Fastnacht droht durch den Boom von Gruppen-Neugründungen zum bloßen Event zu werden. Allein in der Region Neckar-Alb gibt es in 245 Gemeinden über 280 »Zünfte«, die allesamt »das Brauchtum« pflegen wollen. Entstanden aus »Spaß an der Freud’«, hat sich vielerorts das närrische Treiben der jungen Vereine zwar etabliert. Da sie aber keine überlieferten Traditionen feiern können, sondern Bräuche kopieren, schilt man sie als »Nachahmer«

Foto: Deutsche Presse Agentur Foto: Deutsche Presse Agentur

