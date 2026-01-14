Das dringliche Dutzend: Zwölf Haushaltsanträge aus Rommelsbach

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Murmeltiertag in Rommelsbach, allerdings ohne possierlichen Nager, sondern mit Anträgen für den Doppelhaushalt 2026/27: Sattsam bekannte Wünsche sind’s, die der Bezirksgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung an die Adresse der Reutlinger Stadtverwaltung formuliert und damit ein Feuerwerk der Déjà-vus gezündet hat. Zumal sämtliche der insgesamt zwölf reklamierten Etat-Posten unter die Kategorie »Altlasten« fallen - weil sie schon seit Jahren ihrer Bewilligung und Umsetzung harren, bislang jedoch keine Berücksichtigung fanden.
Entweder wurden die Anträge vom Reutlinger Stadtparlament rundheraus abgelehnt oder sie landeten auf der langen Bank. Konkret: Es wurden zwar Mittel in den Kommunal-Haushalt eingestellt, aber niemals ihrer Bestimmung übergeben. Was im Gremium zu durchaus berechtigtem Groll hätten führen können, letztlich aber nur mit Stirnrunzeln quittiert wird. Auch deshalb, weil Rommelsbach - im Gegensatz zu manch' anderem Teilort - in der jüngeren Vergangenheit gleichermaßen notwendige wie kostenintensive Projekte realisieren durfte: die Mensa an der örtlichen Grundschule und das Kinderhaus im Wittum.
Gut Ding duldet manchmal keinen Aufschub
Für beides ist man im Flecken dankbar. Für beides hat der Flecken freilich auch hartnäckig gekämpft. Letztlich mit Erfolg und getreu der Devise: gut Ding will Weile haben. Wiewohl das mit dieser Weile so eine Sache ist. Denn mitunter duldet gut Ding schlichtweg keinen Aufschub. Zum Beispiel in Sachen neues Feuerwehrgerätehaus.
Zu stehen kommen soll es auf dem ehemaligen Bosch-Areal im Nordosten Rommelsbachs, wo die Stadt Reutlingen bereits ein Grundstück für das Bauvorhaben erworben hat. Doch seither herrscht Stillstand. Und das, obwohl die Zeit drängt. Der Grund: ein modernes Feuerwehrfahrzeug.
Bestellt ist es längst und soll 2027 geliefert werden. Doch, wo unterbringen? Sind die bisherigen Garagen neben dem Jugendtreff Beatbox doch viel zu klein, um den Neuerwerb dort parken zu können. Weder in der Höhe noch in der Breite taugen sie für Feuerwehr-Mobile aktueller Bauart. Weshalb jetzt dringend Nägel mit Köpfen gemacht werden müssen und das Vorhaben auf dem Bosch-Areal beim Bezirksgemeinderat oberste Priorität genießt.
Um das Vorhaben zu beflügeln, beantragt das Gremium für 2026 eine Planungsrate in Höhe von 100.000 Euro und für 2027 weitere 4 Millionen Euro zur Baufinanzierung. In diesem Zusammenhang weisen Rommelsbachs Gemeindevertreter darauf hin, dass zur Finanzierung Mittel aus dem Infrastrukturprogramm des Bundes lockergemacht werden können.
Und noch ein Hinweis ist den Kommunalpolitikern um Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser wichtig: Dass sie eingedenk der fatalen Finanzlage, in der sich Reutlingen befindet, »ausnahmslos berechtigte und begründete Anträge« stellen; also keinen Schnickschnack fordern.
Rommelsbachs To-do-Liste enthält viele »Altlasten«
Was sich der Rommelsbacher Ortschaftsrat neben dem genannten Gerätehaus, für dessen Nachbarschaft außerdem eine Gemeinschaftsschuppenanlage beantragt ist, erhofft, sei im Folgenden aufgelistet.
- Barrierefreies Rathaus: Da das Bezirksamt von vielen Senioren, Rollstuhlfahrern und Eltern mit Kinderwagen frequentiert wird, soll dringend geprüft werden, ob für diese Besuchergruppen Barrierefreiheit geschaffen werden kann. Bislang werden Bürger, für die die vielen Treppenstufen im Gebäude ein unüberwindbares Hindernis darstellen, vor dem Rathaus bedient: klingeln, per Sprechanlage das Anliegen äußern, warten bis Fachpersonal runterkommt und die Dinge zwischen Tür und Angel erledigt. Ein für alle Beteiligten unerquickliches Prozedere. Weshalb der Rat einen Prüfantrag an die Verwaltung stellt. Ob eine Aufzug Abhilfe schaffen kann?
