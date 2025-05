Farben und Düfte: GardenLife in Reutlinger Pomologie

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einer Gewitternacht hatte das Wetter ein Einsehen. Strahlender Sonnenschein herrschte, als am Donnerstag die GardenLife begann. Noch bis Sonntag ist Zeit, einzutauchen in ein Blumenmeer, in Gartendeko, Stauden, Kleidung oder Outdoormöbel in verspieltem oder gradlinigem Look in Holz und Stahl. Kaum hatte die Ausstellung geöffnet, strömten auch schon die Gäste, um die Seele auszuführen oder etwas zu finden, das »g´schickt« ist oder »oifach schee«.

Bei der Eröffnung kurz zuvor begrüßte Organisator Stephan Allgöwer die Gäste und dankte den rund 800 Helferinnen und Helfern für den Aufbau sowie Holger Hummel von der Volksbank Reutlingen für die »super Partnerschaft«. Oberbürgermeister Thomas Keck, Allgöwers »Schuler«, begrüßte als Ehrengäste Michael Donth MdB, Thomas Poresky MdL, Rudi Fischer MdL sowie Vertreter des Gemeinderats und der Ortschaftsräte. »Die GardenLife ist eine tolle Gelegenheit, Gartenkunst zu erleben, sich inspirieren zu lassen, sich aber auch für die Naturlandschaft und die Streuobstwiesen zu begeistern«, sagte er. »Gärten können angelegt werden, die nicht nur schön sind, sondern auch etwas für den Naturschutz tun.« Keck dankte den Organisatoren und Helferteams.

»Die Garden Life ist lebendiger denn je«, sagte Schirmherr Professor Dr. Roland Doschka. Auch Prominente entdeckten immer mehr die Natur für sich. So ernte David Beckham seinen eigenen Honig. Doch leider seien Pflanzen auch bedroht. Der Wacholderkäfer vernichte Thujas, der Japankäfer bedrohe die Weinberge. Weitere Probleme seien Trockenheit, Überschwemmungen und die Flächenversiegelung. Sonderbeifall gab es für das Vorbild Paris, das statt auf Autos auf Fahrräder setze und Pflaster in Grünflächen umwandle.

In seinem Impulsreferat thematisierte Coach Timo Urbanietz die Rolle des Menschen in einer digitalisierten Welt. Vieles sei automatisiert, doch dennoch behalte der Mensch mit seiner Kreativität und seiner umfassenden Verantwortlichkeit die Zügel in der Hand. Führungskräfte sollten darauf achten, dass ihre Mitarbeiter durch Handlungsspielraum, Schulungen und Motivation vom Sinn ihrer Arbeit überzeugt seien.

Kaum war die Gartenmesse geöffnet, strömten die Besucher in die Pomologie. Foto: Frank Pieth

Viel bewundert wurden duftende Rosen, Pfingstrosen und Nelken in ihrer Farbenpracht, aber auch langjährige Stauden und Heilkräuter. Steine, Schmuck und Antiquitäten fanden ihre Käufer, auch praktisches Gartenwerkzeug gefiel. Stadträtin Edeltraut Stiedl suchte gezielt nach bunten Filzsitzkissen für ihre Steinmauer. Gäste aus Rottenburg freuten sich über das »wunderschöne Gelände«, das auf die Landesgartenschau 1984 zurückgeht. Markus Fetzer aus Gönningen war einer von vielen Experten, der für die Wünsche und Fragen der Gäste zur Verfügung stand. »Dachbegrünung, Bewässerungssysteme, Regensammler und trockenheitsresistente Pflanzen werden immer wichtiger«, sagte er.

Strohhüte - für lange Tage im Garten. Foto: Frank Pieth

Viel beachtet war auch handgemachte Keramik sowie an marokkanische Kunst erinnernde Ganzjahres-Solarlaternen. Gerne holte man sich auch mit dem Dauerbrenner Terracotta sonniges Urlaubsfeeling ins Haus.

Kulinarische Düfte durchzogen das Gelände und kräftige Hammerschläge. Azubis aus Garten- und Landschaftsbau wetteiferten um den schönsten Garten. Eine Neuheit hatte Alexander Bosch vom Pelletzentrum Alb im Angebot. Schafwollreste werden zu hochwertigem Langzeitdünger verarbeitet, der nicht nur Schäfer unterstützt, sondern auch Wasser speichert und Schnecken bremst.

Die GardenLife ist voller Ideen für die Gartengestaltung. Foto: Frank Pieth

Initiativen und Vereine wie die Rosenfreunde Tübingen-Neckar-Alb oder die Gesellschaft der Staudenfreunde halfen Gartenfreunden gerne weiter. Bis zum Sonntag gibt es, auch für Kinder, immer wieder neue Attraktionen und Vorträge, beispielsweise über die Trüffelzucht im eigenen Garten. Umlagert war auch der Stand des GEA, bei dem Elijona Blakaj ein Kräuterquiz mit vielen wertvollen Preisen präsentiert. Eine von mehreren sozialen Initiativen war der »Stand von Clowns im Dienst«, der für Clownbesuche in der Reutlinger Kinderklinik sammelt. Zeitgleich finden in der Innenstadt die »Erlebnistage zur Apfelblüte« mit vielen Angeboten und einem spannenden Rahmenprogramm statt. (GEA)