Erstmals in Reutlingen das Freitagsgebet miterleben

REUTLINGEN. Einmal jährlich gibt es einen Tag der offenen Tür bei der pakistanisch-islamischen Ahmadiyya Muslim Jamaat-Reformgemeinde. »Bei uns kann aber auch das ganze Jahr über jeder vorbeikommen und an den fünf täglichen Gebetszeiten teilnehmen«, so Imam Abdul Hannan, der geistliche Leiter der Reutlinger Gemeinde, der in Deutschland Islamtheologie studierte. Erst vor kurzem ist er von Osnabrück zugezogen.

Zum ersten Mal wurde auch offiziell zum Freitagsgebet eingeladen, so Naila Ahmad von der Frauenorganisation »Lajna Imaillah« der Gemeinde. Insgesamt habe man gute Erfahrungen damit gemacht, Gäste in die Moschee zu bitten und sie über die Gemeinde zu informieren. 30 bis 40 Gäste würden erwartet.

Drei Gruppen mit eigenen Veranstaltungen

Geschäftsführender Vorsitzender der Organisation ist Masood Ahmed, gleichzeitig Präsident für Reutlingen. Man habe gute Erfahrungen damit gemacht, die Gemeinde in drei Gruppen aufzuteilen, von der jede ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen habe. Dazu gehörten die männlichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 40 Jahren, die sogenannten »Diener Gottes«. Die Älteren, »Ansar« genannt, gelten als »Helfer Gottes«. Die Frauen ab dem Alter von 15 Jahren sind »Dienerinnen Gottes«. Jede Gruppe gestaltet ihre eigenen Veranstaltungen.

»Es geht um Bildung, Wissenschaft, Familie oder unseren Alltag«, sagt die Frauenvorsitzende Quratulain Bhatti über die Frauenveranstaltungen. Zusammen organisiere man einen Lauftreff, gehe zum Schwimmen oder veranstalte Vorträge von Frauen für Frauen, erläutert Naila Ahmad, die für den Interreligiösen Dialog verantwortlich ist. »Dadurch sollen Frauen gefördert werden«, erläutert Naila Ahmad. »Frauen können sich besser entfalten, wenn sie unter sich sind.« Das gelte beispielsweise auch für den Sport.

Für die Jugendlichen gibt es unter anderem samstags den Koranunterricht oder die Vorbereitung auf einen besonderen Wettkampftag, der sowohl sportliche Leistungen als auch selbstgehaltene Vorträge beinhaltet.

Das Kopftuch selbst ausprobieren

Normalerweise wird der große Saal der Moschee von Frauen und Männern gemeinsam genutzt und dient, durch einen Vorhang getrennt, auch dem gemeinsamen Gebet. Doch beim Tag der offenen Tür, mit vielen Personen, wurde für die Frauen ein eigener Raum hinzugemietet. Hier gab es eine Kinderecke und konnten Besucher ausprobieren, wie sich das traditionelle Kopftuch trägt. »Das Kopftuch ist ein Gebot Gottes, das respektiert wird«, so Naila Ahmad.

In beiden Räumen gab es Essen wie Pakora, ein traditionelles Gericht aus Pakistan. Eine Bücherausstellung thematisierte den Islam, Stellwände informierten über die Säulen des Islam und die Geschichte der Gemeinde. Sie wurde 1889 von Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad gegründet und durch – religiöse - Kalifen weitergeführt. »Uns ist es wichtig, den ursprünglichen Wert des Islam zu verdeutlichen«, betonte Imam Abdul Hannan. Dazu gehöre die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die Liebe zu dem Land, in dem man lebe, der Gehorsam gegenüber seiner Regierung und den Dienst für das Land sowie die Solidarität gegenüber anderen Religionen. Mitglieder der Gemeinde nähmen regelmäßig an Straßenputz- und Baumpflanzaktionen, Spendenläufen, kulturellen Events oder der Speisung von Obdachlosen teil.

Gegenwärtig ist Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, der in London lebt und dessen Ansprache am Freitag gemeinsam über den eigenen Fernsehsender verfolgt wurde, das Oberhaupt. Auch Imam Abdul Hannan hielt eine Rede, unter anderem zum Thema Gerechtigkeit. Zusammen wurde nach dem Ruf des Muezzins »Allahu akbar« (»Gott ist groß«) gebetet. (GEA)