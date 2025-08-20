Das bleibt und das ist neu beim Reutlinger Weindorf

Die Wirtsfamilien stellen das Programm für den 38. Reutlinger Herbst vor (von links): Regine Vohrer, Christine und Gerhard Gumpper, Josef Klose, Elke Seywald, Andreas und Anja Sommer, Tim Wetzel, Uwe Grauer und Lucas Burth.

REUTLINGEN. Am Mittwoch, 27. August, startet der 38. Reutlinger Herbst. An 14 Tagen - bis einschließlich Samstag, 13. September, - sind die Lauben dann wieder rund um die Marienkirche und auf dem angrenzenden Weibermarkt für Besucher geöffnet. An dem beliebten Weindorf beteiligt sind sechs Gaststätten und Restaurants aus Reutlingen und der Region sowie die Weinagentur Julius Vohrer. Das Weindorf bietet rund 3.000 überdachte Sitzplätze in eigens dafür aufgebauten Holzbuden ebenso wie drumherum unter freiem Himmel. Zudem spielt sich das Treiben rund um den von Vohrers Witwe, Weindorf-Organisatorin Regine Vohrer, übernommenen »Weinbrunnen« ab. Somit kommen zahlreiche Stehplätze hinzu. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen vorab:

Wer steht hinter dem Weindorf?

Beteiligt am Reutlinger Herbst sind sieben Gastronomiebetriebe: aus Reutlingen das Café Sommer mit seinem Team um Andreas und seine Tochter Anja Sommer, Elke Seywalds Gutsgaststätte Alteburg, das Restaurant Joli von Uwe Grauer und seinem Sohn Lucas Burth, dazu die Weinhandlung von Regine Vohrer und ihrem Sohn Carlo; aus Honau die Familien Stoll und Gumpper vom Hotel-Restaurant Forellenhof Rössle, aus Metzingen das Hotel-Restaurant Schwanen mit Juniorchef Tim Wetzel und das Stausee-Hotel von Familie Klose in Glems, die seit Jahren gemeinsam die »Ermstallaube« bewirten.

Wann ist geöffnet?

Geöffnet sind die Lauben Dienstag bis Samstag zwischen 17 und 23 Uhr. Die »Sommerlaube« und der »Rössleswirt« bieten an den Öffnungstagen schon ab 11 Uhr Essen und Getränke. An Sonn- und Montagen bleibt das Weindorf geschlossen.

Welche Speisen sind im Angebot?

Das Angebot reicht von herzhaften schwäbischen zu internationalen Spezialitäten. Man müsse »sehr weit laufen, um eine Veranstaltung dieser Güte und Qualität anzutreffen«, ist Vohrer überzeugt. Bei ihren Weindorf-Karten setzt die Mehrzahl der Wirte auf Bewährtes: »Wir kalkulieren, was gut läuft und was nicht«, erklärt Josef Klose vom Stausee-Hotel. Beim Essen falle in der Ermstallaube dieses Jahr etwa der Vesperteller »etwas üppiger aus«. Anja Sommer bietet »viele Klassiker« wie Zwiebelrostbraten und setzt dazu auf Vegetarisches und auch auf Glutenfreies - »alles hausgemacht«, betont die Juniorchefin des Wilhelmstraßen-Cafés. Grauer bietet in der Joli-Laube erstmals Kaiserschmarrn. Beim Forellenhof ist der Name Programm: Fisch, gebraten oder geräuchert, dazu Fleisch und Vegetarisches sowie erstmals ein Vesperbrett für größere Gruppen. Und süße Waffeln. Die Alteburg hält neben ihrer Spezialität - Wild - die beliebte Wildschwein-Döner-Bowl auch in vegetarischer Ausführung mit Falafelbällchen bereit. Regine Vohrer setzt ebenfalls auf Regionales rund um den Weinbrunnen: Die Winzerplatte werde zu 90 Prozent von der Albmetzgerei Failenschmid bestückt.

Welche Getränke werden ausgeschenkt?

