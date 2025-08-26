Blitzer-Fail sorgt im Reutlinger Rathaus für Wirbel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das will wirklich niemand: einen Bescheid über ein Verwarnungsgeld wegen zu schnellen Fahrens. »Verdammt, doch erwischt worden« oder »Wie konnte das bloß passieren?« oder »Hoffentlich gibt das keine Punkte in Flensburg«, könnten so die gängigen Reaktionen bei Menschen sein, denen ein solcher Bescheid auf den Tisch geflattert ist. Nicht so bei Rentner Karlheinz Müllerschön (Name von der Redaktion geändert). Der sagt nämlich: Da kann etwas nicht stimmen. Ich bin das nicht auf dem Blitzerfoto, das angegebene Kennzeichen ist nicht das meines Autos und ich war zu diesem Zeitpunkt tausende Kilometer weit entfernt von Reutlingen.

Sogar nachweisen kann er das und schickt dem GEA entsprechende Einreise- und Ausreisestempel des asiatischen Staates Usbekistan in seinem Reisepass. Die belegen: Am 26. Juni, als der Reutlinger Blitzer das automatische Foto geschossen hatte, muss Müllerschön ziemlich weit weg gewesen sein. »Außerdem kann ich nicht der Mann sein, der auf dem Blitzerfoto zu sehen ist. Der trägt keine Brille. Ich kann ohne Brille überhaupt nicht Autofahren«, fügt er noch hinzu. Angeblich, so sagt er auch, soll der Bescheid zunächst auch an eine Frau gegangen sein, bevor er bei ihm gelandet sei. Klingt nach großer Verwirrung. Schwaben würden hier wahrscheinlich dezent den Begriff »Kugelfuhr« einfließen lassen.

»Ich frage mich, wie es zu einem solchen Bescheid kommt, was ist da falsch gelaufen?«

Dabei drohen dem Reutlinger Rentner Müllerschön noch nicht einmal schlimme Konsequenzen für seinen vermeintlichen innerörtlichen Tempoverstoß, sondern es ist eine übliche Verwarnung mit einem angedrohten Verwarnungsgeld von 30 Euro. In der Tempo-40-Zone am Reutlinger Echazufer soll er laut Blitzerfoto 49 km/h gefahren sein. Also keine wirklich weltbewegende Sache. »Ich bin ziemlich entspannt, doch ich frage mich, wie es zu einem solchen Bescheid kommt, was ist da falsch gelaufen?«, sagt er.

Wirklich auflösen kann auch der stellvertretende Leiter des Reutlinger Ordnungsamtes, Torben Engelhardt, die »Kugelfuhr« nicht. Er erklärt das Vorgehen seiner Behörde so: »Aufgrund des Fotos und des Autokennzeichens darauf überprüfen wir die Halterdaten für das Auto. Zentrale Frage dabei ist: Passt das zusammen?« Wenn nicht, wie offenbar im Fall Müllerschön, geht das Amt einen Schritt weiter und wendet sich an die Wohnsitzbehörde, erklärt Engelhardt dem GEA. »Wo wohnt der Halter des Autos, und wer könnte mit dem Wagen gefahren sein, wenn nicht der Halter am Steuer saß, gilt es zu klären.« Doch Klärung bringt auch das im konkreten Fall nicht. Engelhardt kommt zu dem Schluss: »Eine Ähnlichkeit mit dem Blitzerfoto ist nicht gegeben.« Das Verfahren wird eingestellt.

Die »Müllerschönsche Kugelfuhr« scheint für das federführende Ordnungsamt kein Einzelfall zu sein. Aus der Behörde erfährt der GEA, dass so etwas, oder so ähnliches, sogar recht oft vorkommt. Schätzungsweise gilt es bei bis zu 50 Prozent allerBlitzerfotos zunächst mal zu klären: Wer ist da überhaupt zu schnell gefahren? »Denn so häufig stimmen Fahrzeuglenker und Halter nicht überein.« Und spielt es keine große Rolle, ob der Halter des geblitzten Autos in Usbekistan oder Entenhausen weilt, wenn es auf einer Reutlinger Straße plötzlich hell wird. (GEA)