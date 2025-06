Das Reutlinger Naturtheater gibt Einblick hinter die Kulissen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Akteure des Reutlinger Naturtheaters befinden sich auf der Zielgeraden: Am 21. Juni feiert »Kohlhiesels Töchter« Premiere, das Wochenende darauf, am 27. Juni, das Kinderstück »Die kleine Hexe«. Erste Einblicke in die beiden Produktionen erhielten die Besucher am Tag der offenen Tür, der am Pfingstsonntag zahlreiche Besucher in den Wasenwald lockte. Die Ränge der Zuschauerhalle waren von Beginn bis Ende jeweils gut gefüllt, trotz Regenschauer und unwirtlichen Temperaturen. Der Vorsitzende Rainer Kurze führte unterhaltsam durchs Programm, interviewte die Mitwirkenden - von den Regisseuren über die Assistenz bis zu Hauptdarstellern und Neulingen. Da die Kulissen ebenfalls beinahe komplett fertig sind, von einigen Kleinigkeiten abgesehen, lud Kurze quasi zum »Wirtshausgespräch« ins Gasthaus »Kohlhiesel« ein.

»Heute bieten wir kleine Appetithappen, die Lust machen sollen, das ganze Stücke anzuschauen«, sagte Kurze. Das meiste läuft bereits wie am Schnürchen, nur an manchen Details müssen die Akteure vor und hinter der Bühne bis zu den Aufführen noch feilen - etwa den Seifenblasen, die als Schnee im Kinderstück vom Himmel fallen. Apropos hinter die Bühne: Auch dahin durften die Besucher an diesem Tag der offenen Tür. Ob hinter die Kulissen, in die Garderobe, in den Kostüm- oder Requisitenfundus oder den Technikraum: Alles konnte besichtigt werden, engagierte Mitglieder des Naturtheaters zeigten in mehreren Führungen selbst die Orte, die dem Theaterbesucher sonst nicht so zugänglich sind - und plauderten dabei auch aus dem Nähkästchen.

Sogar einen Blick in die Garederobe durfte man werfen. Foto: Steffen Schanz Sogar einen Blick in die Garederobe durfte man werfen. Foto: Steffen Schanz

Der Kartenvorverkauf für die bald beginnende Saison läuft übrigens schon sehr gut, wer dabei sein will, sollte sich sputen. Beide Stücke sind beliebte Klassiker, die bestimmt als Publikumsmagnet taugen werden. »Kohlhiesels Töchter« eine bekannte Komödie aus den 1960er-Jahren mit Lieselotte Pulver in einer Doppelrolle ist bis heute bestens bekannt. Allerdings habe man gerade in Sachen »Frauenbild und Rolle der Frau« einiges geändert und modernisiert, betonte Regisseur Alexander Reuter im Gespräch mit Kurze. Im Wasenwald können sich die Zuschauer auf eine musikalische Komödie freuen. Otfried Preußlers »Die kleine Hexe« ebenfalls ein Kultbuch, das für Film und Theater vielfach adaptiert wurde und bis heute Kinderherzen höher schlagen lässt.

Der Vorsitzende des Naturtheaters, Rainer Kurze (zweiter von rechts), interviewt Schauspieler und Regisseure. Foto: Steffen Schanz Der Vorsitzende des Naturtheaters, Rainer Kurze (zweiter von rechts), interviewt Schauspieler und Regisseure. Foto: Steffen Schanz

Aber nicht nur ums Theater ging es an dem Tag der offenen Tür, sondern auch das Rahmenprogramm sorgte für viel Kurzweil. Neben den Führungen gab es am Glücksrad attraktive Preise zu gewinnen, schöne Erinnerungsbilder, natürlich in Kostümierung, konnte man an der Fotobox erstellen lassen und auch für die Verpflegung war bestens gesorgt. Die Kinder konnten sich beim Kinderschminken verschönern lassen oder beim Schießen auf die Torwand der Sportfreunde 02 Reutlingen mit ein wenig Glück und guter Treffsicherheit sogar eine Freikarte gewinnen.

So sorgten zwar Regenschauer immer wieder für Abkühlung, aber das tat der Stimmung an diesem Sonntag keinen Abbruch. Die Mitwirkenden am Naturtheater selbst lassen sich ohnehin vom Wetter nicht schrecken: Gespielt wird so gut wie immer. (GEA)

Die 60er-Jahre-Komödie, »Kohlhiesels Töchter«, wird in diesem Jahr im Wasenwald gespielt - als moderne musikalische Komödie. Foto: Steffen Schanz Die 60er-Jahre-Komödie, »Kohlhiesels Töchter«, wird in diesem Jahr im Wasenwald gespielt - als moderne musikalische Komödie. Foto: Steffen Schanz