Am Sonntagabend des 28. Juli 2013 formten sich auf dem Höhepunkt einer anhaltenden Hitzewelle mehrere Gewitter zu einer Superzelle, die sich auf ihrem Zug am Albrand entlang mit nie gekannter Heftigkeit und ohne Möglichkeit der Vorwarnung über den Härten und dem Großraum Reutlingen entlud. Zehn Jahre nach der Katastrophe erinnert sich Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Harald Herrmann.

Die Superzelle des Unwetters erreicht von Hechingen her den Landkreis Tübingen. Foto: Jürgen Meyer Die Superzelle des Unwetters erreicht von Hechingen her den Landkreis Tübingen. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.