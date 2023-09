Soufiane Behar will das Reutlinger Nachtleben wieder zum Leben erwecken. Aus einer Provokation entstand eine Wette. Wie daraus das "Beats & Love"-Festival im Echaz-Hafen wurde und was bei der Mega-Party geboten wird.

Das »Beats & Love 2023« steigt am 16. September. Foto: Sophia Kembowski/dpa Das »Beats & Love 2023« steigt am 16. September. Foto: Sophia Kembowski/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.