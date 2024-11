Vor fast genau einem Jahr brannte es in einer Werkstatt des Autohauses Kimmerle in Reutlingen. Brandstiftung schlossen die Ermittler schon kurz danach nicht aus. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Tübingen Anklage gegen einen seinerzeit 17-Jährigen erhoben. Was bekannt ist.

Die Brandnacht am 31. Oktober 2023: Ein Großaufgebot der Reutlinger Feuerwehr bekämpft das Feuer in der Karosseriewerkstatt von Ford Kimmerle. Foto: 7aktuell.de | Alexander Hald Die Brandnacht am 31. Oktober 2023: Ein Großaufgebot der Reutlinger Feuerwehr bekämpft das Feuer in der Karosseriewerkstatt von Ford Kimmerle. Foto: 7aktuell.de | Alexander Hald

