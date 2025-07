Das Programm des Reutlinger Open-Air-Kinos steht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einmal im Lotto gewinnen, wer träumte davon nicht? Seid umschlungen, Millionen, tschüs Job! Solche Gedanken schwirren Familienvater Paul Roussel (Fabrice Eboué) durch den Kopf, als er vom Fünf-Millionen-Euro-Gewinn erfährt. Da sitzt er gerade mit Gattin Louise (Audrey Lamy) und zwei Kindern im Auto auf dem Weg in den Urlaub. Gleich darauf stellt er fest, dass die Frist zur Einlösung seines Tippscheins bald vorbei ist.

Das Glück winkt im französischen Episodenfilm »Sechs Richtige - Glück ist nichts für Anfänger« auch Julie (Pauline Clément), die nicht nur den Zehn-Millionen-Jackpot knackt, sondern direkt danach auf ihren Traummann trifft. Und der begehrt sie! Geht da alles mit richtigen Dingen zu? Ahmed (Sami Outalbali) erfährt zum ungünstigsten Zeitpunkt, dass er sechs Richtige im Lotto hat - 40 Millionen Euro! Und eine Gruppe von Altenpflegern um die aufrechte Sandra (Anouk Grinberg) steht angesichts ihres bei der Ziehung einem Herzinfarkt erlegenen Patienten vor der Frage: den Hauptgewinn von 60 Millionen einstreichen oder ihn dessen Familie überlassen?

Alle Protagonisten stehen in den von Maxime Govare und Romain Choay nach ihrem eigenen Skript verfilmten Geschichten an der Schwelle zum großen Glück. Doch für jede und jeden wird der Weg dorthin zum Hürdenlauf. Ihr Leben ändert sich dramatisch, nachdem sechs Richtige angekreuzt wurden. Dabei steigert sich im Verlauf des Films neben der Gewinnsumme auch der Surrealismus. Die Einsätze spiegeln den Grad der Fiktion, erklärt Govare. Choay ist überzeugt: »Wenn man spaltende, grenzwertige Tabuthemen mit Humor anspricht, kann das Lachen entschärft werden.« So erhalte die rabenschwarze Komödie - freigegeben für Zuschauer ab 16 Jahren - »eine zusätzliche, stärkere und aktuellere Dimension«.

Wissenswertes zum Wunschfilm-Abend

Die GEA-Abonnenten haben »Sechs Richtige« zum Wunschfilm als Auftakt des Reutlinger Open-Air-Kinos gekürt. In Frankreich lief dieser rasante Episodenfilm mit großem Erfolg. Hasan Ugur vom Genossenschaftskino Kamino freut sich über die Entscheidung: Die Komödie sei gut gemacht – »genau das Richtige für alle, die skurrilen und schwarzen Humor mögen«. Es gibt keinen einheitlichen Erzählstil, je nach Episode ist es ein Actionfilm, eine romantische Komödie, ein Terror-Drama und eine Sozialkomödie – teils überraschend und komisch, teils provokant bis grenzüberschreitend. Karten für den Wunschfilm-Abend am Donnerstag, 7. August, sind von 17. Juli an ausschließlich im Vorverkauf im GEA-Service-Center am Burgplatz erhältlich.

Das Ticket kostet zehn Euro, darin enthalten ist der Gutschein für ein Begrüßungsgetränk. Filmstart ist um 21.15 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. So bleibt Zeit, sich einen der 500 Plätze auszusuchen – wobei man laut Ugur mit der neuen Leinwand in Cinemascope-Breite von allen Plätzen aus gut sieht. So kann man die Platznachbarn kennenlernen und unter schattenspendenden Bäumen neben dem Apero auch die Angebote von Uli Thiele genießen: genießen: Er mixt im mobilen Gastro-Wagen Cocktails und bietet mit seinem Team unterschiedliche Crêpes und Flammkuchen an.

