Ehemaliger Kriminalhauptkommissar erhält Reutlinger Bürgermedaille in Gold

REUTLINGEN. »‘s isch Zeit.« Das hatte Andreas vom Scheidt am 24. Mai 2022 gesagt. An diesem Tag wohnte er das letzte Mal als aktives Mitglied einer Sitzung des Reutlinger Gemeinderats bei. An diesem Tag endete nach den Worten von Oberbürgermeister Thomas Keck eine Ära. »Fast drei Jahrzehnte lang warst du Mitglied des Reutlinger Gemeinderats«, so Keck. Gemeinsam mit dem heutigen OB war vom Scheidt vor 28 Jahren am 13. September 1994 in den Gemeinderat gewählt worden. »Seitdem hast du auf deine unverwechselbare Art und Weise unermüdlich ‚der Stadt Bestes‘ gesucht«, so Keck: »Dein außerordentliches kommunalpolitisches Engagement zum Wohle Reutlingens und seiner Bürgerschaft soll heut' mit der Bürgermedaille in Gold gekrönt werden.«

Den Reutlinger Gemeinderat habe der ehemalige Kriminalhauptkommissar enorm mitgeprägt. Allerdings nicht auf eine rabiate Art, sondern laut Keck gemäß der Maxime von Willy Brandt, »Wer mit der Faust auf den Tisch haut, beeindruckt nicht einmal den Tisch«. Vom Scheidt sei ein Brückenbauer gewesen, der »mit Eloquenz, Selbstbewusstsein, Bestimmtheit, Charisma und Charme zwischen unterschiedlichen Positionen vermittelt hat«.

Interessen der Bürgerinnen und Bürger stets im Mittelpunkt

Das Ziel sei dabei immer eindeutig und klar gewesen – stets seien die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt gestanden. Mit der Folge, dass vom Scheidt bei den Kommunalwahlen 2009 und 2014 Stimmenkönig wurde. Die CDU-Fraktion führte der ehemalige Kommissar 20 Jahre als Vorsitzender an.

»Wohlüberlegte Akzente« habe Andreas vom Scheidt gesetzt und sei damit zu einem geschätzten, gefragten und glaubwürdigen Experten geworden. 2003 habe er sogar damit geliebäugelt, für den Posten des Verwaltungs-, Kultur- und Sozialbürgermeister zu kandidieren. Doch er hat es sich anders überlegt. Dafür hatte er sich mit viel Herzblut in die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Stadt eingearbeitet und zu einem wahren Kenner entwickelt.

Drei Oberbürgermeister und eine Oberbürgermeisterin hatte vom Scheidt in den 28 Jahren erlebt, in zahlreiche Ausschüsse hatte er sich eingebracht, war Mitglied in Aufsichtsräten. »Du warst ein Vorbild«, so Keck. Schließlich habe vom Scheidt neben seiner beruflichen Tätigkeit zuletzt als erster Kriminalhauptkommissar bei der Landespolizei in Tübingen im Dezernat Sonderfälle/organisierte Kriminalität beileibe keinen Acht-Stunden-Tag gehabt, wie Gabriele Gaiser sagte.

Stets ein Mahner in Sachen Finanzen

Für den gesamten Gemeinderat betonte die heutige CDU-Fraktionsvorsitzende, dass vom Scheidt 2002 Chefermittler bei dem Flugzeugunglück am Bodensee gewesen sei. Für vom Scheidts ehrenamtliches Engagement im Gemeinderat sagte Gaiser Dank und gratulierte zu der besonderen Auszeichnung der Goldenen Bürgermedaille. Und sie erinnerte daran, dass vom Scheidt in seiner sachlichen und ausgleichenden Art stets »ein Mahner in Sachen Finanzen der Stadt« war. Gaiser dankte aber auch vom Scheidts Ehefrau Ingeborg – ohne die das zeitintensive Engagement ihres Mannes gar nicht möglich gewesen wäre.

Genau das hob der Geehrte auch selbst hervor, der »einfach Danke für die Auszeichnung« sagte. »Kommunalpolitik ist nicht immer Zuckerschlecken, macht aber doch Freude.« Vom Scheidt erinnerte sich daran, dass er im Februar 1972, gleich nach seiner Ausbildung bei der Polizei, an die Achalm kam. »Reutlingen ist meine Heimat geworden, ich fühle mich wohl.« (GEA)