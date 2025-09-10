Ex-Leiter der Reutlinger Friedhöfe spricht über das Geschäft mit dem Tod

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Jürgen Senft, bis vor Kurzem Leiter der Reutlinger Friedhöfe, kann’s und will’s noch nicht lassen. Obschon seit 1. März offiziell im Ruhestand, bringt er sich nach wie vor im Bestattungswesen ein. Einmal wöchentlich ist er für die Kommune tätig. Darüber hinaus unterstützt seinen Sohn Patrick, der sich mit einem Beerdigungsinstitut selbstständig gemacht hat.

Ein Rentnerleben, so viel steht fest, funktioniert eigentlich anders. Jedoch: »Für mich ist es schön, noch ein bisschen zu arbeiten.« Umso mehr, als der 64-Jährige definitiv zur Spezies der Schaffer zählt. Von Hundert auf Null wäre für ihn deshalb keine bekömmliche Option gewesen. Für seine Familie im Übrigen auch nicht. »Die hat sich durchaus Sorgen gemacht, ob ich das mit dem Ruhestand packe.«

Allmähliches Ausschleichen statt knallharter Cut

Statt eines knallharten Cuts also ein allmähliches Ausschleichen - im Bewusstsein, »dass ich nichts muss, sondern darf. Das macht den Unterschied. Ich fühle mich frei und bin es auch. Ich verkneife mir nichts und lasse mich garantiert nicht stressen.« Denn Stress gab es während Senfts vierzigjähriger Berufstätigkeit grad gnug. Zumal sich innerhalb der zurückliegenden vier Dekaden in puncto Friedhofskultur und Bestattungswesen jede Menge getan hat.

Aber der Reihe nach. Es ist das Jahr 1984 als Jürgen Senft - zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre jung und mit robustem seelischen Inventar ausgestattet - beschließt, sich in den Dienst der Stadt Reutlingen, ihrer Toten und deren Hinterbliebenen zu stellen. Zuvor hat er eine Lehre als Koch absolviert, musste dabei freilich feststellen, dass »die Arbeitszeiten ziemlich bescheiden sind«. Immer dann am Herd zu stehen, wenn sich Freunde und Bekannte verabreden? Nein danke. Das mochte sich Jürgen Senft auf Dauer nicht antun.

Kremationen haben auch auf der Römerschanze zugenommen. Denn Urnen-Bestattungen liegen im Trend. Foto: Frank Pieth Kremationen haben auch auf der Römerschanze zugenommen. Denn Urnen-Bestattungen liegen im Trend. Foto: Frank Pieth

Stattdessen bewarb sich der junge Mann auf einen Posten abseits des Mainstream. Er wollte Friedhofsarbeiter werden. So, wie sein Vater Edmund, der als »Capo« auf der Römerschanze und Unter den Linden tätig war und seinem Sohn schon viel über den Arbeitsalltag zwischen Gräbern, Krematorium und Aussegnungshallen erzählt hatte. Mehr noch: Er hatte ihn sogar beim Abholen von Leichen mitanpacken lassen.

»Berührungsängste kannte ich also keine«, sagt Jürgen Senft. »Vielleicht auch deshalb, weil ich mich zehn Jahre lang bei der Freiwilligen Feuerwehr Reutlingen engagiert habe. Da kriegt man einiges zu sehen.« Vielleicht aber auch, weil der Tod in seiner Familie eben niemals Tabuthema war, sondern väterlicher Broterwerb und damit ein Job wie jeder andere. Jedenfalls fast. Denn Trauerfall ist nicht gleich Trauerfall, und es gibt Situationen, die selbst Routiniers emotional mitnehmen. »Manches verdaut man schwer, vieles vergisst man gar nicht.«

Ausbildungspläne im klassischen Sinne gab es keine

Zwar gut verdaulich, aber trotzdem unvergesslich: die erste eigenverantwortlich abgeholte Leiche. Sie führte den jungen Jürgen Senft in den Behnisch-Bau an der Ringelbachstraße, der ehemals keine Flüchtlinge, sondern pflegebedürftige Senioren beherbergte. Eine der Heimbewohnerinnen hatte das Zeitliche gesegnet und die Überführung ihres Leichnams - obschon ein völlig unspektakulärer Vorgang - war für den 24-Jährigen Berufs-Premiere und deshalb bis heute in Erinnerung. Ein Sprung ins kalte Wasser?

