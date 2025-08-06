Ein Reutlinger »Universal-Dilettant« im kirchlichen Ehrenamt

Klaus Dieter Scholz bringt sich auf vielfältige Weise im Gemeindeleben der Marienkirche ein. Unter anderem schiebt er im Gotteshaus Präsenzdienst.

REUTLINGEN. Kirche ohne Ehrenamt? Das wäre wie Ping ohne Pong. Denn ohne das freiwillig-unentgeltliche Zutun Engagierter würde Wesentliches fehlen. Stellt das Ehrenamt im klerikalen Bereich doch ebenso wie im staatlichen eine tragende Säule des großen Ganzen dar und macht dank vieler unterstützender Angebote, Mitmach-Aktivitäten sowie Services ein gelingendes Gemeindeleben überhaupt erst möglich.

Von A wie Asyl- und Ausschussarbeit über B wie Besuchsdienste, F wie Fundraising und H wie Hospiz bis hin zu S wie Seniorennachmittag, T wie Tafelladen und V wie Vesperkirche reicht das breite Spektrum verschiedenster Einsatzfelder, die von Christen im Ehrenamt beackert werden. Einer, der unermüdlich mitackert, ist Klaus Dieter Scholz, gebürtiger Reutlinger, Vater zweier erwachsener Kinder, vierfacher Opa und seit mehr als fünf Dekaden ehrenamtlich tätig. Zumal sich der heute 73-Jährige bereits als junger Bursche in die Gemeindearbeit eingebracht hat: niemals gegen Cash, sondern immer und ausschließlich für ein »Vergelt's Gott«.

Über die Jungschar in CVJM-Verantwortung

Das ist ihm Lohn genug, weil Scholz seine Aufgaben von Anbeginn als Geben und Nehmen begriffen hat. "Man bringt sich ein", sagt er, "und bekommt dafür eine Menge zurück*. Eine Erfahrung, die er schon früh, nämlich zu Beginn der 1970er-Jahre machen durfte. "Über die Jungschar", entsinnt sich Klaus Dieter Scholz, "bin ich mit dem CVJM in Berührung gekommen". Ein Kumpel hatte den damals Zehnjährigen zu einem Gruppennachmittag mitgenommen und ihm empfohlen, sich das Angebot doch einfach mal unverbindlich anschauen. Vielleicht würde es ihm ja Spaß machen ...

Was es zweifellos tat. Und zwar so sehr, dass Klaus Dieter Scholz dem Christlichen Verein Junger Menschen die Treue hielt - erst als Teilnehmer, später als zertifizierter Gruppenleiter und Freizeiten-Betreuer. Letzteres zu einem Zeitpunkt, da er eine Lehre zum Maschinenbaumechaniker in Angriff genommen hatte. Dies freilich ohne echte Begeisterung. Weitaus mehr brannte er nämlich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. »Durch sie kam ich schließlich zur Pädagogik und wurde letztlich Realschullehrer.« Für Scholz - auch rückblickend - die richtige Entscheidung: inspiriert vom CVJM.

Dann das Jahr 1995. Klaus Dieter Scholz, nach wie vor und übrigens bis heute im Christlichen Verein Junger Menschen aktiv, wird von einem Pfarrer dazu ermuntert, für den Rat der Marienkirchengemeinde zu kandidieren. Der Realschullehrer macht’s, wird prompt ins Ehrenamt gewählt und sammelt während der kommenden sechs Jahre Gremien- und Konferenzerfahrung. Auch das bereitet ihm Freude, »weil man mitgestalten kann«.

Steht Touristen und anderen Besuchern als Ehrenämtler im Präsenzdienst gerne Rede und Antwort: Klaus Dieter Scholz. Foto: STEFFEN SCHANZ Steht Touristen und anderen Besuchern als Ehrenämtler im Präsenzdienst gerne Rede und Antwort: Klaus Dieter Scholz. Foto: STEFFEN SCHANZ

Und weil Scholz diese Aufgabe nicht etwa bloß freudig, sondern vor allem sehr kompetent stemmt, wird er sechs Jahre später zum Kirchengemeinderatsvorsitzenden gekürt. Was ihm einerseits schmeichelt, andererseits aber auch Bauchgrimmen verursacht. »Ich hatte einen Horror davor, bei Streitigkeiten etwa zwischen Prälat, Dekan und Pfarrern schlichten zu müssen.«

Ganz persönliches Grusel-Szenario

Doch dazu, zu diesem ganz persönlichen Grusel-Szenario, sollte es niemals kommen. Denn schlichtend eingreifen muss Scholz nicht: weder während der Amtszeit von Prälat Claus Maier und Dekan Gottfried Dinkelaker noch während der von Prälat Professor Dr. Christian Rose und Dekan Dr. Jürgen Mohr.