Auf den Weinkarten der sechs Lauben stehen mehr als 300 erlesene Weine, aus Baden, Württemberg und den Nachbarländern. Da Alkoholfreies im Trend steht, schenken fast alle Wirte vermehrt alkoholfreien Wein und Sekt sowie Promille-reduzierte Mixgetränke wie Spritz aus. Die Alteburg probiert erstmals »Frozen Aperol« aus. Im Joli gibt es erneut »Frozen Wine«, dazu erstmals Weine aus dem Trentino - vom Weingut der aus Reutlingen stammenden Christine Endrizzi. Sommers setzen auf feine Tropfen aus Südtirol. Josef Klose hat ein paar neue Namen im Programm und betont: »Alkohol ist der Geschmacksträger und der Pfiff dabei.« Lediglich alkoholfreier Sekt sei mittlerweile sehr gut. Für Wein und Aperos, die auch Gerhard Gumpper anbietet, gilt ihm zufolge: »Bezüglich der Aromen kann das nur eine Notlösung für Verkehrsteilnehmer sein.«

Helfer fahren auf einem Radlader Terrorschutz-Vorrichtungen heran. Die werden an zwei Stellen in der Oberamtei-, an zwei Stellen in der Wilhelmstraße und an drei Stellen in der Metzgerstraße an Weinfesttagen mit Pollern die unberechtigte Zufahrt verhindern. Foto: Frank Pieth Helfer fahren auf einem Radlader Terrorschutz-Vorrichtungen heran. Die werden an zwei Stellen in der Oberamtei-, an zwei Stellen in der Wilhelmstraße und an drei Stellen in der Metzgerstraße an Weinfesttagen mit Pollern die unberechtigte Zufahrt verhindern. Foto: Frank Pieth

Was ist neu?

Die auffälligste Neuerung ist der Terrorschutz, der seit 20. August aufgebaut wird. Sieben Straßensperren fahren an den Weinfesttagen zwischen 14.30 und 7 Uhr früh in der Oberamtei-, Wilhelm- und Metzgerstraße ihre Poller hoch. Grundsätzlich gut finden das die Wirte, befürchten dadurch aber »einige Schwierigkeiten«. Neu ist ein Jedermann-Skatturnier und in einigen Lauben auch das Kassensystem.

Draufsicht vom Turm der Marienkirche aus: Die Bilanz des »Reutlinger Herbsts« fällt rundum zufriedenstellend aus. Foto: STEFFEN SCHANZ Draufsicht vom Turm der Marienkirche aus: Die Bilanz des »Reutlinger Herbsts« fällt rundum zufriedenstellend aus. Foto: STEFFEN SCHANZ

Was bietet das Begleitprogramm?

Eröffnet wird das 38. Weindorf am 27. August um 17 Uhr mit Oberbürgermeister Thomas Keck, Organisatorin Regine Vohrer und dem Stauferland-Duo. Live-Musik - ohne Verstärker - gibt es an jedem Weinfesttag ab 19 Uhr in den Lauben. Am Freitag, 5. September, ist ab 18 Uhr Fassrollen mit den Weindorfwirten und Feuerwehren aus Aarau und Reutlingen. Freitags und samstags ist »Dirndl- und Lederhosen-Tag«. Am 3. September wird der Julius-Vohrer-Preis für bürgerschaftliches Engagement verliehen. Am 13. September wird ab 12.30 Uhr beim Rössleswirt der 1. Reutlinger Echaz-Cup des Skatclubs Achalm-Buben ausgetragen - Anmeldungen bis 11. per E-Mail an iwanek@iwanek.de oder rainer.gruenenwald@t-online.de.

Was muss ich noch wissen?

Es gibt wieder zwei Toilettenwagen, südlich der Forellenhof- und westlich der Ermstallaube. Die Parkhäuser Stadtmitte, Rathaus- sowie Tübinger Tor sind bis 24 Uhr geöffnet und nachts gebührenfrei. Gläser werden bei der ersten Weinbestellung mitgekauft. Es lohnt sich für Gruppen, Plätze in den Lauben vorab zu reservieren, Infos dazu gibt es in der Tageszeitung und im Internet unter www.reutlinger-weindorf.de. (GEA)