Falken des Reutlinger Markwasen im Flug fotografiert

REUTLINGEN. Auge in Auge mit dem Falken. Nicht irgendwo in der Ferne, sondern mitten im Reutlinger Markwasen. Im Flug hat Lukas Ebinger, bekannt als Betriebsmeister des Wellenfreibades, den Raubvogel fotografiert. Denn was kaum einer über den Angestellten der Reutlinger Bäder weiß: Sein Hobby ist die Naturfotografie mit professionellem Anspruch. Und der ist den beeindruckenden Bildern anzusehen.

Angefangen hat alles ganz früh. »Ich habe schon immer fotografiert«, erzählt Ebinger. »Mein Vater ließ mich gerne mit seinem Apparat knipsen und hat es mir auch beigebracht.« Es entstanden alltägliche Erinnerungsfotos, wie sie jeder macht. »Weil die Kamera gut ist«, kaufte sich der 37-Jährige vor gut einem Jahrzehnt ein iPhone. Seine Lieblingsmotive wurden Szenen von der Arbeit sowie das Freibad im Wechsel der Jahreszeiten. Ziemlich naheliegend, weil er und seine Frau Angela direkt beim Freizeit-Gelände wohnen. Als vor zwei Jahren Sohn Benjamin geboren wurde, änderte sich alles - familiär, aber auch fotografisch.

»Jetzt machst du mal ordentliche Fotos«

»Mein Vater sagte: Jetzt machst du mal ordentliche Fotos vom Kind«, beschreibt Ebinger, wie sein Hobby Fahrt aufnahm. Erst habe er gedacht: »Ich kann das nicht.« Doch schon kurze Zeit später freute er sich: »Ich kann das - und die Ergebnisse sind super.« Der kleine Benjamin wurde ganz klar sein bevorzugtes Model, jedoch fiel Papas Blick durch den Sucher auch auf die Futterstelle für Vögel auf dem Balkon. »Vögel sind meine Lieblingstiere«, sagt er. Aber bedauerlicherweise zu klein und flink für seine damalige Ausrüstung. Das angeschaffte Tele-Zoom-Objektiv mit einem Brennweitenbereich von 70 bis 300 Millimetern erwies sich zügig als zu kurz. »Damit gewinnt man keinen Blumentopf«. Oder besser gesagt: Man kann an den Blumentopf nicht nahe genug heranzoomen.

Auch Profifotografen benutzen die Hochleistungskamera inklusive extremen Teleobjektiv, die sich Lukas Ebinger mit Hilfe seiner Eltern fürs Hobby geleistet hat. Foto: Stephan Zenke Auch Profifotografen benutzen die Hochleistungskamera inklusive extremen Teleobjektiv, die sich Lukas Ebinger mit Hilfe seiner Eltern fürs Hobby geleistet hat. Foto: Stephan Zenke

Mit verschmitzten Lächeln erzählt Ebinger von etwas, das alle Fotobegeisterten kennen: Die Ausrüstung könnte besser sein. Also wird das sauer verdiente Geld in teure Kameras und kostspielige Objektive investiert. »Eskalationsspirale«, nennt er das augenzwinkernd. Der Betriebsmeister ist mit der Hilfe seiner Eltern in puncto Equipment ziemlich weit oben angekommen. Das bringt fotografisch nicht nur etwas an der Futterstelle auf seinem Balkon, sondern vor allem bei den Kinderwagenrunden durch den Markwasen mit Sohn Benjamin.

»Man entdeckt jedes Mal etwas Neues«

Papi schiebt den Sohnemann mit für die Natur geweiteten Augen. Was da fliegt oder vorbeiläuft, ist jetzt weder zu weit weg noch zu schnell unterwegs für seine Kamera. »Da entdeckt man jedes Mal etwas Neues«, beschreibt Ebinger seine Begeisterung. Schon bald schließt er tierische Bekanntschaften. Da ist er wieder, der Turmfalke auf seinem Baum. Dort huschen stets Eichhörnchen die Stämme rauf und runter. Immer wieder taucht ein Baummarder auf. Natürlich sieht er auch Füchse und Enten und Schwanenküken. Der Markwasen ist ein tolles Biotop.

Gestochen scharf hat Lukas Ebinger diesen stolzen Raubvogel am Himmel über dem Markwasen fotografiert. Foto: Lukas Ebinger Gestochen scharf hat Lukas Ebinger diesen stolzen Raubvogel am Himmel über dem Markwasen fotografiert. Foto: Lukas Ebinger

Auf dem Freibadgelände lässt sich ein Raben-Paar beobachten, das verfressene Intelligenz zeigt. Wenn Badegäste vespern, dann Leckereien wegpacken und schließlich ins Wasser steigen - dann kommen die Raben angeflogen. Erst gelingt es den schlauen Vögeln Taschen zu öffnen, dann ziehen sie mit ihren Schnäbeln auch verpackte Lebensmittel heraus. Schließlich wird, je nachdem, vor Ort ein Häppchen genossen, oder die schmackhafte Beute flugs in Sicherheit gebracht. Diese und andere ebenso prächtige wie scheue Lebewesen kommen aufs Bild, wenn sie außerhalb des Freibades zu sehen sind. Ebinger hat seit einem Jahr die passende Ausrüstung.

Die Schwanenküken sind putzig und mittlerweile deutlich größer geworden. Foto: Lukas Ebinger Die Schwanenküken sind putzig und mittlerweile deutlich größer geworden. Foto: Lukas Ebinger

Was da locker um seinen Hals baumelt, ist eine Canon EOS R5 Mark II Digitalkamera. Dieses Werkzeug benutzen Profifotografen, weil es unfassbar schnell unglaublich hochauflösende Bilder machen kann. Bildfrequenzen von bis zu 30 Bildern pro Sekunde sind bei Nutzung des lautlosen elektronischen Verschlusses möglich, die Auflösung beträgt 45 Megapixel. Als Objektiv kommt eine Zoomlinse mit dem Brennweitenbereich von 200 bis 800 Millimeter zum Einsatz, die Ebinger gerne mit einem Telekonverter um den Faktor 1,4 verlängert. Damit wird der mit menschlichem Auge kaum zu erkennende Spatz auf der Wiese am Kreuzeichestadion zum formatfüllenden Motiv. Jede Bewegung seiner Flügel erscheint gestochen scharf auf dem Foto.

Das Eichhörnchen formatfüllend. Foto: Lukas Ebinger Das Eichhörnchen formatfüllend. Foto: Lukas Ebinger

»Nur Hobby«, betont Ebinger. Aber die Kamera hat er auf allen Spaziergängen dabei. Seine Bilder faszinieren durch Qualität, weil der Mann selbstkritisch aussortiert. »Ich komme nie unter 1.000 Fotos zurück. 100 suche ich aus, von denen bearbeite ich schließlich 10 bis 15«, erklärt er. Beeindruckend ist an seinen Aufnahmen, die er unter »lukes.photohub« auch auf Instagram mit der Welt teilt, für Betrachter noch etwas anderes: Wo sie entstanden sind. »Viele fragen mich, wo ich hingehe. Dann sage ich: vor die Haustüre«. Das tue gut und entschleunige. Denn gerade während der Freibadsaison hat der 37-Jährige alle Hände voll zu tun. 20.000 bis 25.000 Schritte täglich zählt seine Smartwatch. Doch nach Feierabend, da taucht er ein in die reiche Natur des Markwasens, die er fotografisch sichtbarer macht als es das menschliche Auge kann. (GEA)

