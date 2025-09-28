Fair Energie Reutlingen: Zunahme säumiger Kunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit den zunehmenden Versorgungskosten nehmen auch die Fälle zu, dass Wasser und Strom respektive Gas nicht mehr bezahlt werden. Die Gründe sind unterschiedlich, weshalb Verbraucher ihre Rechnungen bei den Energieversorgern nicht mehr begleichen können oder wollen. Richter Sierk Hamann hatte kürzlich wieder über eine Demontage des regulären Wasserzählers und eine entsprechende Versorgungssperre zu entscheiden. Der Beklagte hatte seit Oktober 2024, also seit fast einem Jahr, die Wasserrechnung bei der Reutlinger Fair Energie nicht mehr bezahlt und auf entsprechende Aufforderungen auch nicht reagiert. Bei dem Energieversorger stand er deshalb mit 700 Euro in der Kreide, die Fair Energie klagte nun auf den Ausbau des regulären Zählers. Wobei säumige Kunden nicht immer komplett vom Wasser abgehängt werden, wie der Anwalt der Fair Energie, Johannes Lang von der Kanzlei Rogge und Kollegen, vor Gericht verdeutlichte. Vielmehr werde bislang auch ein so genannter Vorkassezähler eingebaut. Ein Zähler also, über den man mit Münzen oder Karte bezahlen kann und der dann die entsprechende Wassermenge freischaltet.

4,2 Millionen leben in Haushalten mit Zahlungsverzug Das Statistische Bundesamt veröffentlichte erst vor kurzem die neuesten Zahlen zum Thema. Demnach lebten im Jahr 2024 rund 4,2 Millionen Menschen in Haushalten mit Zahlungsrückständen bei Versorgungsbetrieben. Das entsprach einem Anteil von fünf Prozent der Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) mitteilt. 3,4 Prozent der Betroffenen sind aus Eigentümerhaushalten, 6,4 Prozent aus Mieterhaushalten. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Wert auf ähnlichem Niveau. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, sind die Preise für Wohnungsnebenkosten überdurchschnittlich gestiegen: Diese lagen im August 2025 um vier Prozent höher als im Vorjahresmonat. (ce)

Dass die Anzahl der säumigen Kunden sich erhöht, kann auch die Fair Energie in Reutlingen bestätigen. »In den letzten fünf Jahren gab es über alle Sparten ein Plus von rund 15 Prozent bei den Mahnungen«, heißt es auf eine entsprechende Anfrage des GEA bei dem Versorgungsunternehmen. Aktuell komme es zu etwa 400 Sperrungen im Jahr. »Da während der Energiekrise aufgrund gesetzlicher Regelungen weniger Sperrungen durchgeführt wurden, ist die Zahl mit den Vorjahren nicht vergleichbar«, betont ein Sprecher des Unternehmens. Der Sperrung eines Kunden gehe ein mehrstufiger Prozess voraus. Die Sperrung erfolge dann erst nach erfolgloser Mahnung.

Dem Versorger bleiben mehrere Möglichkeiten, die Sperrung durchzuführen. In der Praxis werden, so die Fair Energie, in jedem Einzelfall drei Optionen geprüft. Zum einen der Einbau eines Vorkassezählers, zum zweiten der Einbau einer so genannten Begrenzungsscheibe, als dritte Option bleibe die komplette Sperrung des Zählers. Der Vorkassezähler funktioniert nach dem Prepaid-Prinzip: Man kauft vorab eine bestimmte Menge Wasser. Eine weitere Aufladung des Guthabens ist möglich. Falls das Guthaben komplett verbraucht ist und nicht mehr aufgeladen wird, stellt der Zähler ab. Die Begrenzungsschreibe dagegen erlaubt die Entnahme einer begrenzten Wassermenge.

Angeklagter ist verreist und erscheint nicht

Im vorliegenden Fall am Amtsgericht Reutlingen tauchte der Beklagte, der bei der Fair Energie die Schulden hatte, erst gar nicht zum Gerichtstermin auf. Er hatte im Vorfeld das Gericht informiert, er befinde sich im Urlaub (Richter Sierk Hamann hierzu: »Uns liegt der Beleg einer Fernreise mit mittlerem vierstelligem Reisepreis vor.«). Doch auch online schaltete sich der Beklagte nicht zu, obwohl er vom Gericht einen entsprechenden Link für das Login erhalten hatte. Richter Sierk Hamann fällte daraufhin ein so genanntes Versäumnisurteil, das im Zivilprozess Anwendung findet, wenn der Beklagte nicht erscheint. Der Wasserzähler wird abmontiert, der Energieversorger ist per Gerichtsvollzieher zur Öffnung der Wohnung ermächtigt, sollte der Beklagte nicht freiwillig öffnen. Das Urteil kann innerhalb von zwei Wochen vollstreckt werden. (GEA)