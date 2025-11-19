Eine Reutlingerin kämpft gegen Blutkrebs

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Aufgeben ist für mich keine Option«, sagt Susana Berisha. Die 36-Jährige kämpft gegen akute Leukämie - und für ihre Familie und ihr Leben. Alleine kann die Reutlingerin ihre Krankheit nicht besiegen. Nach verschiedenen Chemotherapien ist sie nun auf eine Stammzellenspende angewiesen. Denn die aggressive Therapie zerstört auch die guten Zellen im Körper. »Ich brauche die Stammzellenspende, damit ich gesund werden kann, damit ich leben kann«, weiß die Familienmutter.

»Der Alltag wurde komplett auf den Kopf gestellt«

Vor drei Jahren war Berisha bereits an Brustkrebs erkrankt und hat diesen besiegt. In der Zeit danach hat sie eigentlich mit dem Krebs schon abgeschlossen. Doch vor ein paar Monaten geht sie mit starken Rückenschmerzen zum Arzt. Der erste Verdacht: Der Brustkrebs ist zurückgekommen. Doch nach weiteren Tests wird dies ausgeschlossen. Eine Untersuchung des Knochenmarks bestätigt dann den nächsten Schicksalsschlag. Akute Leukämie lautet die Diagnose. »Der Alltag wurde komplett auf den Kopf gestellt«, erzählt Berisha.

Seit Mitte September ist sie in der Klinik in Tübingen. Dort muss sie zahlreiche fordernde Chemo- und Strahlentherapien über sich ergehen lassen. »Die Therapie gegen Leukämie ist noch mal ein ganz anderes Thema als gegen Brustkrebs. Sie ist viel herausfordernder und stärker«, sagt Berisha. Vor kurzem durfte sie das erste Mal wieder nach Hause kommen, sie muss aber täglich in die Tagesklinik fahren. Ihr Mann kann nicht mehr zur Arbeit gehen, da er für die beiden gemeinsamen Kinder - eine siebenjährige Tochter, die im Autismus-Spektrum ist, und einen vierjährigen Sohn - da sein muss. Die Situation ist auch finanziell sehr herausfordernd, weshalb Berisha einen Spendenaufruf über die Webseite gofundme gestartet hat. Dort gibt es die Möglichkeit, die junge Familie bei ihrem Kampf zu unterstützen.

»Ich habe so tolle Kinder und einen tollen Mann, sie sind das einzige, was zählt«

Berisha beschreibt sich selbst als eine fröhliche und hilfsbereite Frau, die sehr gerne für ihre Familie da ist und sich gerne mit Freunden trifft. Auch auf Social Media ist sie aktiv und nimmt ihre Mitmenschen auf ihrem Leidensweg mit. Besonders die Familie gibt ihr Kraft: »Ich habe so tolle Kinder und einen tollen Mann, sie sind das einzige, was zählt.«

Um die Chancen auf einen passenden Stammzellenspender zu erhöhen, veranstalten die Woodpeckers Reutlingen gemeinsam mit der DKMS am kommenden Sonntag, 23. November, in der Turn- und Festhalle Degerschlacht eine Registrierungsaktion für Susana Berisha. Zwischen 13 und 17 Uhr kann sich jeder, der zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund ist, als Stammzellenspender registrieren lassen. Wer an dem Tag keine Zeit hat zu kommen, kann sich auch einfach ein Registrierungsset nach Hause bestellen.

Doch woher kommt die Verbindung zwischen ihr und dem Reutlinger Baseballverein? Zwei Freundinnen von Berisha sind bei den Woodpeckers aktiv. Eine davon ist Yvonne Burkhart: »Susana ist so ein lebensfroher, hilfsbereiter und aufgeschlossener Mensch. Sie verliert nie die Hoffnung. Deshalb haben wir unseren Vorstand gefragt, ob es möglich wäre, so eine Aktion auf die Beine zu stellen«, sagt sie.

»Wenn du Leben retten kannst und das auch noch umsonst, dann wieso nicht?«

An Menschen, die sich überlegen, sich registrieren zu lassen, aber noch unentschlossen sind, hat Berisha eine starke Botschaft: "Du könntest selbst in dieser Situation sein", sagt die Reutlingerin, die seit dem 20. Lebensjahr bei der DKMS registriert ist. »Wenn du Leben retten kannst und das auch noch umsonst, dann wieso nicht?« (GEA)

www.dkms.de/susana