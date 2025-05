Die Kraft des Reutlinger Wasenwalds

Der Internationale Bund für Sozialarbeit (IB) bietet in seinem Bildungscampus Carlo-Schmid-Haus in der Carlo-Schmid-Straße 40 regelmäßig interessante Mitmachangebote an. Das Café Querbeet versteht sich als »Raum für Ideen, Gedanken und Miteinander« und ist ein Ort der Begegnung für Menschen aller Altersgruppen. Themen der Workshops, Vorträge und Gesprächsrunden sind vornehmlich Natur und Garten, Nachhaltigkeit und Umwelt, Kunst, Kultur und Handwerk, Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Entspannung – querbeet eben. (GEA)