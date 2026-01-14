Das dringliche Dutzend: Zwölf Haushaltsanträge aus Rommelsbach

Geht es nach dem Rommelsbacher Ortschaftsrat soll das Bezirksamt barrierefrei gestaltet und sein Vorplatz dauerhaft von Unkraut befreit werden.

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Murmeltiertag in Rommelsbach, allerdings ohne possierlichen Nager, sondern mit Anträgen für den Doppelhaushalt 2026/27: Sattsam bekannte Wünsche sind’s, die der Bezirksgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung an die Adresse der Reutlinger Stadtverwaltung formuliert und damit ein Feuerwerk der Déjà-vus gezündet hat. Zumal sämtliche der insgesamt zwölf reklamierten Etat-Posten unter die Kategorie »Altlasten« fallen - weil sie schon seit Jahren ihrer Bewilligung und Umsetzung harren, bislang jedoch keine Berücksichtigung fanden.

Entweder wurden die Anträge vom Reutlinger Stadtparlament rundheraus abgelehnt oder sie landeten auf der langen Bank. Konkret: Es wurden zwar Mittel in den Kommunal-Haushalt eingestellt, aber niemals ihrer Bestimmung übergeben. Was im Gremium zu durchaus berechtigtem Groll hätten führen können, letztlich aber nur mit Stirnrunzeln quittiert wird. Auch deshalb, weil Rommelsbach - im Gegensatz zu manch' anderem Teilort - in der jüngeren Vergangenheit gleichermaßen notwendige wie kostenintensive Projekte realisieren durfte: die Mensa an der örtlichen Grundschule und das Kinderhaus im Wittum.

Gut Ding duldet manchmal keinen Aufschub

Für beides ist man im Flecken dankbar. Für beides hat der Flecken freilich auch hartnäckig gekämpft. Letztlich mit Erfolg und getreu der Devise: gut Ding will Weile haben. Wiewohl das mit dieser Weile so eine Sache ist. Denn mitunter duldet gut Ding schlichtweg keinen Aufschub. Zum Beispiel in Sachen neues Feuerwehrgerätehaus.

Zu stehen kommen soll es auf dem ehemaligen Bosch-Areal im Nordosten Rommelsbachs, wo die Stadt Reutlingen bereits ein Grundstück für das Bauvorhaben erworben hat. Doch seither herrscht Stillstand. Und das, obwohl die Zeit drängt. Der Grund: ein modernes Feuerwehrfahrzeug.

Bestellt ist es längst und soll 2027 geliefert werden. Doch, wo unterbringen? Sind die bisherigen Garagen neben dem Jugendtreff Beatbox doch viel zu klein, um den Neuerwerb dort parken zu können. Weder in der Höhe noch in der Breite taugen sie für Feuerwehr-Mobile aktueller Bauart. Weshalb jetzt dringend Nägel mit Köpfen gemacht werden müssen und das Vorhaben auf dem Bosch-Areal beim Bezirksgemeinderat oberste Priorität genießt.

Um das Vorhaben zu beflügeln, beantragt das Gremium für 2026 eine Planungsrate in Höhe von 100.000 Euro und für 2027 weitere 4 Millionen Euro zur Baufinanzierung. In diesem Zusammenhang weisen Rommelsbachs Gemeindevertreter darauf hin, dass zur Finanzierung Mittel aus dem Infrastrukturprogramm des Bundes lockergemacht werden können.

Und noch ein Hinweis ist den Kommunalpolitikern um Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser wichtig: Dass sie eingedenk der fatalen Finanzlage, in der sich Reutlingen befindet, »ausnahmslos berechtigte und begründete Anträge« stellen; also keinen Schnickschnack fordern.

Rommelsbachs To-do-Liste enthält viele »Altlasten«

Was sich der Rommelsbacher Ortschaftsrat neben dem genannten Gerätehaus, für dessen Nachbarschaft außerdem eine Gemeinschaftsschuppenanlage beantragt ist, erhofft, sei im Folgenden aufgelistet.