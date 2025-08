Das wünschen sich Reutlinger von Dating-Apps

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Tinder, Bumble, Hinge, Lovoo – Wer sich dazu entscheidet, die große Liebe online finden zu wollen, hat inzwischen eine riesige Auswahl an Dating-Apps vor sich. Das Prinzip ist meist ähnlich: Ein eigenes Profil mit Bildern und Infos zu sich selbst erstellen, andere Nutzer bewerten. Und wenn es für beide Seiten auf den ersten Blick passt, gibt es ein »Match«. Dann heißt es chatten und schauen, wo die Reise hingeht. Wer also eine neue App rund ums »Swipen« auf den Markt bringen will, muss mit neuen Ideen überzeugen, um nicht im Meer der Singlebörsen unterzugehen.

Verkuppeln mal anders

Nutzer der App »Blindmate« delegieren beispielsweise den ersten Schritt ihrer Partnersuche. Hier beantworten Freunde Fragen über die Singles und suchen mögliche »Matches« aus. Sobald die beiden »Verkuppelten« in Kontakt treten, sehen sie nach und nach mehr Bilder und Infos ihres Gegenüber. »Ein neues Konzept, das uns einfach interessiert hat«, erzählt Gia-Han Le von der ESB Business School Reutlingen. Gemeinsam mit ihren fünf Gruppenmitgliedern Dan Olorunmaye, Mia Elsser, Sarah Pansegrau, Nils Völker und Selina Borne wandte sie sich im Rahmen des Moduls »Market Research and Consulting Projects« von Professor Gerd Nufer an die Entwickler von »Blindmate«, um für das Start-up-Unternehmen zu untersuchen, wie das neue Konzept und der Online-Dating-Markt bei den Verbrauchern ankommt.

Das Forschungsteam: Dan Olorunmaye (von links), Mia Elsser, Sarah Pansegrau, Nils Völker, Selina Borne und Gia-Han Le. Foto: privat

Die Studierenden befragten hierfür 308 Personen aus den Regionen Reutlingen, Tübingen und Stuttgart. Gar keine einfache Aufgabe, erinnert sich Nils Völker. »Viele Menschen hören das Wort Dating-App und lehnen ein Gespräch direkt ab, aber das hat es auch so interessant für uns gemacht. Wir wollten wissen, warum das Thema so einen schlechten Ruf hat.« Denn während die Antworten auf offene Fragen, wie »Was finden Sie interessant an Dating-Apps?«, häufig »Kennenlernen«, »Kontakte knüpfen« oder »Zeitvertreib« waren, hörten die ESB-Studenten auch oft ein klares »Garnichts«. Das liege unter anderem an einem fehlenden Gefühl von Sicherheit: »Die Nutzer haben Angst vor Fake-Profilen und wünschen sich mehr Verifizierungen, damit man weiß, dass das Gegenüber wirklich die Person auf den Bildern ist«, erklärt Gia-Han Le.

Wunsch nach Belohnungen

Vor allem die Befragten zwischen 36 und 55 Jahren sorgen sich um fehlenden Datenschutz – nicht zuletzt beim Verkuppeln von Freunden. »Das wäre ja völlig übergriffig«, meinte eine Teilnehmerin der Umfrage hierzu. Bei den Jüngeren dagegen kam das Konzept, ganz nach dem Motto »Meine Freunde kennen mich mehr, als ich mich selbst«, besser an. Für Sarah Pansegrau und ihre Gruppe »ist da auf jeden Fall ein Generationenunterschied erkennbar.« Auch bei »Gamification«-Elementen, also spielerischen Funktionen wie wöchentlichen Herausforderungen, sinkt das Interesse der Menschen mit steigendem Alter. Wem diese spielerischen Elemente gefallen, sehnt sich oft nach einer Belohnung für die erbrachte Leistung. Wie beim Spielen eben.

»Damit ist nicht immer die Liebe gemeint«, erklärt Pansegrau. »Das kann auch etwas für die Freunde sein, die die beiden Menschen zusammengebracht haben.« Dass es den möglichen Nutzern der App nicht immer um die große Liebe geht, sei der Forschungsgruppe schnell deutlich geworden. »Es gibt den Wunsch nach Social-Apps, bei denen man Freunde finden oder Freundesgruppen verknüpfen kann – ohne weitere Hintergedanken«, berichten die ESB-Studenten. Ein Konzept, das womöglich auf mehr Zustimmung stößt. Denn eine allgemeine Skepsis gegenüber Dating-Apps war für die Studenten »auf jeden Fall erkennbar.« (GEA)