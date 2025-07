Endlich mal wollen, nicht müssen: Olympiade der Reutlinger Berufsschulen

»Hobby-Horsing« war nur eine der Disziplinen, die am gestrigen Dienstag auf dem Campus der beruflichen Schulen in Reutlingen gemeistert werden musste.

REUTLINGEN. »Hobby-Horsing« und Wasserbomben-Volleyball: In diesen und anderen Sportarten sind am Dienstag bei der »Campus-Olympiade« auf dem Gelände von gleich vier Schulen ganz unterschiedliche Teams gegeneinander angetreten. Eines wurde klar: Am vorletzten Schultag vor den großen Ferien hatten die Schülerinnen und Schüler ganz anderes im Sinn, als sich mit irgendwelchem Lern- und Unterrichtsstoff zu beschäftigen. »Vorgabe der Schüler war für die Teilnahme an der Olympiade: Wir wollen an diesem Tag nicht müssen, sondern wollen«, berichtete die Initiatorin und Lehrerin Katrin Schmid von der Schradin-Schule. 19 Teams von allen vier Schularten waren dabei.

»Bei uns sind im Unterschied zu anderen Schulen die Jugendlichen nicht von der fünften bis zur letzten Klasse zusammen, sondern zwischen einem bis zu maximal drei Jahre«, erläuterte Lehrerin Jana Hof. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl in diesen zum Teil sehr kurzen Zeiträumen zu entwickeln, sei nicht einfach. Aktionen wie die Campus-Olympiade würden sich sehr gut eignen, um die Schülerinnen und Schüler mehr zusammenzubringen. Oder überhaupt in Kontakt mit den anderen jungen Menschen auf dem Campus zu kommen.

Verbissen kämpften die jungen Männer beim »Auto-ziehen« - mit Erfolg, wie sich sehr schnell zeigte. Foto: Norbert Leister

»Die unterschiedlichen Schulen haben das ganze Schuljahr über fast nichts miteinander zu tun«, so Hof. Gestern konnten sie aber alle zusammen Spaß haben. Vorbereitet wurden die einzelnen Stationen von den Schülern selbst, jedes Team musste sich einen Wettbewerb überlegen, organisieren und durchführen. So wie »Hobby-Horsing« zum Beispiel. Ein langer Stab mit einem Pferdekopf darauf musste zwischen den Beinen durch einen Slalomkurs und über Hindernisse geführt werden.

Eine körperlich anstrengende Station war das »Auto-ziehen«: Dort legten sich Jugendliche verbissen ins Zeug, um einen ganz schön schweren Pkw über den Schulhof zu ziehen. Leichter war es da (zumindest körperlich) am Stand mit dem Titel »Can you finish the Song?« Wobei: »So einen Rap-Song zu Ende zu bringen, war auch für die meisten Jugendlichen nicht einfach«, sagte Jana Hof. Es fanden sich aber immer junge Menschen, die beschwingt das angespielte Lied weitersingen konnten.

Um die Stationen zu überlegen und vorzubereiten, hatten die Schüler schon ab Anfang des Schuljahres Zeit und Muße. Ganz wichtig war vielen teilnehmenden Gruppen ihr Name: Von den »Frührentnern United« über die »Psychos« bis zu »Punktejägern« und den »Seegurken« war viel Fantasie im Spiel. Daniel Remensperger vom Berufskolleg Informatik hatte sogar eine eigene Homepage für das Event erarbeitet.

Die Olympiade war schon die dritte dieser Art auf dem Campus der beruflichen Schulen in Reutlingen. Teilnehmen konnten nicht alle Schülerinnen und Schüler der vier Schularten – »viele sind ja schon in den vergangenen Tagen verabschiedet worden«, führte Jana Hof aus. Andere haben dienstags gar keine Berufsschule. Aber diejenigen, die an der Olympiade teilnahmen, hatten offensichtlich ihren Spaß. Zu gewinnen gab es laut Schmid »ganz viel Applaus und einen goldenen Wanderpokal, den im vergangenen Jahr die Steinbeis-Schule geholt hatte«. Kurz vor Schluss lag die Steinbeis-Schule erneut in Führung, knapp gefolgt von der Theodor-Heuss-Schule. Die Laura-Schradin-Schule schaffte es mit deutlichem Abstand auf die dritte Position, während die Kerschensteinerschule auf dem ehrenwerten, aber undankbaren vierten Platz landete. Doch es ging ja um den Spaß. Und im Übrigen stehen jetzt die Ferien vor der Tür. (GEA)