Trotz Unerschrockenheit irgendwie schon. Wenngleich Mitte der 1980er-Jahre die Heranführung ans pietätvolle Business mit all seinen Facetten ein schieres Learning-by-Doing war. Ausbildungspläne im klassischen Sinne gab es keine. Stattdessen mussten Berufseinsteiger ganz hemdsärmelig überall dort mitanpacken, wo helfende Hände gebraucht wurden: beim Heckenschneiden ebenso wie beim Grabaushub, beim Rasenmähen, bei Trauerfeiern und Leichentransporten - sei’s nach Unfällen oder Suiziden, nach Tötungsdelikten oder nach dem letzten Atemzug zu Hause, im Klinikum oder Pflegeheim.

Das aus den 1950er-Jahren stammende Gebäude-Ensemble auf dem Römerschanz-Friedhof ist ein schwerer Sanierungsfall. Foto: Frank Pieth Das aus den 1950er-Jahren stammende Gebäude-Ensemble auf dem Römerschanz-Friedhof ist ein schwerer Sanierungsfall. Foto: Frank Pieth

Vier Jahre sammelte Jürgen Senft im Reutlinger Friedhofswesen Erfahrung, ehe er 1988 nach Pfullingen wechselte. Als »Chef über anderthalb Mitarbeiter« reizte es ihn, dort mehr Verantwortung zu übernehmen und sich in die digitale Gräberverwaltung hineinzufuchsen. Fortan fiel ihm außerdem die Angehörigenberatung zu. »Mein Arbeitsfeld umfasste in etwa das Spektrum eines privaten Bestatters« - abzüglich versicherungstechnischer Angelegenheiten.

Februar 1996: Senft kehrt nach Reutlingen zurück. Hier steht er 21 Mitarbeitern vor, kümmert sich federführend um die 15 stadteigenen Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 40 Hektar sowie ums 1910 in Betrieb genommene Krematorium Unter den Linden. Er begleitet zahlreiche Veränderungen im kommunalen Bestattungswesens, das mit Gründung der Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) anno 2002 - nach seiner Verbandelung mit dem Gartenfriedhofsamt und den Bauentsorgungsbetrieben - eine neue Heimstatt fand. Von nun an ist Jürgen Senft Abteilungsleiter: »in gleicher Funktion wie vorher, aber mit anderem Titel«.

Fallzahlen und Wirtschaftlichkeit

Und mit neuen Herausforderungen. Denn ab der Jahrtausendwende kommt Bewegung in die letzte Ruhe. Mit Stilllegung des fast 100 Jahre alten Krematoriums Unter den Linden im Jahre 2002 und der Inbetriebnahme seines modernen Pendants auf der Römerschanze werden Bilanzen wichtiger denn je. 2005 segnet der Gemeinderat das Vorhaben ab, Einäscherungen mehr denn je auf Wirtschaftlichkeit auszurichten. Fallzahlen spielen jetzt - die private Konkurrenz macht Druck - eine wesentliche Rolle. Im Stadtparlament wird von »Leichentourismus« gesprochen. Man müsse, heißt es, gegensteuern und dafür Sorge tragen, dass verstorbene Reutlinger nicht andernorts kremiert, auswärtige Leichname stattdessen öfter der Römerschanze zugeführt werden.

Jürgen Senft steht voll hinter diesen Plänen. Ebenso wie er - seinem Credo »Wir sind Dienstleister« folgend - für mehr Beerdigungs-Diversität plädiert: weil Friedhöfe sich eben nur dann rechnen, wenn sie auch zweckgebunden genutzt werden. Parklandschaften mit vereinzelten kunstvollen Grabmalen sind zwar hübsch anzusehen, aber ökonomisch ruinös. »Der kommunale Pflegeaufwand steht dann in keinem akzeptablen Verhältnis mehr zu den Gebühreneinnahmen.«

Urnen gibt es heutzutage in vielfältigen Ausführungen und Preisklassen. Foto: GEA-Archiv Urnen gibt es heutzutage in vielfältigen Ausführungen und Preisklassen. Foto: GEA-Archiv

