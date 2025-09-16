Ein Vierteljahrhundert Reutlinger Spendenmarathon: Jeder Kilometer zählt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Not macht bekanntlich oft erfinderisch. So auch im Falle des Reutlinger Spendenparlaments vor 25 Jahren. Die Idee kam von Dr. Barbara Dürr. »Der Begriff Spendenparlament war für viele ein eher abstrakter Begriff«, erzählt die Präsidentin des Vereins. Der wurde gegründet, um gemeinsam mit einem größeren Geldbudget soziale Projekte zu unterstützen. Das Parlament war zunächst allerdings knapp bei Kasse und die Einnahmen fehlten. Dem noch jungen Verein (er wurde 1999 gegründet) fehlte etwas Lebendiges und Anschauliches. Warum nicht einfach etwas Sportliches machen und gleichzeitig Geld sammeln für den guten Zweck? Der Vorschlag überzeugte die anderen Parlamentarier und der Reutlinger Spendenmarathon war geboren. Rund 400 Läufer nahmen am ersten Benefizlauf teil. Mittlerweile ist der Spendenlauf nach 25 Jahren die Haupteinnahmequelle für den gemeinnützigen Verein.

Am Samstag, 27. September, fällt auf der Sportwiese neben dem Johannes-Kepler-Gymnasium wieder der Startschuss für die engagierten Läufer. Anmelden müssen sich Teilnehmer vorher nicht. »Man kann auch ganz spontan vorbeikommen«, betont Ute Steinbrück, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Wer mitlaufen will, braucht nur ein paar Spender. Das können Eltern, Großeltern, Freunde oder andere Unterstützer sein, die pro gelaufene Runde mindestens einen Euro beisteuern. Die Strecke, die einer Runde entspricht, beträgt 320 Meter.

Zwischen 320 Meter und Marathon

Der Spendenmarathon steht unter dem Motto: Jede Runde zählt. Jeder läuft, so viel er kann und will. Vor dem Start »wuselt« es immer ganz schön, Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck eröffnet die Laufstrecke. Erst starten die Kinder und danach die Erwachsenen. Wer etwas ambitionierter ist, kann in der Laufzeit zwischen 11 und 15 Uhr sogar an die Distanz eines Marathons herankommen. Für die ersten 100 Anmeldungen vor Ort gibt es ein Laufshirt. Letztes Jahr waren 1.400 Läufer am Start. Wie viele dieses Jahr teilnehmen, können die Organisatorinnen noch nicht sagen. »Die Teilnehmerzahl ist sehr wetterabhängig«, sagt Steinbrück. Doch in vergangenen Jahren hat das sonnige Wetter dem Spendenmarathon immer in die Karten gespielt.

Wetterunabhängig sind wieder weitere Angebote rund um die grüne Rennfläche. Wie schon im letzten Jahr können Kinder und Erwachsene in das rollende Erlebnisweltorchester der Württembergischen Philharmonie Reutlingen eintauchen und durch eine virtuelle Brille klassische Musik hautnah erleben. Auch ein Clown wird sich wieder unter die Läufer mischen und die Sportler kräftig anfeuern. Für Kinder organisiert das Jugendhaus Bastille eine Spielstraße. Neben Kindergärten, Schulen und Firmen, werden auch politische Gäste auf der Laufbahn erwartet. Und für eine Stärkung nach der Sporteinheit ist ebenfalls gesorgt.

Erlös geht direkt ins Projekt

In welche Projekte die gelaufenen Spenden investiert werden, steht jetzt noch nicht fest. Dass aber jeder gesammelte Betrag in ein soziales Projekt im Landkreis Reutlingen geht, das ist sicher. Das ist auch den Verantwortlichen wichtig, zu sagen: »Die Spenden gehen zu 100 Prozent in soziale Projekte«. Rund 300 Projekte wurden mit fast einer Million Euro in den letzten 25 Jahren schon vom Spendenparlament unterstützt. Mit den Erlösen werden Projekte gegen Armut, Isolation oder Ausgrenzung in Stadt und Landkreis Reutlingen unterstützt. In den Projekten geht es um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene.

Im November dürfen rund 120 Parlamentarier abstimmen, wohin das Geld aus dem diesjährigen Spendenmarathon gehen soll. Die Auswahl an sozialen Projekten ist groß. Anträge für eine finanzielle Förderung können über die Website des Spendenparlaments gestellt werden. (GEA)

https://spendenparlament-reutlingen.com/