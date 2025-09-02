Eiserne Hochzeit: 65 Jahre gingen für Reutlinger Ehepaar »schnell vorbei«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Agnes und Wilfried Haselberger können es selbst kaum glauben, dass sie nun schon seit 65 Jahren verheiratet sind. »Das ist echt Wahnsinn, wie schnell dann die Zeit vorbeiging«, sagte die 83-Jährige beim Besuch von Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck. Das Paar, das am 2. September 1960 die Eheurkunde in den Händen hielt, bekam nun Glückwünsche vom Bundespräsidenten und vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Wenn die Eheleute erzählen, wie sie sich kennengelernt haben, wirkt es aber tatsächlich so, als wäre es erst gestern gewesen.

»Es war der Pfingstmontag 1958«, beginnt der 85-Jährige. Mit seinem Fahrrad ging es für den gebürtigen Degerschlachter hoch zum alljährlichen Nebelhöhlenfest. Auch Agnes aus Belsen wollte sich die Feier auf der Schwäbischen Alb nicht entgehen lassen. Lange hat es nicht gebraucht, bis sich die beiden dort kennenlernten. »Es hat dann einfach gefunkt«, erzählt Wilfried Haselberger. Und auch Agnes schien schnell ein Auge auf den jungen und sportlichen Mann geworfen zu haben. Oder besser gesagt: Sie konnte ihn gut riechen. »Der Geruch von meinem Mann war sehr besonders, und dann war ich schnell verliebt«, schmunzelt Agnes Haselberger, die in Lothringen im Elsass geboren wurde. Aber nicht nur der gute Geruch, sondern auch das musikalische Talent gefiel der jungen Frau. »Mit seiner Handmundharmonika hat er mich dann bezaubert«, erzählt sie weiter.

Genehmigung vom Jugendamt

Schnell war klar: Die beiden wollen sich näher kennenlernen und Zeit miteinander verbringen. Doch das war erstmal gar nicht so einfach. »Früher war Belsen ja eine Weltreise«, sagt Wilfried lachend. Mit Bus und Bahn machte er sich aber immer wieder auf, um Agnes dort zu besuchen. Nach zwei Jahren wollten das Paar dann den nächsten Schritt gehen und heiraten. »Die Liebe war ja da«, erzählt Wilfried. Allerdings die Volljährigkeit, die damals erst mit 21 Jahren erreicht wurde, noch nicht. »Wir brauchten eine Genehmigung vom Jugendamt, damit wir heiraten durften«, erinnert er sich. Das Jugendamt segnete die Hochzeit des jungen Paares schlussendlich aber auch ab. Das Paar wohnte nach der Hochzeit zunächst weiter in Degerschlacht. Nach zwei Jahren Ehe erblickte Tochter Carmen das Licht der Welt. Und auch beruflich veränderte sich einiges für die Familie.

Wilfried Haselberger war nämlich auf vielen Rasenflächen ein gefragter Schiedsrichter. 1958 schloss er die Schiedsrichter-Prüfung ab, und von der damaligen A-Klasse (heute Bezirksliga) schaffte er es bis in die erste Bundesliga, zunächst als Linienrichter und später als Schiedsrichter. Wilfried Haselberger betreute insgesamt 128 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga. Außerdem begleitete er ein DFB-Pokalspiel und viele internationale Länderspiele. Die großen Spieler der damaligen Zeit hat Wilfried Haselberger alle kennengelernt. Immer als Unterstützung an seiner Seite mit dabei: seine Frau Agnes und Tochter Carmen.

Fußball und Musik

Auch nach der Arbeit als Schiedsrichter war Fußball immer ein wichtiger Teil der Familie. Ob im Stadion, als Mitglied beim VfB Stuttgart, oder später vor dem Fernsehen. Auch Tochter Carmen kam auf den Geschmack und führt seit 35 Jahren die Kamera in der MHP-Arena. Neben Fußball haben die Haselbergers noch ein weiteres gemeinsames Hobby: »Wir sind Operngänger und Wagnerfans«, verrät Wilfried, der selbst viele Ämter im Musikverein in Degerschlacht übernommen hat. Nach der ersten Oper »Fliegender Holländer« von Richard Wagner waren die beiden total begeistert. Es folgen über 600 Opernbesuche im In- und Ausland. »Unsere gemeinsamen Hobbys waren uns immer heilig«, betont der ehemalige Moderator von RadioRT 4 und Antenne 1. »Mit Pauken und Trompeten« hat er zehn Jahre lang immer sonntags von 8 bis 12 Uhr moderiert. Die Opernbesuche trug er trotz der vielen Termine beim Fußball und Radio immer fix in den Kalender ein. »Da konnte kommen, was wolle«, sagt er weiter.

»Bei uns war es nie langweilig«, sagt Agnes Haselberger. Die beiden haben viel zusammen erlebt. »Man muss das alles aufnehmen«, rät Oberbürgermeister Thomas Keck. Es sei zwar nicht alles »Sonne und Sonntag« gewesen, aber das müsse gemeinsam überwunden werden, raten die Eheleute. Jetzt geht es ein wenig ruhiger im Hause Haselberger zu. »Wir schätzen immer noch gutes Essen«, erzählt Agnes Haselberger. Das ist auch der Plan für die Feier der Eisernen Hochzeit. Ein gemütliches Essen mit ihrer Tochter im Restaurant. Und wenn es die Gesundheit zulässt, wollen die beiden auch bald wieder die Musik in den Konzertsälen genießen. (GEA)