Das Listgymnasium zieht bei seiner Gala in der Stadthalle alle Register

REUTLINGEN. Restlos gefüllt war die Stadthalle, als das Friedrich-List-Gymnasium am Dienstag seine jährliche Gala veranstaltete. Unter dem Motto »Dance the night away« gaben rund 450 Schülerinnen und Schüler einfach alles. »Ich bin sehr stolz«, sagte Rektorin Susanne Goedicke. »Das Miteinander ist uns sehr wichtig. Es ist großartig, was alles in der Gemeinschaft möglich ist.« Auch ehemalige Schulabsolventen kämen seit Jahren immer noch zur Gala. Die Leiterin dankte allen, die die Gala ermöglicht hatten. Freundlich, kenntnisreich und charmant führten Fiona Brenner, Henry Auch, Rebecca von Schlotheim und Marla Freidel durch das Programm.

Mit dem Rondo aus dem Te Deum von Charpentier, der ESC-Hymne, lieferte das Nachwuchsorchester einen glanzvollen Beginn. Die jungen Musikerinnen und Musiker spielten konzentriert und harmonisch und errangen mit ihren drei Stücken Riesenbeifall, Pfiffe und Bravorufe. Jubel gab es auch für Katharina Schyschka, Zishan He und Linnea Green. Die Siebtklässlerinnen hatten sich als »Blue and White« zu »Supersonic« eine gelungene Tanzchoreo ausgedacht, die sie synchron ausführten.

Witziges Einhorn-Ballett

Viel Spaß hatte das Publikum auch an den Tanzvorführungen der Geschwister Sila und Zehra Damar zu »Igloo« und zu »16 Shots« von Soraya Tosun und Alisa Smirnov. Tanzen ist ihr großes Hobby, was deutlich zu sehen war. Für viele Lacher sorgte die Gruppe »Chair-Maizing Moves«, die in witzigen Einhornkostümen einen originellen Stuhltanz vollführte. »Dance the night away!«

Bewunderung ohne Ende gab es für Abiturientin Nele Weeber, die um sich eine rund 20-köpfige Gruppe versammelt hatte, für sie die Kostüme entwarf und mit der sie schwungvoll »Summer Nights« aus dem Musical »Grease« performte. Eine Tanzgruppe der Klasse 9 hob mit bunten Bändern den Rhythmus von Ravels »Bolero« hervor, den das große Orchester des Gymnasiums mitreißend spielte. Sehr sensibel interpretierte es das »Nocturne für Cello und Orchester« von Tschaikowsky mit dem brillanten Solisten Maximilian Mulkherrin sowie Patrick Bauer an der Klarinette und Flötistin Maya Dannecker. Die geheimnisvolle Nachtatmosphäre breitete sich von der Bühne ins Publikum aus. Das motivierende, wunderschöne »Heart of courage« hatte Schülerin Fengni Xiong fürs Orchester arrangiert und leitete es auch sogar selbst.

Auswendig, lebendig und mit sehr guter Textverständlichkeit

In der fünften und sechsten Klasse gehört der Chor zu den Schulfächern, und für die Jüngsten war die Gala der erste große Auftritt. Schwungvoll und mit Choreo sangen rund 100 Schülerinnen und Schüler »Auf los geht’s los« oder den Galaklassiker »The Lion sleeps tonight«. Alles wurde auswendig und lebendig gesungen, und trotz des Riesenchores konnte man die Texte sehr gut verstehen. Die Schluss-T’s kamen auf den Punkt. Dasselbe galt auch für die Jahrgangsstufe sechs, die Stücke aus dem Musical »Tanz der Vampire« und dem Film »Titanic« packend vortrug. Ebenso begeisterte die Klasse 7, die sich »Lemon Tree« und »Chirpy Chirpy Cheep Cheep« ausgesucht hatte und mit »Surfin´ USA« eine Strandpartyeinlage lieferte.

Erstklassige Schulband

Wohin das jahrelange Gesangstraining führen kann, erlebte das Publikum mit der reifen Formation des List-Chors, der mit feiner Dynamik und schönen Stimmen »Atemlos durch die Nacht«, die Ballade »Angels« und »Dancing Queen« von ABBA fesselnd interpretierte. Die erstklassige Schulband zog zum Schluss mit ihren Solistinnen nochmal alle Register und musste mit »Sometimes I got a good feeling« natürlich noch eine Zusatzeinlage geben. Das Publikum feierte die Akteurinnen und Akteure, die selber einen Riesenspaß an der Gala hatten und sich mit Beifall bei ihren Lehrerinnen und Lehrern bedankten. Ein wunderbarer Abend, der noch lange nachhallen wird. (GEA)