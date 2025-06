Erstes RGI-Sommerfest: Das ist in Reutlingen geboten

In der Innenstadt wird am Wochenende gefeiert: Die Reutlinger Gastro-Initiative lädt zum zweitägigen Sommerfest ein.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es wird heiß am Wochenende. Bestes Sommerwetter also für das zweitägige Sommerfest, das die Reutlinger Gastro-Initiative erstmals stemmt. Live-Acts, Tanz, Musik und natürlich das Beste aus den Küchen von 22 Reutlinger Gastronomen soll es geben, am Sonntag zudem ein Festival der Kulturen. Die Gastro-Initiative und ihr rühriger Vorstand hoffen nun, dass das Sommerfest bei Reutlingern und auswärtigen Gästen gut ankommt.

Herr Mylonas, Reutlingen darf sich auf zwei Tage Sommerfest mitten in der Altstadt freuen. Was wird denn alles geboten?

Wir werden am Samstag verschiedene Live-Acts haben sowie DJ-Programme, Live-Auftritten von Tanzschulen und einer Lasershow um 23 Uhr. Am Sonntag erwartet die Besucher dann ein abwechslungsreicher Nachmittag mit verschiedenen Kulturvereinen, welche die Bühne bespielen. Und zum guten Abschluss auch hier ein DJ-Programm ab 17 Uhr. 22 Gastronomen bieten Kulinarisches an und haben sich einiges einfallen lassen.

Wenn ich es richtig sehe, dann setzen Sie auf die Kombination aus Musik, Tanz, Live-Acts und Kulinarik. Könnte das ein Erfolgskonzept für die Reutlinger Innenstadt werden?

Ziel ist es ja, Reutlingen eine Festivität mehr zu geben. Wir wollen den Leuten mehr bieten und im Endeffekt Reutlingen noch mehr beleben. Da wir in diesem Jahr das erste Mal das Reutlinger Sommerfest ins Leben gerufen haben, sind wir also selbst gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wir gehen aber davon aus, dass sich das Fest rundum positiv zeigen wird, die Leute Spaß haben und auf ihre Kosten kommen werden.

»Die Gastronomen sehen hier auch ihre Chance, sich zu präsentieren.«

Es ist vermutlich ein wahrer Kraftakt für die Reutlinger Gastro-Initiative, aber auch für die Gastronomen, die mitmachen und viele Extras bieten. Brauchten Sie viel Überzeugungskraft, um für Ihr Sommerfest zu begeistern?

Als neue Vorstände der Reutlinger Gastro-Initiative haben wir uns gefragt, was wir Neues anbieten können, was wir anders machen können. Wir fassten den Entschluss für das Sommerfest und die Organisation ging dann in ziemlich kurzer Zeit vonstatten. Die Planung erfolgte meiner Ansicht nach sehr gut getaktet. Und am Ergebnis sieht man jetzt, dass sehr viele mitmachen. Als RGI haben wir einige neue Mitglieder dazu gewonnen und sind nun gespannt, wie das Sommerfest am Ende ankommt. Die Gastronomen selbst waren sehr schnell mit dabei und sie sehen hier auch ihre Chance, sich zu präsentieren.

Haben Sie als RGI für das anstehende Wochenende die notwendige Unterstützung auch seitens der Stadt bekommen?

Definitiv ja. Logistisch und unterstützend war hier das Stadtmarketing sehr stark mit dabei. Man muss wirklich sagen, wir können uns nicht beschweren, wir haben von vielen Seiten Unterstützung erfahren.

Am Sonntag steigt ein Fest der Kulturen in der Altstadt. Wie soll das aussehen?

Wir haben verschiedene Tanz- und Kulturvereine aus der Stadt. Es ist für jeden etwas geboten und von den Nationalitäten her ist es multikulti: der Griechische, der Kroatische, der Bosnische, der Portugiesische, der Serbische, Ungarische Kulturverein und auch die Donauschwäbisch Tanz- und Folkloregruppe sind alle mit ihren Tanz- und Trachtengruppen dabei.

Sie sind seit Dezember 2024 neuer Vorsitzender der Gastro-Initiative. Wie haben Sie die Zeit bisher erlebt?

Ich habe die letzten Monate als sehr interessante Zeit erlebt. Als RGI-Vorstand blickt man in sehr viele facettenreiche Bereiche mit hinein und bekommt durch diese Tätigkeit auch sehr viel mit. Es ist eine sehr spannende Aufgabe als Gesamtvorstand, gemeinsam mit den anderen im Team zu wirken. Insgesamt würde ich sagen, dass es eine sehr spannende Aufgabe ist und man sehr vieles bewegen kann.

Was wünschen Sie sich jetzt von den Reutlingern und den auswärtigen Gästen für das kommende Wochenende?

Wir wünschen uns, dass jeder Reutlinger und auch Leute von außerhalb an diesem Wochenende ihren Spaß finden und das ganze Fest genießen. Im Endeffekt machen wir es für die Bürger und sehen dann am Ende, wie es angekommen ist. Wir sind aber guter Dinge. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und es ist schön und toll, dass wir Reutlingen ein bisschen mehr bieten können.

Haben Sie als RGI noch weitere große Events in diesem Jahr geplant?

Das Sommerfest ist jetzt erst einmal die erste große Mammutaufgabe, der wir uns stellen. Jeder von uns hat ja noch seinen eigenen Betrieb, den er weiterführen muss. Dennoch: Ich würde mal sagen, man kann in puncto weiterer Events nichts ausschließen. Es wird sicherlich noch einiges passieren, wenn nicht dieses Jahr, dann eben im nächsten Jahr oder in den Jahren danach.