Deshalb innovativ voran. Wo einstmals ausschließlich Erd- oder Urnen- und in seltenen Fällen Anonymbestattungen zulässig waren, werden nun Flächen für pflegeleichte Rasen- und Urnensammelstätten mit zentralen Namens-Stelen ausgewiesen. Auch die muslimischen Glaubensgemeinschaften rücken in den Fokus. Sie erhalten zusätzlichen Raum, der ihren Abschiedsritualen nebst Totenwaschung und Aufbahrung vorbehalten ist. Dem ersten Grabfeld speziell für Islam-Gläubige folgten weitere. »Heute sind es vier.« Und: Betzingen erhält eine Urnenwand.

Zwischendurch und drum herum Fachtagungen und die Friedhofs-Kultur-Tage: ausgerichtet auf der Römerschanze und sowohl ein internationales Fachpublikum als auch Otto-Normalverbraucher ansprechend. »Aus kleinen Anfängen ist immer mehr geworden.« Bald sind es 60 Beschicker, die auf der Reutlinger Leistungsschau neueste Trends, aber auch technische Errungenschaften präsentieren. Dabei klar ersichtlich: der Siegeszug der Urne.

Trendgräber sind klein, kompakt und unaufwendig

»Waren es vor dem Millenniumsjahr deutlich mehr Erd- als Urnenbestattungen, hat sich das Verhältnis umgedreht. Jetzt liegen wir bei 85 Prozent Urnenbestattungen.« Denn Hinterbliebene mögen es pflegeleicht - etwa, weil sie weit entfernt wohnen und keine professionellen Gärtner beauftragen wollen oder können.

Klein, kompakt und unaufwendig, so wünscht man sich die letzte Ruhestätte. Was fürs Reutlinger Friedhofswesen weitere Investitionen bedeutete. Als Antwort auf die gestiegene Nachfrage geht im Herbst 2020 auf der Römerschanze eine zweite Kremationslinie in Betrieb - um effizienter zu sein und die Spanne zwischen Sterbedatum und Beerdigung so gering wie möglich zu halten. Das nämlich ist dem Gros der Hinterbliebenen ein wichtiges Anliegen.

Weiße Rosen sind bei Trauerfeiern ein beliebter Blumenschmuck. Foto: Pixel-Shot/ Adobe Stock Weiße Rosen sind bei Trauerfeiern ein beliebter Blumenschmuck. Foto: Pixel-Shot/ Adobe Stock

Ach ja, und dann ist da noch ein anderes Anliegen, das gegen Ende seiner beruflichen Laufbahn immer öfter an Jürgen Senft herangetragen wurde: »Manche Leute wollen Urnen gerne mit nach Hause nehmen.« Das indes ist - anders als beispielsweise in Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz - in Deutschland wegen eines gesetzlich verankerten Friedhofszwangs nicht möglich. Aber, warum eigentlich? Jürgen Senft nennt ökonomische und pietätische Gründe.

Zum einen, erklärt der Vater dreier erwachsener Söhne, gingen den Kommunen Gebühren durch die Lappen, die sie dringend für den Erhalt ihrer Friedhöfe benötigen. Zum anderen bestünde die Gefahr, dass Urnen irgendwann von irgendwem im Mülleimer entsorgt werden. Mal ganz davon abgesehen, dass für Trauernde, die nicht im Besitz der Urne sind, Gedenk-Besuche erschwert würden. »Wie«, fragt Senft, »soll man sich das praktisch vorstellen. Einfach beim Urneninhaber klingeln und ins Wohnzimmer reinspazieren?«

Für die meisten Hinterbliebenen, das haben Jürgen Senft 40 Jahre Berufstätigkeit gelehrt, sind Grabstätten bedeutsame (Rückzugs-)Orte. Diese Erkenntnis fußt auf 45.000 Sterbefällen, die der 64-Jährige professionell begleitet hat. Darunter einige tragische, die dem ehemaligen Hüter der Reutlinger Friedhöfe bis heute nahe gehen. »Manche Vestorbenen, vor allem Unfall- oder Mordopfer, kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Ihre Namen und Gesichter bleiben.« (GEA)