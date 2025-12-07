Brücke zwischen Kunst und sozialem Engagement: »Kunst und Gut« im Spitalhofsaal

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die dreitägige Benefiz-Ausstellung »Kunst und Gut« ist eine Aktion des Lions-Clubs Neckar-Alb, von der viele profitieren: Das zeigte sich einmal mehr bei der Vernissage am Freitag, bei der Mitorganisator Eckhard Raisch ein »sensationelles Zwischenergebnis« vermelden konnte: Nach nur wenigen Stunden im gut besuchten Spitalhofsaal waren bereits 62 Kunstwerke im Wert von insgesamt 12.800 Euro verkauft, was bei den Organisatoren des Lions-Clubs Neckar-Alb für beste Stimmung sorgte. Schließlich kommt die Hälfte des Verkaufserlöses der Oskar-Kalbfell-Stiftung zugute, die damit begabte Kinder aus mittellosen Reutlinger Familien fördert.

Insgesamt präsentierten sich 360 Exponate im Wert zwischen 50 und 1.500 Euro dem kunsthungrigen Publikum – allesamt von einer fachkundigen Kommission in enger Abstimmung mit den Künstlern und Eigentümern auf marktgerechte Preise eingeschätzt. So eröffnete sich den Besuchern am Freitag, Samstag und Sonntag die seltene Gelegenheit, Werke bekannter auch weniger bekannter Kunstschaffender zum Schnäppchenpreis zu erwerben – Arbeiten, »die in diesem Jahr besonders vielfältig sind«, wie Marco Herz in seiner festlichen Eröffnungsrede betonte. Zur Vernissage am Freitagabend gewährten der Präsident des Lions Clubs sowie der Erste Bürgermeister und Stiftungsvorsitzende Robert Hahn einen Einblick in die Beweggründe und Hintergründe dieser besonderen Verkaufsschau.

»Bereichernde« Benefiz-Ausstellung

Ziel, so erläuterte Marco Herz, sei es, die Oskar-Kalbfell-Stiftung in ihrem Engagement zu stärken und Robert Hahn lobte die Benefiz-Ausstellung als eine ganz besondere Aktion, die nicht nur vielfältige Kunst bereitstelle, sondern auch die Kulturlandschaft in Reutlingen bereichere. Die Kunsthistorikerin Jolanda Bozzetti gab im Anschluss einen Überblick über die künstlerische Ausdruckskraft einiger der zum Verkauf stehenden Kunstwerke, wobei sie vor allem auf bekannte Künstlerinnen wie Eva Unterberger und Gabriele Straub sowie die Arbeiten von Manfred Degenhardt und Thomas Lenk einging: »Das Jahresende scheint ein guter Zeitpunkt für den Erwerb eines Kunstwerks zu sein«, sagte sie mit Blick auf die große Resonanz, »lassen sie sich weiter inspirieren und gehen Sie mit wachem Blick durch die Ausstellung«.

Der Präsident des Lions Clubs, Marco Herz, begrüßte die zahlreich erschienenen Kunstliebhaber im Spitalhofsaal.e Foto: Jürgen Spiess

Tatsächlich vereinten die 360 Exponate, verteilt auf zwei Spitalhof-Stockwerke, Raritäten, die bislang weitgehend im Verborgenen schlummerten. Neben einer Lithographie von Salvatore Dali standen unter anderen zwei schöne Original-Druckstöcke von Manfred Degenhardt, ein Selbstporträt von HAP Grieshaber und ein intensives Blumen-Arrangement des 1974 verstorbenen Heilbronner Künstlers Werner Max-Karl Freiherr von Houwald zum Verkauf. Doch auch die übrigen Künstlerinnen und Künstler vereinten sich zu einem faszinierenden Kaleidoskop künstlerischer Handschriften und »boten zugleich ein beeindruckend breites Spektrum höchster Qualität«, wie Jolanda Bozzetti in ihrer Einführung hervorhob.

Während der »Kunst-Verkauf« am Freitag bereits mit über 80 Besuchern lebhaft begann, fanden sich am Samstag und Sonntag erneut zahlreiche Kunstbegeisterte ein, lauschten am Sonntagvormittag Stephan Rößlers Vortrag »Kunst ist, wenn man trotzdem lacht - Positionsbestimmung eines Kunstmuseums« – und erwarben weitere Kunstwerke, deren Erlös einem guten Zweck zugute kommt. Im Laufe des Montags können die erstandenen Kunstwerke im Spitalhofsaal abgeholt werden. (GEA)