Das restliche Programm zum 25-Jährigen

Von 8. bis 31. August sind im ummauerten Spitalhof am Marktplatz dann 21 weitere Filme zu sehen - allabendlich außer montags. Da es ab 26. August schon um 20.45 Uhr heißt, »Film ab!«, sind in der letzten Woche auch Überlängen möglich: den 8. Teil der vor fast 30 Jahren gestarteten Reihe »Mission: Impossible« zum Beispiel. Spielzeit: 2 Stunden, 45 Minuten. Da dürften sich die zwölf Euro Eintritt auf jeden Fall lohnen. Wie der Geschäftsführer des Kamino betont, wurden die Ticketpreise seit mehreren Jahren nicht angehoben, obwohl die Ausgaben für Organisation und Ausstattung gestiegen sind. Karten für alle Filme außer dem Wunschfilm gibt es ab Mitte Juli online, im Kamino, und ab Open-Air-Kino-Start dann auch an der Abendkasse im Spitalhof.

Das ganze Programm im Spitalhof Filmstart 21.15 Uhr Donnerstag, 7. August:Sechs Richtige - Glück ist nichts für Anfänger. GEA-Wunschfilm mit kostenlosem Begrüßungsgetränk, Karten im GEA-Service-Center, Infos oben. Freitag, 8. August: Die leisen und die großen Töne. Filmkomödie aus Frankreich über zwei Brüder, die getrennt aufwuchsen, sich beide aber leidenschaftlich der Musik verschrieben. 104 Minuten, FSK: 0. Samstag, 9. August: Cranko. Deutsches Biopic über Leben und Tod der Choreografielegende John Cranko, mit Sam Riley und Tänzern des Stuttgarter Balletts, darunter Elisa Badenes als Marcia Haydée. 133 Minuten, FSK: 12. Sonntag, 10. August: Konklave. Oscargekrönter US-Thriller von Edward Berger über eine Papstwahl mit Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow und Isabella Rossellini. 121 Minuten, FSK: 6. Dienstag, 12. August: Heldin. Deutsch-Schweizerisches Drama mit Leonie Benesch als Intensivkrankenschwester im Dauerstress. 92 Minuten, FSK: 6. Mittwoch, 13. August:Was ist schon normal? Französische Komödie über Vater und Sohn, die sich auf der Flucht vor der Polizei in einem Sommerlager für Erwachsene mit Behinderungen verstecken. 99 Minuten, FSK 0. Donnerstag, 14. August:Alter weißer Mann. Deutsche Komödie, in der sich Jan Josef Liefers aus Karrieregründen »woke« geben muss, ganz gegen seine eigentlichen Einstellungen - mit Nadja Uhl, Elyas M'Barek. 114 Minuten, FSK: 6. Freitag, 15. August: Wunderschöner. Deutscher Episodenfilm, Fortsetzung von Karoline Herfurths 2022er-Erfolg »Wunderschön« über Beziehungen und Frauenbilder. 138 Minuten, FSK: 12. Samstag, 16. August: Like A Complete Unknown. Filmbiografie über den Beginn von Bob Dylans Karriere in den 1960ern und seinen Wandel vom Folk- zum Rockmusiker, mit Timothée Chalamet. 141 Minuten, FSK: 6. Sonntag, 17. August:Der Spitzname. Deutsch-österreichische Gesellschaftskomödie von Sönke Wortmann mit Iris Berben, Christoph Maria Herbst und Florian David Fitz - Fortsetzung von »Der Vorname« und »Der Nachname«. 90 Minuten, FSK: 6. Filmstart 21 Uhr Dienstag, 19. August: Maria. Filmdrama von Pablo Larraín, eine Koproduktion aus Deutschland, Italien und den USA, über das Leben von Operndiva Maria Callas, mit Angelina Jolie und Alba Rohrwacher. 124 Minuten FSK: 6. Mittwoch, 20. August: Louise und die Schule der Freiheit. Drama aus Frankreich von Éric Besnard (Birnenkuchen mit Lavendel, Die einfachen Dinge) ) über eine Lehrerin im 19. Jahrhundert auf dem Land. 108 Minuten, FSK: 12. Donnerstag, 21. August:Die Barbaren - Willkommen in der Bretagne. Französische Culture-Clash-Komödie von und mit Julie Delpy. 104 Minuten, FSK: 12. Freitag, 22. August:Emilia Pérez. Musical-Thriller von Jacques Audiard über einen mexikanischen Drogenbaron, der ein neues Leben als Frau beginnen möchte. Mit der transgeschlechtlichen Spanierin Karla Sofía Gascón in der Titelrolle. 130 Minuten, FSK: 12. Samstag, 23. August:Ein Minecraft Film. Amerikanischer Abenteuerfilm mit Jack Black und Jason Momoa. Das Kino erobert die Videospiel-Fangemeinde für sich. 101 Minuten, FSK: 12. Sonntag, 24. August: Voilà Papa! Der fast perfekte Schwiegersohn. Französische Komödie über einen Psychoanalytiker (Christian Clavier) und dessen phobiengeplagten Klienten. 90 Minuten, FSK: 12. Filmstart 20.45 Uhr Dienstag, 26. August:Nosferatu - Der Untote. US-Horror von Robert Eggers, Neuverfilmung des Filmklassikers. Mit Bill Skarsgård und Lily-Rose Depp. 132 Minuten, FSK: 16. Mittwoch, 27. August:Mickey 17. Schwarze US-Sci-Fi-Komödie übereinen mit modernster Technik geschaffenen entrechteten Arbeiterklon. Mit Robert Pattinson, Toni Collette und Mark Ruffalo. 137 Minuten, FSK: 12. Donnerstag, 28. August: Alpenfilmfestival. Die fünf sehenswertesten Bergfilme des Jahres, aus Nordnorwegen, dem Himalaya, Südtirol, Frankreich und Bayern. 100 Minuten Spielzeit insgesamt, FSK: keine Angabe. Eintritt: 14 Euro. Freitag, 29. August: Bridget Jones - Verrückt nach ihm. Fortsetzung der beliebten Komödienreihe mit Renée Zellweger. Nach dem Tod ihres Mannes Mark Darcy ist die liebenswerte Chaotin alleinerziehende Mutter. Mit Hugh Grant, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor, Jim Broadbent. 125 Minuten, FSK: 12. Samstag, 30. August:Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning. In dem US-Actionfilm hat die geheime Impossible Mission Force diesmal mit KI zu tun. Tom Cruise spielt wieder den IMF-Agenten Ethan Hunt, auch Simon Pegg und Hayley Atwell sind erneut dabei. 170 Minuten, FSK: 12. Sonntag, 31. August: Der Pinguin meines Lebens. Film-Adaption aus Spanien und Großbritannien nach einer wahren Geschichte von Tom Michell um eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Lehrer (Steve Coogan) und einem Magellanpinguin. 110 Minuten, FSK: 6.

