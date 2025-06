Der »Rotlicht-Blitzer« am Reutlingen AOK-Knoten ist wieder da

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Er steht wieder: der wohl bekannteste und bei manchen Autofahrern auch unbeliebteste Blitzer in der Reutlinger Innenstadt. Seit Neuestem zeigt er - wie früher - senkrecht in den Himmel und wartet an seinem angestammten Platz auf Verkehrssünder: auf Raser und solche Verkehrsteilnehmer, die dort bei Rot über die Ampelanlage düsen. Direkt am sogenannten AOK-Knoten, vor der Turnhalle der Eichendorff-Realschule.

Dabei hieß es im Februar noch: Er ist dann mal weg. Nur ein paar orange-weiß gestreifte Absperrbaken und ein Loch im Trottoir erinnerten daran, dass an Ort und Stelle einer der »erfolgreichsten« Reutlinger Blitzer jahrelang seinen Dienst versehen hatte. Als er abgebaut war und der GEA nachfragte, was mit ihm geschehen soll, war seine Zukunft ungewiss. »Ob der je repariert werden kann?«, war die bange Frage im zuständigen Amt für öffentliche Ordnung, kurz Ordnungsamt. So einen »erfolgreichen Mitarbeiter« wollte man offensichtlich nur ungern verlieren.

Beim Rangieren schwer verbogen

Was war (ihm) passiert? Ein Lkw Mercedes Atego war beim Rangieren ziemlich heftig gegen den Blitzer geprallt, hatte den Mast, auf dem er ruhte, schwer verbogen. Auch die Technik im »Starenkasten« hatte sich durch die Erschütterung verabschiedete. Noch am selben Tag wurde der »schiefe Blitzer von Reutlingen« abgebaut. Drohte er doch ganz umzukippen und so womöglich Fußgänger oder Radfahrer zu verletzen.

Nach dem Abbau war lange Zeit unklar, ob der Blitzer noch repariert werden kann. Denn das Modell »TPH- III« von Jenoptik war bereits in die Jahre gekommen. »Möglicherweise müssen wir ein neues Gerät anschaffen«, war die Überlegung im Rathaus. Ob dafür jedoch die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden könnten, ließ sich zu diesem Zeitpunkt kaum abschätzen. Die Zukunft des »Rotlicht-Blitzers«, wie er im Ordnungsamt auch heißt, war also ungewiss.

Versicherer übernahm die Reparaturkosten

Doch der Hersteller Jenoptik konnte das Gerät mittlerweile reparieren und so steht es wieder am angestammten Platz. Doch die Absperrbaken um ihn herum deuten an: Noch ist die Rückkehr des »TPH-III« wohl ein Provisorium. Nach GEA-Informationen muss die Technik noch feinjustiert werden, und es hat auch noch keinen abschließenden Testlauf auf die volle Funktionstüchtigkeit des Blitzers gegeben. Das solle allerdings zeitnah erfolgen, hieß es aus dem Ordnungsamt. Das würde die Herstellerfirma übernehmen. Geeicht werden müsse er auch noch. Trotzdem, so hieß es, es sei für Autofahrer nicht ratsam, auszutesten, ob der »Starenkasten« bei Tempoüberschreitungen oder Rotlichtverstößen tatsächlich schon blitzt. »Möglicherweise funktioniert er ja doch schon so, wie er soll«, sagte ein Sprecher des Ordnungsamtes.

Den Steuerzahler hat die Reparatur übrigens nichts gekostet. Denn der Blitzer war »Unfallopfer«, und die Schadensregulierung übernahm die Versicherung des Unfallverursachers. Den Namen »Rotlicht-Blitzer« hat er natürlich bekommen, weil er neben Geschwindigkeitsüberschreitungen eben auch blitzt, wenn Verkehrsteilnehmer bei Rot über die dortige Ampel brettern. Nur zur Erinnerung: Wenn's bei Rot blitzt, kann das 200 Euro Bußgeld und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei bedeuten. (GEA)