Seinen 50. Geburtstag feierte am Sonntag der Tennis-Club SSV Reutlingen. Unter den Gratulanten waren Oberbürgermeister Thomas Keck und der Präsident des SSV-Hauptvereins Oliver Kurz. Bei schönem Wetter konnte das Fest im Freien auf der Terrasse stattfinden. Quasi als Jubiläumsgeschenk ist der SSV Tennis Herren 65 vor kurzem in die Verbandsklasse aufgestiegen.

Freuten sich mit dem TC (von links) Rainer Boos, OB Thomas Keck und Oliver Kurz. Foto: Gabriele Böhm Freuten sich mit dem TC (von links) Rainer Boos, OB Thomas Keck und Oliver Kurz. Foto: Gabriele Böhm