Was nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass es vergleichsweise stürmische Zeiten sind, die auf Klaus Dieter Scholz und das Kirchengremium zukommen. Man denke diesbezüglich nur an die Fusion von Leonhards- und Marienkirchengemeinde sowie an die Schließung des Brenzgemeindehauses.

Nichts von alledem geht geräuschlos vonstatten. Zumal sich etliche Schäfchen auf die Hinterbeine stellen. Dass Mutter Kirche Sparzwängen unterworfen ist, sehen Reutlingens protestierende Protestanten zwar ein. Indes: Der Rotstift möge doch bitteschön andernorts angesetzt werden, also nicht in der Oststadt und auch nicht im Burgholz.

In dieser konfliktreichen Phase gleicht das Ehrenamt des Kirchengemeinderatsvorsitzenden in Teilen einem Spießrutenlauf. Denn hochkochende Emotionen fordern ihren Tribut. Bei zufälligen Begegnungen auf der Straße wenden sich »manche Leute« ostentativ von Scholz ab und grüßen ihn nicht mehr. Stattdessen wird er zuweilen im Vorbeigehen beschimpft: »Ihna sollta Ebber an’d Gosch schlaga!«

Tja, auch das kann Ehrenamt mithin sein - ein Amt, das an der Ehre kratzt. Und Klaus Dieter Scholz? Der macht trotzdem weiter, investiert neben seiner Berufstätigkeit mindestens fünf Stunden pro Woche in Ratspflichten, bemüht sich »vermittelnd einzugreifen«. Das Ende vom Lied: Die Wogen glätten sich und geben der Ruhe nach dem Sturm endlich wieder Raum.

Simpel kann äußerst schwer sein

Derweil Scholz in den nächsten Kirchengemeinderat nicht mehr einzieht. Er sieht von einer neuerlichen Kandidatur ab. Wegen verletzender Erfahrungen der Vergangenheit? Weil er auf eine Verjüngung des Gremiums hofft? Zweimal klares Nein. »2013 standen die Wahlen an, 2016 wollte ich als Lehrer in den Ruhestand gehen und endlich jenseits der Schulferien Urlaub machen dürfen.« Da kirchliche Sitzungspausen jedoch an den Schulferien orientiert sind, wäre ihm die Freiheit des Reisens weiterhin versagt geblieben. »Darum stand ich nicht mehr zur Verfügung. So simpel ist das.«

Wiewohl simpel in derlei Fällen überaus schwer sein kann. Wenn auf einen Schlag nämlich sämtliche berufliche und ehrenamtliche Verpflichtungen abhandenkommen, fallen manche Zeitgenossen in ein tiefes schwarzes Loch. Endstation Depression. »Darauf hat mich unser geschäftsführender Pfarrer Sven Gallas angesprochen. Er hat mich damit vor einem möglicherweise existenziellen Fehler bewahrt.«

Statt Absturz ist jetzt für Klaus Dieter Scholz Aufsicht Programm: einmal wöchentlich in der Marienkirche. Hier schiebt er seither ehrenamtlichen Präsenzdienst, sorgt dafür, dass sich Besucher angemessen benehmen und versorgt sie auf Wunsch auch gerne mit Daten und Fakten rund ums Gotteshaus. Manchmal ist er Informationsgeber und zuweilen einfühlsamer Zuhörer - wenn es Kummer ist, der Menschen in die Kirche treibt. Außerdem entertaint er gelegendlich Kindergartengruppen und ist »fast nie allein in der Marienkirche«.

Mit Maß und Ziel

Nebenbei und zwischendurch organisiert der 73-Jährige ökumenische Ausflüge, trägt Gemeindebriefe aus, ist im CVJM aktiv, bewirtet bei Mitarbeiter-Abenden und hatte jüngst seine Premiere als Vertretung für den Marienkirchen-Mesner mit dem zusammen er außerdem regelmäßig die Opferstöcke leert, deren Inhalt zählt und zur Bank bringt.

»Sie sehen, ich bin so etwas wie ein Universal-Dilettant«, schmunzelt Scholz. Allerdings einer, der Maß und Ziel kennt. Denn auch, wenn der 73-Jährige gerne mit anpackt - noch mehr ehrenamtliche Aufgaben möchte er sich nicht zumuten. »Ich bin rundum zufrieden, wie es ist.« Obschon es wünschenswert wäre, wenn sich noch mehr Menschen in der kirchlichen Gemeindearbeit engagieren würden. »Zu tun gibt's genug«, weiß Klaus Dieter Scholz.

Wer sich in der Neuen Marienkirchengemeinde einbringen möchte, kann sich im Matthäus-Alber-Haus melden (07121 31240). (GEA)