- Lückenschluss für Radler: Schon seit Jahren hofft Rommelsbach auf eine sichere Rad-Anbindung des Nordraum-Schulwegs Richtung Bildungszentrum Nord (BZN) von der Kniebisstraße zum Sommerberg. Da städtische Grundstücke für diese Maßnahme zur Verfügung stehen, sollte nun endlich mit dem Bau begonnen werden.
- Radwegverbindung: Die Planung einer Radwegeverbindung zwischen Rommelsbach und Altenburg zum Neckartalradweg ist, wie die Räte argumentieren, eine sinnvolle und noch dazu von der städtischen Task-Force Radverkehr vorgeschlagene Ergänzung zum Radwegenetz und sollte deshalb unbedingt weitergeführt werden.
- E-Scooter und -Bikes: Nicht nur in der Kernstadt, auch in Rommelsbach sind abgestellte E-Scooter und -bikes ein stolpergefährliches Ärgernis. Vor allem in der Dämmerung und nachts stellen sie ein Sicherheitsrisiko dar und versperren - weil meist verkehrswidrig platziert - insbesondere Menschen mit Rollstuhl oder Rollatoren den Weg. Das muss sich aus Sicht des Gremiums ändern. Es beantragt ein Reglement nach Konstanzer Vorbild. Danach soll die Stadt nur noch Verträge mit einer Laufzeit von einem Jahr schließen und von den Anbietern eine Jahresgebühr in Höhe von 120 Euro pro Scooter und Bike verlangen, um mit diesen Einnahmen Abstellflächen zu schaffen.
- Leichenwagen: Wegen Umbau und Sanierung der Verwaltungsgebäude auf dem Friedhof Römerschanze soll der dort aufbewahrte historische Leichenwagen aus Rommelsbach in die alte Aussegnungshalle zurückkehren. Damit die gut erhaltene Kutsche in Augenschein genommen werden kann, beantragen die Räte ein Glastor.
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen: Seit Öffnung des Scheibengipfeltunnels haben Individual- und Schwerlastverkehr auf Rommelsbachs Durchgangsstraßen deutlich zugenommen. Bereits eingeführte Tempolimits und Radfahrerschutzstreifen reichen dem Ortschaftsrat allerdings nicht aus, wenn es darum geht, die vor allem die Ost-West-Achse (Ermstal/Kniebisstraße) für motorisierte Verkehrsteilnehmer unattraktiv zu machen. Sein Wunsch: Die Einstellung einer Planungsrate in den Doppelhaushalt 2026/27 um Querungshilfen, Piktogrammen oder Ampeln Vorschub zu leisten.
- Spielplätze und Generationenpark: Die neun Rommelsbacher Spielplätze werden gut angenommen. Aber: Sind sie in Teilen sanierungsbedürftig? Um das zu klären und Entwicklungsmöglichkeiten auszuloten wünscht sich der Bezirksgemeinderat eine Spielplatzkonzeption. Außerdem hält er am - im Übrigen von der Stadtverwaltung begrüßten - Mehrgenerationenpark auf dem Gelände des bestehenden Altenwaldspielplatzes fest. Die Idee: eine kostenlose Kooperation mit der Stuttgarter Hochschule (Masterarbeit) anzustreben und Sach- sowie Arbeitsleistungen mit engagierten Bürgern/Spendern zu stemmen.
- Kniebis-/Kirrlestraße: Die GWG erstellt derzeit eine Machbarkeitsstudie für das in städtischem Eigentum befindliche 22 Ar umfassende Grundstück. Realisiert werden sollen hier Wohnraum und Gewerbeflächen. Um die Entwicklung des Grundstücks zu ermöglichen soll eine Planungsrate von 10.000 Euro bereitgestellt werden.
- Rathaus-Vorplatz: Seit Reutlingen auf chemische Unkrautbekämpfung verzichtet, sprießt auf dem gepflasterten Rathaus-Vorplatz unerwünschtes Grünzeug, das sich mechanisch nicht dauerhaft beseitigen lässt. Die Folge: ein ungepflegter Eindruck. Abhilfe soll eine Fugen-Versiegelung schaffen, die übrigens schon 2019 erstmals beantragt worden ist. (GEA)