Zum 25-Jährigen des Open-Air-Kinos zeige man ein besonders vielfältiges Angebot: Ihm ist wichtig, dass »wirklich für alle Reutlinger etwas dabei ist«. Da sich 2024 unter den fünf erfolgreichsten Open-Air-Nächten vier französische Komödien befanden, ist dieses Genre wieder stark vertreten - mit »Die leisen und die großen Töne« oder »Louise und die Schule der Freiheit«. Dazu gibt es mit »Cranko«, »Maria« und »Emilia Pérez« internationale Filmkunst, Perlen für überzeugte Kamino-Gänger wie »Like A Complete Unknown«, Familienfilme, einen Horrorfilm und mit der US-Komödie »Mickey 17« auch Science-Fiction. Für Freunde des britischen Humors endet das Festival am Sonntag, 31. August, mit »Der Pinguin meines Lebens«. Ugurs persönlicher Tipp: »Die Barbaren - Willkommen in der Bretagne«.

Hasan Ugur mit Programmen fürs diesjährige Open-Air-Kino vor dem Plakat eines seiner Lieblingsfilme, die im August im Spitalhof gezeigt werden: »Barbaren - Willkommen in der Bretagne«. Foto: Claudia Reicherter Hasan Ugur mit Programmen fürs diesjährige Open-Air-Kino vor dem Plakat eines seiner Lieblingsfilme, die im August im Spitalhof gezeigt werden: »Barbaren - Willkommen in der Bretagne«. Foto: Claudia Reicherter

Die Vorbereitung des Events ist in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt entstanden. Der Kamino-Geschäftsführer wird dieses mal als Hauptverantwortlicher wieder so gut wie jeden Abend im Spitalhof sein. Alleingelassen fühlt sich der 53-Jährige dabei nicht: »Im Kamino-Team ist man zum Glück nie allein!« Vorstand und rund 50 Ehrenamtliche teilen sich Aufgaben wie Filmvorführung, Getränkebestellung, Einlass, Ticketverkauf und Thekendienst sowie den Auf- und Abbau. »Für die Besucher bleibt alles so wie im vergangenen Jahr«, kündigt Ugur an, und er hofft inständig auf warmes und trockenes Wetter. (GEA)