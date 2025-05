Erstmals Literatursommer im Reutlinger Wellenfreibad

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aus dem kleinen »Büchereckle« im Reutlinger Freibad wird ein ganz spezieller Literatursommer in besonderer Atmosphäre. »Wir haben ein wunderschönes und tolles Freibad mit vielen Bäumen, tollen Plätzen und Nischen, das geradezu für solche Ereignisse wie geschaffen ist«, sagt Necdet Mantar von den Reutlinger Stadtwerken. Vier Lesungen mit Live-Musik stehen an, die viel Spannung und Unterhaltung versprechen. Los geht es mit »Literatur & Sound« am Samstag, 7. Juni, 20.30 Uhr.

Die Idee mit dem »Büchereckle« im Wellenfreibad hatte die Reutlinger Medienpädagogin Daniela Baum. Bei Mantar, dem Leiter der Reutlinger Bäder, rannte sie damit offene Türen ein. »Wir haben schon im Achalmbad mit einer Bücherecke sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir wollten deshalb gerne diese tolle Idee auch im Freibad umsetzen«, berichtet er. Unterstützt wurde Baum von den Autoren Bernd Storz und Jochen Weeber.

Lichtinstallationen weisen den Weg

Im vergangenen Jahr wurde das Büchereckle eingerichtet. Mitarbeiter der Reutlinger Bäder bauten das Regal, das links vom Haupteingang bei den Umkleidekabinen aufgestellt wurde. »Die Mini-Bibliothek enthält verschiedene Rubriken, momentan Romane, Krimis, Kinder-, Jugend- und Pferdebücher«, erzählt Daniela Baum. Jeder könne sich dort Bücher ausleihen, mitnehmen oder selber welche mitbringen, die er nicht mehr brauche. So entsteht laut Baum ein »sinnvoller Bücherkreislauf«.

Wegen der »überwältigend positiven Resonanz« auf das »Büchereckle« wollte Daniela Baum ihre Literatur-Idee nun ausweiten. Und so entstand der Literatursommer im Reutlinger Wellenfreibad mit sehr unterschiedlichen Lesungen und Live-Musik. Jede Veranstaltung wird an einem anderen Ort im Wellenfreibad über die Bühne gehen. »Mit kleinen Lichtinstallationen wird der Weg zu den Leseorten ausgeleuchtet«, erklärt Baum. Und es gibt Getränke und Snacks.

Spannende True-Crime-Geschichten und ein mörderisches Zimmer

Die Lesereihe eröffnen am Samstag, 7. Juni, 20.30 Uhr, die Autoren Frank Schröder und Veit Müller mit ihrem Programm »Krimi – Dichtung und Wahrheit«. Der frühere Reutlinger Kriminalhauptkommissar und der Tübinger Gerichtsreporter nehmen das Publikum mit auf eine Reise hinter die Kulissen ihrer Berufe und in die Abgründe der Kriminalität. In einer Art Live-Podcast »verhören« und interviewen sich die beiden gegenseitig und binden das Publikum mit ein. Sie lesen kurze Ausschnitte aus ihren Krimis und unterhalten die Zuschauer mit Folk- und Popmusik.

Weiter geht es am Samstag, 5. Juli, 20.30 Uhr, mit dem Reutlinger Autor Bernd Storz. Er liest aus seinem Kurzkrimi »Das Zimmer in Havanna«, der in der Krimi-Sammlung »Ein Mord von Welt«, herausgegeben vom Reutlinger Verlag Oertel+Spörer, erschienen ist. Die Handlung des Krimis spielt in Hemingways ehemaligem Hotelzimmer in Havanna. Um die kubanische Stimmung zu verstärken, spielt das Duo »sax around« mit Heidrun Storz und Rainer O. Kimme unter anderem Musikstücke der legendären kubanischen Gruppe Buena Vista Social Club.

Karokönig und Seepferdchen

Eine »aktive szenische und musikalische Lesung« steht am Samstag, 9. August, 20.30 Uhr, auf dem Programm. Der Engstinger Autor Martin Sowa präsentiert seinen Krimi »Karokönig vom Albbiotop«, in dem es um das Aufeinandertreffen von Klimaleugnern und Klimaaktivisten geht. Sowa lässt seine Szenen durch überraschende Theatereinlagen sehr lebendig wirken. Das Musiker-Duo mit Norbert Freudigmann und Stefan Tröster begleitet und ergänzt die Lesung.

Den Abschluss des Lesesommers im Reutlinger Wellenfreibad bildet Jochen Weeber am Samstag, 6. September, 20.30 Uhr. Seine musikalische Lesung trägt den Titel »Das Wiehern der Seepferdchen«. In seinem gleichnamigen Buch hat der Reutlinger Autor kleine und große Geschichten versammelt, deren Charme und poetischer Feinsinn die Zuhörer vom ersten Satz an in ihren Bann ziehen. Weeber liest aber nicht nur, er spielt auch Akkordeon, mit dem er das Publikum musikalisch in seine Welten mitnimmt.

Unterstützt wird »Literatur & Sound« von der Reutlinger Kreissparkasse. An den Leseabenden wird es einen Büchertisch geben. Der Erlös der Veranstaltungen geht an die fürs kommende Jahr in den Reutlinger Bädern geplanten kostenfreien Aquafitness- und Yogakurse. Bei sehr schlechtem Wetter müssen die Leseabende leider ausfallen. (GEA)